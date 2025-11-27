Τις τελευταίες στιγμές του 19χρονου Γιάννη που έχασε τη ζωή του μέσα στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024, όπου είχε πάει οικογενειακώς για να διασκεδάσει, περιέγραψε στο δικαστήριο ο μικρότερος αδελφός του. Εκείνος είχε καταφέρει να κρατηθεί από το μοιραίο παιχνίδι «crazy dance» και, όπως κατέθεσε, ζει «από τύχη».

«Άκουσα ένα κρακ, έναν πιο δυνατό τριγμό και κατάλαβα ότι ο αδερφός μου έφυγε από το κάθισμα» είπε ο αδελφός του 19χρονου

Ο αδελφός του 19χρονου περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις τραγικές στιγμές που βίωσε όταν το παιχνίδι στο οποίο ανέβηκαν οι δυο τους έσπασε. Τα δικά του τραύματά του ήταν ελαφρά, είπε στην κατάθεσή του, αλλά κυρίως ψυχικά, καθώς αντίκρυσε τον Γιάννη «διαλυμένο».

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών είχε ξεκινήσει την περασμένη Πέμπτη, στις 20 Νοεμβρίου, αλλά διεκόπη για σήμερα λόγω κωλύματος συνηγόρου που εκπροσωπεί τον κατηγορούμενο ο οποίος χειριζόταν το εν λόγω παιχνίδι στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι.

Στο εδώλιο κάθονται τέσσερις κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή, όπως ήταν η αρχική δίωξη που τους απαγγέλθηκε.

«Πρακτικά δεν ήμασταν δεμένοι στο κάθισμα»

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο μάρτυρας – που φορούσε μπλούζα με τη φωτογραφία του αδερφού του – κατέθεσε ότι με τον αδελφό του ζήτησαν να καθήσουν σε διαφορετικές καμπίνες αλλά ο χειριστής είπε να μπουν σε μία, στην οποία με δυσκολία χωρούσαν.

«Είχε ουσιαστικά μόνο μία μπάρα που δεν κούμπωνε πουθενά και οι ζώνες ήταν σαν του αυτοκινήτου. Πρακτικά δεν ήμασταν δεμένοι στο κάθισμα» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «ο χειριστής ήρθε και μας έριξε ένα βλέμμα χωρίς να πει αν είμαστε σωστά στο κάθισμα».

Άκουσε, μάλιστα, τον χειριστή να λέει σε έναν άλλον «θα τους κάνω να μην σηκώνουν κεφάλι». Ο νεαρός κατέθεσε ότι στην αρχή το παιχνίδι «πήγαινε αργά, όμως μετά η ταχύτητα αυξήθηκε πολύ. Είπα ‘Γιάννη δεν αντέχω άλλο’ και σφιγγόμουν. Άκουσα ένα κρακ και ένιωσα το κάθισμα να φεύγει. Μετά άκουσα έναν πιο δυνατό τριγμό και κατάλαβα ότι ο αδερφός μου έφυγε από το κάθισμα».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι ο αδερφός του κρατήθηκε ασυναίσθητα από την μπλούζα και το τσαντάκι του, τα οποία και σκίστηκαν, ενώ ο ίδιος κρατήθηκε από την μπάρα. «Είχαν σβήσει τα φώτα. Αφού χαμήλωσε η ταχύτητα έτρεξα στον αδερφό μου, που ήταν διαλυμένος. Έφυγε προς τα πίσω, δεν τον κρατούσε τίποτα. Εκτιμώ ότι το παιχνίδι δεν σταμάτησε με φρένα, αλλά με το ότι δεν έδινε άλλη κίνηση», κατέθεσε.

Μετά το δυστύχημα, η σύζυγος του ιδιοκτήτη και μία εκ των κατηγορουμένων ήταν «σε απόλυτη ηρεμία», σύμφωνα με όσα είπε στο δικαστήριο ο αδελφός του 19χρονου Γιάννη: «Η μόνη που φώναζε ήταν η μητέρα μου, από το σοκ. Αυτή καθόταν σε ένα παγκάκι». Ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν τους άφησε να κάτσουν ξεχωριστά γιατί τα υπόλοιπα καθίσματα ήταν σάπια.

Η κατάθεση της μητέρας

Πρώτη ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα η μητέρα των δύο παιδιών, ενώ οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι δεν αποδέχονται τις κατηγορίες. Ο πατέρας αναμένεται να καταθέσει αργότερα.

«Θυμάμαι τα πάντα από εκείνη τη στιγμή», περιέγραψε συναισθηματικά φορτισμένη το τελευταίο βράδυ του μεγάλου της γιου. Η ίδια και τα τρία παιδιά της έκαναν βόλτα στο Πευκοχώρι, όπου και παραθέριζαν εκείνες τις ημέρες.

«Τα παιχνίδι crazy dance κέντρισε το ενδιαφέρον των δύο μεγαλύτερων παιδιών μου. Εγώ τους είπα να πάμε στα συγκρουόμενα για να μπούμε όλοι μαζί, αλλά εκείνοι ήθελαν σε αυτό. Εγώ και ο μικρός τούς περιμέναμε», ανέφερε στην αρχή της κατάθεσής της.

Εντύπωση της έκανε ότι πλήρωσε 10 ευρώ στον χειριστή χωρίς εκείνος να της δώσει κάποια μάρκα ή απόδειξη, αλλά κυρίως το γεγονός ότι δεν έκανε κάτι για την ασφάλεια των παιδιών όταν αυτά ανέβηκαν.

«Είχε ακόμα μερικά παιδιά, αλλά δεν ήταν γεμάτο. Ξεκίνησε αρκετά σιγά, γελούσαν τα παιδιά και τον Γιάννη τον έβλεπα πιο καλά γιατί ήταν πιο ψηλός. Ξαφνικά, πήγαινε τόσο γρήγορα που δεν διέκρινα πια τα παιδιά. Δεν έχω δει ξανά τέτοια ταχύτητα», σημείωσε.

«Έκανα νόημα στον χειριστή να κόψει ταχύτητα και αυτός, ειρωνικά θα έλεγα, απάντησε ‘άσ’ το’. Με άκουγε και ο κόσμος και φώναζαν και άλλοι να μειώσει την ταχύτητα. Σε κάποια στιγμή πανικοβλήθηκα γιατί άκουγα ‘κρα κρα κρα’ σαν να σπάει» συνέχισε η ίδια, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Και πρόσθεσε με τρεμάμενη φωνή: «Μετά απόλυτο σκοτάδι. Έπεσε το ρεύμα και εγώ προσπαθούσα να δω τα παιδιά. Είδα μόνο τον μεσαίο μου γιο όταν προσπαθούσε να βγει από το παιχνίδι. Πήγα προς τα εκεί και είδα τον Γιάννη κάτω».

Η μάρτυρας συμπλήρωσε ότι με το που σημειώθηκε η τραγωδία «εξαφανίστηκαν όλοι, ακόμα και ο χειριστής. Παράτησε τα πάντα και έφυγε, το μηχάνημα γυρνούσε ακόμα, με μικρότερη ταχύτητα ενώ κόπηκε το ρεύμα και αυτός ήταν άφαντος».

Όταν πήραν το παιδί της με το ασθενοφόρο, όπως είπε, μόνο ένας κύριος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. «Κανένας από τους κατηγορούμενους δεν επικοινώνησε μαζί μας» ανέφερε.

Ακατάλληλο το παιχνίδι

Απαγγέλλοντας τις κατηγορίες, η εισαγγελέας υπογράμμισε τις παραλείψεις από μεριάς των κατηγορουμένων, ενώ είχαν νομική υποχρέωση. Όπως είπε, το crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή και δεν είχε τεχνικό φάκελο, ενώ για το λούνα παρκ πρόσθεσε ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια από τον Δήμο Κασσάνδρας.

Απαρρίθμησε δέκα σημεία που καταδεικνύουν την ακαταλληλότητα του μηχανήματος, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα την εκτίναξη του 19χρονου, την πτώση του και τελικά τον θάνατό του από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για το, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδήμαρχοι (αρμόδιοι για τις αδειοδοτήσεις), δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσά τους ο προϊστάμενος αδειοδοτήσεων του δήμου), δύο μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.