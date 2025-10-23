Αμαλία Κωστοπούλου: Το πάρτι αρραβώνων στο Τέξας

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο. Το ζευγάρι αποφάσισε να πάει στο Δημαρχείο μόνο του, χωρίς γονείς και φίλους και να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με τα κατάλληλα έγραφα.

«Αυτός ο γάμος ήταν μια αρχή! Ο θρησκευτικός γάμος θα γίνει του χρόνου στην Ελλάδα. Εγώ είχα πάει γιατί θα γινότανε ένα πάρτι, δεν κατάλαβα, το κατάλαβα όταν πήγα.

Ήθελαν να πάνε οι δυο τους στο δημαρχείο. Χάρηκα γιατί αυτό γουστάρανε. Θα την καμαρώσω όταν φορέσει το νυφικό στον θρησκευτικό γάμο» είχε αποκαλύψει ο Πέτρος Κωστόπουλος για τον γάμο της κόρης του.

Το πάρτι αρραβώνων πριν τον θρησκευτικό γάμο

Η Αμαλία Κωστοπούλου μέσα από τη σελίδα της στο Instagram, διοργανώνει πάρτι… αρραβώνων με τον σύζυγό της, Jake.

Η 28χρονη θέλει να γιορτάσει αρχικά με τους πιο κοντινούς της φίλους τον αρραβώνα της με τον αγαπημένο της και ύστερα να ξεκινήσει τις ετοιμασίες για τον θρησκευτικό της γάμο στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2026.

«Νιώθω πολύ ευλογημένη και σκέφτηκα ότι θα ήθελα να μοιραστώ μερικά μικρά πράγματα που μου φέρνουν χαρά τις τελευταίες ημέρες» γράφει αρχικά η Αμαλία Κωστοπούλου, αποκαλύπτοντας στο τέλος πως «Διοργανώνω το πάρτι αρραβώνων μου!

Έχουμε περίπου 40 φίλους που θα πετάξουν στο Τέξας από άλλα μέρη. Είμαι τόσο ευγνώμων που θα μπορέσω να το γιορτάσω με όλους τους ανθρώπους που αγαπώ στο σπίτι μου».

Ποιος είναι ο Jake Medwell

Ο Jake Medwell δραστηριοποιείται σε διάφορες επιχειρήσεις, ενώ είναι ιδιαίτερα ενεργός με φιλανθρωπικό έργο. Έχει γεννηθεί το 1988 στις ΗΠΑ και είναι επενδυτής κεφαλαίων επιχειρηματικών ρίσκων (venture capitalist).