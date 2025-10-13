Αμαλία Κωστοπούλου: Μετά τον πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ, έρχεται ο θρησκευτικός στην Ελλάδα

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ, πριν λίγες ημέρες, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, Το ευτυχισμένο ζευγάρι ετοιμάζεται και για το θρησκευτικό γάμο του, ο οποίος θα γίνει στην Ελλάδα.

Αμαλία Κωστοπούλου: Τι είπε ο ο Πέτρος Κωστόπουλος για τον γάμο της κόρης του

Λεπτομέρειες αποκάλυψε ο Πέτρος Κωστόπουλος μέσα από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο»:

«Αυτός ο γάμος ήταν μια αρχή! Ο θρησκευτικός γάμος θα γίνει του χρόνου στην Ελλάδα. Εγώ είχα πάει γιατί θα γινότανε ένα πάρτι, δεν κατάλαβα, το κατάλαβα όταν πήγα. Ήθελαν να πάνε οι δυο τους στο δημαρχείο. Χάρηκα γιατί αυτό γουστάρανε. Θα την καμαρώσω όταν φορέσει το νυφικό στον θρησκευτικό γάμο».

«Το προηγούμενο βράδυ τα ήπιαμε με τον γαμπρό. Του είπα: “Καταλαβαίνεις αγόρι μου πού πας; Είναι άλλες πριν τον γάμο και άλλες μετά τον γάμο”. Προσπάθησα να είμαι τίμιος απέναντί του».

«Την άλλη μέρα η κόρη μου παραλίγο να χάσει τον γάμο. Έπρεπε λίγο πριν να με πάει στο αεροδρόμιο και είχε κίνηση. Τρέχαμε σαν τρελοί να φορέσει φόρεμα να βγει και να φύγει. Είχε μια αγωνία μη τυχόν και δεν προλάβει».

Η ανάρτηση για το γάμο του ζευγαριού

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε το χαρούμενο γεγονός με μια ανάρτηση της στο διαδίκτυο, στην οποία δείχνει στιγμές από την τελετή, ενώ σε ένα δεύτερο φαίνεται ένα τραπέζι στρωμένο με ροδοπέταλα και σαμπάνια σερβίρεται στα ποτήρια.

Η νύφη επέλεξε ένα λευκό ταγιέρ με ίσιο παντελόνι, ενώ ο γαμπρός λευκό T-shirt και ανοιχτόχρωμο παντελόνι.

View this post on Instagram A post shared by Amalia (@notrealamalia)

Πολιτικό γάμος σε στενό οικογενειακό κύκλο

Μετά τον πολιτικό τους γάμο, το ζευγάρι δείπνησε σε burger restaurant, ενώ σε δύο εβδομάδες θα κάνουν ένα μεγάλο πάρτυ για τους φίλους τους, στο οποίο είναι καλεσμένη και μικρότερη αδελφή της Αμαλίας, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, που έχει επιστρέψει από την Αμερική και ζει πλέον μόνιμα στην Αθήνα.