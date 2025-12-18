Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Η αυθαίρετη κράτηση εκατοντάδων διαδηλωτών της γενιάς Z στο Μαρόκο και «φρικτοί» ξυλοδαρμοί έχουν καταδικαστεί από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς η χώρα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής την Κυριακή.

Το κύμα διαδηλώσεων στο Μαρόκο

Στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου, μια σειρά διαδηλώσεων με επικεφαλής νέους σάρωσε το Μαρόκο – οι μεγαλύτερες από την Αραβική Άνοιξη του 2011 – σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποχρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης.

Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στις διαδηλώσεις, γνωστές ως «Gen Z 212», από τον κωδικό κλήσης της χώρας, με την αυθαίρετη σύλληψη χιλιάδων ανθρώπων, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η εφημερίδα The Guardian έμαθε ότι οι άνθρωποι ξυλοκοπήθηκαν και αφέθηκαν για ώρες χωρίς φαγητό ή νερό ενώ ήταν υπό αστυνομική κράτηση.

🇲🇦Protests in Morocco over health & education are being met with arrests and violence. Today in Oujda, police ran over a protester with a patrol car, killing him. People are jailed just for demanding their rights. Yet Morocco wants to host CAF & the World Cup. #Morocco #GENZ212 pic.twitter.com/NpWG6uM8R8 — Chmicha © (@Chmicha_org) September 30, 2025

Βάναυση αστυνομική βία

Μία μητέρα είπε ότι ο γιος της χτυπήθηκε τόσο άσχημα κατά τη σύλληψη που «έχασε ακόμη και μερικά από τα δόντια του». Είπε ότι ξυλοκοπήθηκε ξανά ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση «απλώς και μόνο επειδή αρνήθηκε να υπογράψει τα έγγραφα της αστυνομίας για τις ακροάσεις του».

Μάλιστα, οι γυναίκες διαδηλώτριες υπήρξαν θύματα «πράξεων παρενόχλησης, προσβολών και χυδαίων και σεξιστικών σχολίων», δήλωσε η Souad Brahma, πρόεδρος της Μαροκινής Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (AMDH). Ορισμένες ανέφεραν επίσης περιστατικά «ακατάλληλης σωματικής επαφής».

Αναφέρεται ότι τρεις διαδηλωτές πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν σε διαδήλωση την 1η Οκτωβρίου ενώ άλλοι 14 διαδηλωτές τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά ηλικίας μόλις 12 ετών που έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς.

Ποινικές διώξεις

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι διώκονται σε σχέση με τις διαδηλώσεις και δεκάδες που συμμετείχαν σε μια μη βίαιη διαδήλωση έχουν κατηγορηθεί για πράξεις βίας, σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία.

Δεκάδες είχαν ήδη καταδικαστεί σε φυλάκιση, μερικοί έως και 15 χρόνια, σύμφωνα με την AMDH, η οποία καταγγέλλει την απουσία δικηγόρων κατά τις ακροάσεις, τις ανεπαρκείς έρευνες και την έλλειψη της αρχής της αθωότητας.

Ανέφερε ότι εκατοντάδες ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, παρέμεναν υπό κράτηση.

Ο εκπρόσωπος της Human Rights Watch, Ahmed Benchemsi, δήλωσε:

«Η κυβέρνηση προφανώς φοβήθηκε και οργάνωσε αυτή την καταστολή για να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι δεν θα ανεχθεί καμία μορφή διαφωνίας».

Three young people were shot dead by the #Gendarmerie in Lqliaa (in southern #Morocco) in October during the #GenZ212 protests. ‘Self-defence,’ according to the authorities. A visual investigation by the french newspaper @lemonde shows that the official version is not credible.… — Ignacio Cembrero (@icembrero) December 4, 2025

Μετά τις διαδηλώσεις

Μετά τις ταραχές, η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεσμεύεται για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και ανακοίνωσε αύξηση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

Καθώς το Μαρόκο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, υπήρξαν νέες αναφορές για αναταραχές σε αρκετές μαροκινές πόλεις, με διαδηλωτές να απαιτούν την απελευθέρωση των κρατουμένων διαδηλωτών της γενιάς Z.

Υπήρξαν επίσης επικρίσεις μετά τις πλημμύρες που σκότωσαν 37 άτομα αυτή την εβδομάδα στην παραθαλάσσια επαρχία Σαφί του Ατλαντικού, με διαδηλωτές να λένε ότι η κυβέρνηση έδινε προτεραιότητα σε έργα διεθνούς κύρους έναντι βασικών υποδομών και υπηρεσιών.

Ωστόσο, μαροκινές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσαν ότι πολλοί νέοι εξακολουθούν να φοβούνται να βγουν ξανά στους δρόμους λόγω των ξυλοδαρμών και των εξαναγκαστικών ομολογιών μετά τις διαδηλώσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

«Έχουμε ακούσει φρικτές μαρτυρίες για βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της κράτησης από την αστυνομία», δήλωσε ο Μουσταφά Ελφάζ, από το παράρτημα της AMDH στο Μαρακές.

«Μερικοί κρατούμενοι αναγκάστηκαν να γδυθούν. Μια μητέρα είπε ότι ο γιος της και ο φίλος του ξυλοκοπήθηκαν τόσο άσχημα με ηλεκτρικά καλώδια στα πόδια τους, που τα σημάδια ήταν ακόμα ορατά εβδομάδες μετά. Ο γιος της παραμένει στη φυλακή».

Ένας δικηγόρος στην Καζαμπλάνκα, ο οποίος έχει ενταχθεί σε μια ομάδα περίπου 50 εθελοντών σε όλη τη χώρα που υπερασπίζονται τους διαδηλωτές, δήλωσε στον Guardian ότι υπήρξαν «πολλαπλές διαδικαστικές παραβιάσεις σχετικά με τις συλλήψεις και την αστυνομική κράτηση», με αυστηρές ποινές που επιβλήθηκαν με βάση ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία και βιαστικές αναφορές.

Οι μαροκινές αρχές δήλωσαν ότι όλες οι προϋποθέσεις για μια δίκαιη δίκη τηρήθηκαν από τη στιγμή της σύλληψης, με τις αστυνομικές αναφορές να συντάσσονται νόμιμα και τις αποφάσεις να εκδίδονται εντός εύλογων χρονικών πλαισίων.

Την περασμένη εβδομάδα, έξι συγγενείς δύο θυμάτων που σκοτώθηκαν στη διαδήλωση στη Λκλιάα δήλωσαν ότι συνελήφθησαν από την αστυνομία αφού στάθηκαν έξω από το κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα Ραμπάτ, κρατώντας φωτογραφίες των αγαπημένων τους.

Οι οικογένειες δήλωσαν ότι η αστυνομία τους πήρε τα τηλέφωνα και «διέγραψε όλα όσα σχετίζονταν με τη συγκέντρωση» πριν τους διατάξει να εγκαταλείψουν την πόλη.

«Θέλουμε μόνο δικαιοσύνη, μια διαφανή έρευνα και λογοδοσία για τους υπεύθυνους», δήλωσε ένας συγγενής ενός από τους σκοτωμένους.