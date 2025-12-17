newspaper
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας
Κόσμος 17 Δεκεμβρίου 2025 | 13:31

Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας

Ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ', αύξησε το επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Σύνταξη
Spotlight

Μετά και τις πρόσφατες φονικές πλημμύρες, οι αρμόδιες αρχές του Μαρόκου αύξησαν το επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από ενδεχομένως ακραία καιρικά φαινόμενα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2025-2026.

Περιφερειάρχες και ανώτατα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης έλαβαν οδηγίες, με βάση κατευθυντήριες γραμμές που όρισε ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, για την ενίσχυση στο πεδίο των συστημάτων παρακολούθησης της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών, τη διασφάλιση στενού συντονισμού μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων και τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία του πληθυσμού και τον μετριασμό ενδεχόμενων καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν τα εξής:

  • Ενεργοποίηση θαλάμου συντονισμού και επαγρύπνησης, ο οποίος θα υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και σύσταση επαρχιακών επιτροπών επαγρύπνησης και παρακολούθησης, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου της χώρας για την Καταπολέμηση των επιπτώσεων κυμάτων ψύχους κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026.
  • Επικαιροποίηση των δεδομένων του σχεδίου αυτού στο πεδίο, διεύρυνση της σφαίρας παραμβάσεων και διαφοροποίηση των μεθόδων στοχοθέτησης για καλύτερα προσανατολισμένες και πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές.
  • Κάλυψη σημαντικής μερίδας του πληθυσμού που κατοικεί σε καταυλισμούς νομάδων ή συνοικισμούς σε όλη την επικράτεια μέσω παροχής βοήθειας και υποστήριξης από τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με σκοπό την ανακούφιση των πληγέντων σε δυσμενείς συνθήκες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω καιρικών διαταραχών.
  • Αύξηση του επιπέδου παρέμβασης μέσω συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης στο πεδίο, τακτικού ανεφοδιασμού σε βασικά προϊόντα και προϊόντα θέρμανσης στις πληγείσες περιοχές, καθώς και μέσω κινητοποίησης και προληπτικής ανάπτυξης των απαραίτητων υλικοτεχνικών πόρων κοντά σε δρόμους που οδηγούν σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού, ώστε να διευκολυνθούν τυχόν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.
  • Οργάνωση επιχειρήσεων διανομής επισιτιστικής βοήθειας, κουβερτών και καυσόξυλων σε στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες και άμεση παρέμβαση για την παροχή βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται σε κρίσιμη ή έκτακτη καταστάση.

Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

