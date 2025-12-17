Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας

Μετά και τις πρόσφατες φονικές πλημμύρες, οι αρμόδιες αρχές στο Μαρόκο αύξησαν το επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από ενδεχομένως ακραία καιρικά φαινόμενα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2025-2026.

Περιφερειάρχες και ανώτατα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης έλαβαν οδηγίες, με βάση κατευθυντήριες γραμμές που όρισε ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, για την ενίσχυση στο πεδίο των συστημάτων παρακολούθησης της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών, τη διασφάλιση στενού συντονισμού μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων και τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία του πληθυσμού και τον μετριασμό ενδεχόμενων καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν τα εξής: