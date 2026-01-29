Nador West Med: Νέο υπερσύγχρονο μαροκινό λιμάνι στη Μεσόγειο

Στα τέλη του 2026 προβλέπεται, σύμφωνα με δελτίο τύπου του βασιλικού γραφείου του Μαρόκου,η έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου λιμένα Nador West Med, στη μεσογειακή ακτογραμμή του Μαρόκου. Αυτό ήταν και το αντικείμενο σημαντικής συνάντησης εργασίας υπό την προεδρία του βασιλιά της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, ο οποίος επιβλέπει προσωπικά την εξέλιξη του έργου, καθώς αποτελεί μέρος της στρατηγικής του για βιώσιμη ενσωμάτωση της οικονομίας του Μαρόκου στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, μέσω της δημιουργίας πρωτοποριακών λιμενικών υποδομών.

Μετά τη διεθνώς αναγνωρισμένη επιτυχία του λιμένα μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων Tangier Med, που έχει πλέον αναδειχθεί σε κορυφαίο λιμενικό κόμβο της Αφρικής και της Μεσογείου, το νέο πρότζεκτ Nador West Med φιλοδοξεί να ενταχθεί στο υψηλών επιδόσεων σύστημα λιμενικών υποδομών της χώρας, καθιστώντας την οικονομία της πιο ανταγωνιστική και συμβάλλοντας τόσο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, όσο και στην ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο ΔΣ του λιμενικού και βιομηχανικού συγκροτήματος, παρουσία των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Υδάτων, Βιομηχανίας και Εμπορίου, Ενεργειακής Μετάβασης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η πρόοδος των εργασιών του μεγάλου αυτού πρότζεκτ που αποτελείται από έναν ολοκληρωμένο λιμένα νέας γενιάς, υποστηριζόμενο από μια ευρείας κλίμακας βιομηχανική, εφοδιαστική και ενεργειακή πλατφόρμα, η οποία έχει ήδη μοχλεύσει 51 δισεκατομμύρια ντιρχάμ (περίπου 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ) σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι βασικές λιμενικές υποδομές, ήτοι 5,4 χλμ. κυματοθραυστών, 4 χλμ. αποβαθρών και 4 σταθμοί παραγωγής ενέργειας, ενώ έχουν υπογραφεί και θα τεθούν σταδιακά σε λειτουργία οι συμβάσεις παραχώρησης για δύο τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων.

Το συγκρότημα προβλέπεται να αποτελέσει επίσης ενεργειακό κόμβο, καθώς θα περιλαμβάνει τον πρώτο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, με ετήσια ικανότητα αεριοποίησης 5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, καθώς και τερματικό σταθμό υδρογονανθράκων. Πρόκειται για μια στρατηγική απάντηση στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο τύπου, κατά την έναρξη λειτουργίας του, το λιμάνι θα έχει ετήσια χωρητικότητα 5 εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων και 35 εκατομμυρίων τόνων υγρού και στερεού χύδην φορτίου, με πρόσθετο ετήσιο αναπτυξιακό δυναμικό, μακροπόθεσμα, 12 εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων και 15 εκατομμυρίων τόνων υγρού χύδην φορτίου.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη βιομηχανικών ζωνών έκτασης 7.000 στρεμμάτων, σε πρώτη φάση, όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί διεθνείς επιχειρήσεις, ενώ οι μέχρι τώρα ιδιωτικές επενδύσεις, συνολικού ύψους 20 δισεκατομμυρίων ντιρχάμ (περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ), καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη κορυφαίων διεθνών ναυτιλιακών και βιομηχανικών επιχειρήσεων προς το Μαρόκο.

Στο τέλος της παρουσίασης, ο ηγέτης της χώρας επεσήμανε τη σημασία της λήψης συγκεκριμένων μέτρων για τη διασφάλιση της επιτυχούς έναρξης λειτουργίας του έργου, καθώς και της ταχείας εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης για την υποστήριξη των επενδυτών, τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα ώστε ο αντίκτυπος των επενδύσεων να ωφελήσει όλες τις επαρχίες εντός της περιοχής επιρροής του λιμένα, να υποστηριχθεί το έργο με προγράμματα εδαφικής μεταρρύθμισης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή και, τέλος, να υλοποιηθεί ένα πολυδιάστατο σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης του έργου.