Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Αμαλία Κωστοπούλου: Η μακροσκελής ανάρτηση για τον τραυματισμό της
Fizz 20 Δεκεμβρίου 2025 | 13:27

Αμαλία Κωστοπούλου: Η μακροσκελής ανάρτηση για τον τραυματισμό της

H Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύντροφός της Jake Medwell παντρεύτηκαν πριν λίγες εβδομάδες με πολιτικό γάμο στο Τέξας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Spotlight

Η Αμαλία Κωστοπούλου είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, τον οποίο θέλησε να τον μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως ολοκλήρωσε και την τελευταία συνεδρία φυσικοθεραπείας μετά τη ρήξη χιαστού και μηνίσκου που υπέστη κάνοντας σκι, τον περασμένο Μάρτιο.

Αμαλία Κωστοπούλου: «Είμαι ακόμα πιο δυνατή απ’ ό,τι ήμουν πριν τραυματιστώ»

«Μόλις ολοκλήρωσα την τελευταία συνεδρία φυσικοθεραπείας για φέτος.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά έπαθα ρήξη χιαστού και μηνίσκου κάνοντας σκι, οπότε χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο στο γόνατό μου τον Απρίλιο. Είναι ένας πολύ συνηθισμένος τραυματισμός και, ειλικρινά, όλα ήταν αρκετά τυπικά!

Ωστόσο, ως άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό και ζει μια πολύ δραστήρια ζωή, αυτός ο τραυματισμός μού στέρησε πολλά από τα αγαπημένα μου πράγματα.

Έτσι, τον τελευταίο χρόνο πήρα τη φυσικοθεραπεία μου πάρα πολύ σοβαρά και, μετά από τόση σκληρή δουλειά, επιτέλους πήρα το «πράσινο φως» για να κάνω ξανά σκι και surf – ακριβώς στην ώρα για τη σεζόν!! Επίσης είμαι ακόμα πιο δυνατή απ’ ό,τι ήμουν πριν τραυματιστώ, κάτι που ακούγεται σχεδόν απίστευτο!

Αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεις έναν τραυματισμό, αυτό είναι το σημάδι σου να πάρεις τη φυσικοθεραπεία σου σοβαρά και να προσπαθήσεις πραγματικά να πιέσεις τον εαυτό σου.»

Το σώμα μας είναι μια απίστευτη «μηχανή» αυτοΐασης, αρκεί να το φροντίζουμε

«Νιώθω απίστευτα ευγνώμων και περήφανη σήμερα! Ανυπομονώ να φορέσω τα σκι μου την επόμενη εβδομάδα και να πιάσω ξανά τη σανίδα του surf την επόμενη φορά που θα επισκεφθώ το Los Angeles» γράφει η Αμαλία Κωστοπούλου.

Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Vita.gr
Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

AGRO
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Stream magazin
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
Τέσσερα χρόνια χωρίς 19.12.25

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Αφήνοντας πίσω της τις ενέσιμες θεραπείες και κάθε συζήτηση περί «αιώνιας νεότητας», η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει κόψει το Botox εδώ και τέσσερα χρόνια — όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να διατηρήσει, όπως λέει, «ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Σύνταξη
Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της
«Κάνω εξετάσεις» 19.12.25

Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της

Η 69χρονη τραγουδίστρια Λατόγια Τζάκσον, αδερφή του Μάικλ, αποκάλυψε στους οπαδούς της τον Νοέμβριο ότι επέστρεψε στον γιατρό για κάποιες εξετάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
The Kardashians 19.12.25

Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε

«Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε μεταξύ άλλων η Κρις Τζένερ γαι το γεγονός

Σύνταξη
Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»
«Έχουν κοινά» 19.12.25

Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»

Ο Ράσελ Μπράντ, ο οποίος νωρίτερα φέτος κατηγορήθηκε από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση, επέκρινε δημοσίως την σχέση της πρώην συζύγου του, Κέιτι Πέρι.

Σύνταξη
«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» – Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ, στο Forest Lodge
Επανεκκίνηση 19.12.25

«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» - Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ, στο Forest Lodge

Το νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Γουίλιαμ, το Forest Lodge, προσφέρει μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο, όταν και ζούσαν στο Adelaide Cottage.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων
«Κατηγορώ» 18.12.25

«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων

To σύνδρομο Καρντάσιαν και το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στις γυναίκες έχει προβληματίσει εδώ και καιρό την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υπενθυμίζει την αμφιλεγόμενη κληρονομικά των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25

Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη
Νέα εποχή πληροφόρησης 20.12.25

Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει τον τρόπο που λαμβάνουμε και ερμηνεύουμε τις πληροφορίες, με συνέπειες που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος σε υπόθεση ναρκωτικών!
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος σε υπόθεση ναρκωτικών!

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε από τις Αρχές της Τουρκίας να καταθέσει ως ύποπτος σε έρευνα για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Κρήτη: Ασταμάτητες οι ροές – Έφτασαν πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες
Ελλάδα 20.12.25

Ασταμάτητες οι ροές στην Κρήτη - Έφτασαν πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου, των Καλών Λιμένων και της Ψαρής Φοράδας στην Κρήτη - Οι αυξημένες ροές προς τις ακτές του νησιού ευνοούνται από τις καλές καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στο Μπαγκλαντές: Η δολοφονία του νεαρού ηγέτη Σαρίφ Χάντι προκαλεί κύμα βίας και αναταραχές
Κόσμος 20.12.25

Πολιτική κρίση στο Μπαγκλαντές: Η δολοφονία του νεαρού ηγέτη Σαρίφ Χάντι προκαλεί κύμα βίας και αναταραχές

Το Μπαγκλαντές θα εκλέξει νέο κοινοβούλιο στις 12 Φεβρουαρίου - μια μετάβαση που πολλοί ελπίζουν ότι θα βοηθήσει τη χώρα να ανακάμψει από σχεδόν δύο χρόνια αστάθειας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση σε σπίτι Τούρκων – Κατηγορούνται για αρπαγή
Στη Θεσσαλονίκη 20.12.25

Εντοπίστηκε ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση σε σπίτι Τούρκων - Κατηγορούνται για αρπαγή

Ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων αγορών
Διεθνής Οικονομία 20.12.25

Φθηνά, απλά και πρωτότυπα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων χριστουγεννιάτικων αγορών

Χρειάζεται να κάνετε ακόμα κάποια ψώνια πριν από τα Χριστούγεννα; Ή μήπως τα έχετε ήδη κάνει, αλλά νομίζετε ότι θα μπορούσατε να τα κάνετε καλύτερα;

Σύνταξη
Καλλιθέα: Έλεγχοι σε καταστήματα «StripShow» – Πέντε συλλήψεις ατόμων που προήγαγαν στην πορνεία γυναίκες
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έλεγχοι σε καταστήματα «StripShow» - Πέντε συλλήψεις ατόμων που προήγαγαν στην πορνεία γυναίκες

Εργαζόμενες στα καταστήματα προσέγγιζαν πελάτες με σκοπό την πραγματοποίηση γενετήσιων πράξεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, υπό το πρόσχημα ατομικού χορού

Σύνταξη
Βόλος: Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου – Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς
Αποπνικτική ατμόσφαιρα 20.12.25

Αναστάτωση στην παραλία του Βόλου όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου

Η ψύχραιμη αντίδραση της ηλικιωμένης ενοίκου απέτρεψε τα χειρότερα - Επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα και έσβησαν γρήγορα τη φωτιά προτού εξαπλωθεί

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Στη Euroleague οι ομάδες χάνουν το 60% των εσόδων τους – Το ΝΒΑ Europe θα λύσει το πρόβλημα»
Euroleague 20.12.25

Γκαρμπαχόσα: «Στη Euroleague οι ομάδες χάνουν το 60% των εσόδων τους – Το ΝΒΑ Europe θα λύσει το πρόβλημα»

Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, αναφέρθηκε στην έλευση του NBA στην Ευρώπη και τόνισε πως ο «μαγικός κόσμος» είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί την Euroleague.

Σύνταξη
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

«Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα - Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες η κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσιάρας στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει το 73% των αιτημάτων των αγροτών και άφησε υπόνοιες για το ανυποχώρητο των κινητοποιήσεών τους

Σύνταξη
Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο

Ο Πολωνός σταρ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι χάνει έδαφος στο αγωνιστικό πλάνο της Μπαρτσελόνα και εξετάζει εναλλακτικές, με το MLS να εμφανίζεται ξανά στον ορίζοντα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βούλα: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών – Είχε στην κατοχή του ακατέργαστη κάνναβη 69 κιλών
Στη Βούλα 20.12.25

Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών - Είχε στην κατοχή του 69 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Εις βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και διακεκριμένες κλοπές - Ένα κιλό κάνναβη εντοπίστηκε στο κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και τα 68 κιλά στο σπίτι του

Σύνταξη
Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν
Μπενφίκα 20.12.25

Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν

Χωρίς φανφάρες και μεγάλα πρωτοσέλιδα, ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει τη δική του ιστορία το 2025, μπαίνοντας στο ίδιο κάδρο με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
