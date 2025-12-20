Αμαλία Κωστοπούλου: Η μακροσκελής ανάρτηση για τον τραυματισμό της

Η Αμαλία Κωστοπούλου είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, τον οποίο θέλησε να τον μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως ολοκλήρωσε και την τελευταία συνεδρία φυσικοθεραπείας μετά τη ρήξη χιαστού και μηνίσκου που υπέστη κάνοντας σκι, τον περασμένο Μάρτιο.

Αμαλία Κωστοπούλου: «Είμαι ακόμα πιο δυνατή απ’ ό,τι ήμουν πριν τραυματιστώ»

«Μόλις ολοκλήρωσα την τελευταία συνεδρία φυσικοθεραπείας για φέτος.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά έπαθα ρήξη χιαστού και μηνίσκου κάνοντας σκι, οπότε χρειάστηκε να κάνω χειρουργείο στο γόνατό μου τον Απρίλιο. Είναι ένας πολύ συνηθισμένος τραυματισμός και, ειλικρινά, όλα ήταν αρκετά τυπικά!

Ωστόσο, ως άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό και ζει μια πολύ δραστήρια ζωή, αυτός ο τραυματισμός μού στέρησε πολλά από τα αγαπημένα μου πράγματα.

Έτσι, τον τελευταίο χρόνο πήρα τη φυσικοθεραπεία μου πάρα πολύ σοβαρά και, μετά από τόση σκληρή δουλειά, επιτέλους πήρα το «πράσινο φως» για να κάνω ξανά σκι και surf – ακριβώς στην ώρα για τη σεζόν!! Επίσης είμαι ακόμα πιο δυνατή απ’ ό,τι ήμουν πριν τραυματιστώ, κάτι που ακούγεται σχεδόν απίστευτο!

Αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεις έναν τραυματισμό, αυτό είναι το σημάδι σου να πάρεις τη φυσικοθεραπεία σου σοβαρά και να προσπαθήσεις πραγματικά να πιέσεις τον εαυτό σου.»

Το σώμα μας είναι μια απίστευτη «μηχανή» αυτοΐασης, αρκεί να το φροντίζουμε

«Νιώθω απίστευτα ευγνώμων και περήφανη σήμερα! Ανυπομονώ να φορέσω τα σκι μου την επόμενη εβδομάδα και να πιάσω ξανά τη σανίδα του surf την επόμενη φορά που θα επισκεφθώ το Los Angeles» γράφει η Αμαλία Κωστοπούλου.