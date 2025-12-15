newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Αυξάνονται τα θύματα της φονικής πλημμύρας στο Σαφί του Μαρόκο – Τουλάχιστον 37 νεκροί
Κόσμος 15 Δεκεμβρίου 2025 | 12:17

Αυξάνονται τα θύματα της φονικής πλημμύρας στο Σαφί του Μαρόκο – Τουλάχιστον 37 νεκροί

Μόλις μία ώρα έντονης βροχής άφησε σπίτια και καταστήματα πλημμυρισμένα στην παλιά πόλη του Μαρόκο

Σύνταξη
Τουλάχιστον 37 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στην επαρχία Σαφί, στην ακτή του Ατλαντικού του Μαρόκο, σύμφωνα με τις αρχές.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο SNRT News ανέφερε τη Δευτέρα, επικαλούμενο τοπικές αρχές, ότι τουλάχιστον 14 άτομα νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων δύο στην μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά από την ξαφνική έντονη βροχόπτωση της Κυριακής.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένα χείμαρρο λασπωμένου νερού να παρασύρει αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων από τους δρόμους της πόλης Σαφί, που βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Ραμπάτ.

Τουλάχιστον 70 σπίτια και επιχειρήσεις στην ιστορική παλιά πόλη πλημμύρισαν μετά από μόλις μία ώρα ισχυρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε δήλωσή του, ο κυβερνήτης της Σαφί ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πληγείσων περιοχών και την παροχή βοήθειας στους κατοίκους.

Η εφημερίδα Le Matin με έδρα την Καζαμπλάνκα ανέφερε ότι ο επαρχιακός δρόμος 2300 που συνδέει το Σαφί με την Χράρα, μια πόλη που βρίσκεται 20,5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά, είχε πληγεί ιδιαίτερα.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, η στάθμη του νερού είχε υποχωρήσει, αφήνοντας τους ανθρώπους να ψάχνουν σε ένα τοπίο γεμάτο λάσπη για να σώσουν τα υπάρχοντά τους.

Καθώς οι ομάδες έψαχναν για άλλα πιθανά θύματα, η μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε περισσότερες έντονες βροχές την Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες

Το Μαρόκο βιώνει έντονες βροχές και χιονοπτώσεις στα Όρη του Άτλαντα, μετά από επτά χρόνια ξηρασίας που άδειασαν μερικές από τις κύριες δεξαμενές του.

Η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας της χώρας ανέφερε ότι το 2024 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί στο Μαρόκο.

Οι έντονες βροχές το 2021 προκάλεσαν το θάνατο 24 ανθρώπων, μετά από πλημμύρα σε παράνομο υπόγειο εργαστήριο κλωστοϋφαντουργίας σε ιδιωτική κατοικία στην Ταγγέρη, όπως ανέφερε τότε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το 2014 και το 2015, καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πλημμύρες στο Μαρόκο.

Οι πλημμύρες της Κυριακής ήρθαν λίγο μετά από μια άλλη καταστροφή την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση δύο κτιρίων στην ιστορική πόλη Φεζ του Μαρόκου.

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της
Κόσμος 15.12.25

Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της

Τα χτυπήματα που υπέστη η Μοχαμαντί ήταν τόσο σφοδρά, βίαια και επαναλαμβανόμενα που μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου δύο φορές…

Σύνταξη
Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου
Βρυξέλλες 15.12.25

Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου

Πριν από αυτή τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για την Ουκρανία θα συναντηθούν στο Βερολίνο, ύστερα από συνομιλίες πέντε ωρών που είχαν την Κυριακή

Σύνταξη
Παγκόσμιοι ηγέτες καταγγέλλουν την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία – Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Αλμπανέζε
Παραλία Μπόνταϊ 15.12.25

Παγκόσμιοι ηγέτες καταγγέλλουν την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία – Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Αλμπανέζε

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι η Αυστραλία «άφησε να εξαπλωθεί η ασθένεια» του αντισημιτισμού «και το αποτέλεσμα είναι οι φρικτές επιθέσεις εναντίον Εβραίων που είδαμε σήμερα»

Σύνταξη
Πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία: Αναφορές ότι διερευνώνται διασυνδέσεις του ενός δράστη με το ISIS
Εθνικό πένθος 15.12.25

Πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία: Αναφορές ότι διερευνώνται διασυνδέσεις του ενός δράστη με το ISIS

Σύμφωνα με τις αρχές στην Αυστραλία το μακελειό διέπραξαν πατέρας και γιος. Τοπικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι ο ένας από τους δυο δράστες είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας για σχέσεις με το ISIS

Σύνταξη
Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια
Πρόβλημα στο Κρεμλίνο 15.12.25

Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια

Το πετρέλαιο ρέει άφθονο, αλλά «κολλά» στη θάλασσα και γονατίζει την οικονομία - Η Μόσχα εξάγει περισσότερο αργό από ποτέ, όμως οι κυρώσεις μπλοκάρουν τη διαδρομή προς τους αγοραστές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους
Τραύματα από μαχαίρι 15.12.25

Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο γιος τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυστραλία: Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι – Προς αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή
Αυστραλία 15.12.25

Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι - Προωθούνται αυστηρότεροι νόμοι για την οπλοκατοχή

Παγκόσμιο σοκ μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία - Στους 16 ανήλθαν οι νεκροί. Πατέρας και γιος οι δράστες του χτυπήματος

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;
Κόσμος 15.12.25

Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;

Η Ελβετία θέλει να επιβάλλει ένα ανώτατο όριο στον πληθυσμό της – Αύξηση του πληθυσμού πάνω απο τα 10 εκατ. θα σημάνει το «κλείσιμο των συνόρων» για μετανάστες και αιτούντες άσυλο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Αγγλία: Η στεγαστική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα
Το Λονδίνο στο επίκεντρο 15.12.25

Αγγλία: Η στεγαστική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς μόνιμη στέγη, δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε προσωρινά καταλύματα και ένα κράτος που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε μια κρίση με δομικές αιτίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Με τέτοιους συμμάχους, τι τους θέλεις τους εχθρούς;» – Η Δανία ξάγρυπνη για την «απειλή Τραμπ»
Ανήσυχες συμμαχίες 15.12.25

«Με τέτοιους συμμάχους, τι τους θέλεις τους εχθρούς;» – Η Δανία ξάγρυπνη για την «απειλή Τραμπ»

Γιατί η Δανία ανησυχεί πλέον περισσότερο για τη συμμαχική αξιοπιστία των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά για την επιθετικότητα της Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Χιλή: Ο θρίαμβος της ακροδεξιάς ανοίγει ξανά πληγές της δικτατορίας του Πινοτσέτ
Ξυπνούν φαντάσματα 15.12.25

Ενας υμνητής του Πινοτσέτ πρόεδρος της Χιλής

Η νίκη του ακροδεξιού Καστ, που θα αναλάβει επόμενος πρόεδρος της Χιλής, ξαναζωντανεύει τα φαντάσματα της δικτατορίας του Πινοτσέτ στη χώρα που παραμένει σημαδεμένη από το αιματηρό παρελθόν της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996

«Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους "Φραπέδες", "Τζιτζήδες" -πώς τους λένε- για τις "Φεράρι" και τις "Τζάγκουαρ" και τα Τζόκερ» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Σύνταξη
Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox
«Κάτω τα χέρια» 15.12.25

Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ρωσία απαγόρευσε το Roblox υποστηρίζοντςα ότι η παιδική πλατφόρμα υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διαδίδει «εξτρεμιστικό περιεχόμενο» και «ΛΟΑΚΤΙ προπαγάνδα».

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025
Κινητοποίηση 15.12.25

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025

Θα λειτουργούν μόνο οι βασικές και επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit

Απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δεν δίστασε να προειδοποιήσει πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με αγροτικό Grexit

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δουδωνής: Αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Σφοδρή επίθεση Δουδωνή στην κυβέρνηση - «Αναφέρεται το όνομα του Κ. Μητσοτάκη από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. «Προβλέπετε σχεδόν εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης ως το 2029», ανέφερε ενώ ζήτησε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη
Fizz 15.12.25

Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνάντησε τον συνεργάτη, φίλο και θρύλο της 7ης Τέχνης Μάρτιν Σκορσέζε και αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα σκηνοθετήσει ποτέ του μια ταινία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Euroleague: Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)
Euroleague 15.12.25

Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)

Η Euroleague μπαίνει σε «διαβολοβδομάδα», ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση και οι πιθανότητες για τετράδα μειώνονται – Πού θα τερματίσουν οι «αιώνιοι», σύμφωνα με το figurei8ht.

Σύνταξη
Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό
Αόρατη θερμομόνωση 15.12.25

Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό

Τα τζάμια δεν είναι διαφανή μόνο στο ορατό φως αλλά και στη θερμική ακτινοβολία. Ένα νέο υλικό που αποτελείται κατά 90% από αέρα μπλοκάρει τις διαρροές.

Σύνταξη
Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της
Κόσμος 15.12.25

Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της

Τα χτυπήματα που υπέστη η Μοχαμαντί ήταν τόσο σφοδρά, βίαια και επαναλαμβανόμενα που μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου δύο φορές…

Σύνταξη
Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Πλήκτρα 15.12.25

Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας LIMINAL. Το πρόγραμμα της συναυλίας αντλεί από το νέο του άλμπουμ — του οποίου η κυκλοφορία θα προηγηθεί της περιοδείας — καθώς και από επιλεγμένες στιγμές της μέχρι σήμερα δημιουργικής του πορείας.

Σύνταξη
Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου
Βρυξέλλες 15.12.25

Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου

Πριν από αυτή τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για την Ουκρανία θα συναντηθούν στο Βερολίνο, ύστερα από συνομιλίες πέντε ωρών που είχαν την Κυριακή

Σύνταξη
Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Συμμετοχή 15.12.25

Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην σχετική του ανακοίνωση αναφέρει πως την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης θα παραστεί στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπαίζει τους αγρότες και να προσπαθεί να στρέψει την κοινωνία εναντίον τους, ήρθε στο φως της δημοσιότητας νέα δημοσκόπηση «χαστούκι». Οι πολίτες λένε σε ποσοστό 86% ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ τονίζουν ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χρονιάς

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat
Crash test 15.12.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat

To Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία στην οποία επιχειρείται η σύγκριση της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής καταστροφής 2015-19” και της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής απογείωσης 2019-24” στη βάση εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών

Σύνταξη
«Η δύναμη των αριθμών» – Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ
Αγάπη 15.12.25

«Η δύναμη των αριθμών» - Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ

Η σταρ της ταινίας «Twilight» Κρίστεν Στιούαρτ και η σεναριογράφος του Χόλιγουντ, Ντίλαν Μάγιερ, παντρεύτηκαν τον Απρίλιο στο Λος Άντζελες, σε μια κλειστή τελετή σε μεξικάνικο εστιατόριο, ενώ ακολούθησε πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας
Αυτοδιοίκηση 15.12.25

Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας συμμετέχει στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων όλης της χώρας αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
«Σεισμός» στην Ισπανία: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προσφέρει 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 15.12.25

«Σεισμός» στην Ισπανία: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προσφέρει 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα!

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν ενδιαφέρεται να αποκτήσει την Μπαρτσελόνα και είναι έτοιμος να αλλάξει τον χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου – Τα «τρελά» χρήματα που μπορεί να δώσει.

Σύνταξη
