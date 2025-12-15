Αυξάνονται τα θύματα της φονικής πλημμύρας στο Σαφί του Μαρόκο – Τουλάχιστον 37 νεκροί

Τουλάχιστον 37 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στην επαρχία Σαφί, στην ακτή του Ατλαντικού του Μαρόκο, σύμφωνα με τις αρχές.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο SNRT News ανέφερε τη Δευτέρα, επικαλούμενο τοπικές αρχές, ότι τουλάχιστον 14 άτομα νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων δύο στην μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά από την ξαφνική έντονη βροχόπτωση της Κυριακής.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένα χείμαρρο λασπωμένου νερού να παρασύρει αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων από τους δρόμους της πόλης Σαφί, που βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Ραμπάτ.

Τουλάχιστον 70 σπίτια και επιχειρήσεις στην ιστορική παλιά πόλη πλημμύρισαν μετά από μόλις μία ώρα ισχυρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε δήλωσή του, ο κυβερνήτης της Σαφί ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πληγείσων περιοχών και την παροχή βοήθειας στους κατοίκους.

Η εφημερίδα Le Matin με έδρα την Καζαμπλάνκα ανέφερε ότι ο επαρχιακός δρόμος 2300 που συνδέει το Σαφί με την Χράρα, μια πόλη που βρίσκεται 20,5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά, είχε πληγεί ιδιαίτερα.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, η στάθμη του νερού είχε υποχωρήσει, αφήνοντας τους ανθρώπους να ψάχνουν σε ένα τοπίο γεμάτο λάσπη για να σώσουν τα υπάρχοντά τους.

Καθώς οι ομάδες έψαχναν για άλλα πιθανά θύματα, η μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε περισσότερες έντονες βροχές την Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες

Το Μαρόκο βιώνει έντονες βροχές και χιονοπτώσεις στα Όρη του Άτλαντα, μετά από επτά χρόνια ξηρασίας που άδειασαν μερικές από τις κύριες δεξαμενές του.

Η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας της χώρας ανέφερε ότι το 2024 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί στο Μαρόκο.

Οι έντονες βροχές το 2021 προκάλεσαν το θάνατο 24 ανθρώπων, μετά από πλημμύρα σε παράνομο υπόγειο εργαστήριο κλωστοϋφαντουργίας σε ιδιωτική κατοικία στην Ταγγέρη, όπως ανέφερε τότε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το 2014 και το 2015, καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πλημμύρες στο Μαρόκο.

Οι πλημμύρες της Κυριακής ήρθαν λίγο μετά από μια άλλη καταστροφή την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση δύο κτιρίων στην ιστορική πόλη Φεζ του Μαρόκου.