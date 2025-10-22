newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Σήμερα η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας και άλλων 7 προσώπων
Ελλάδα 22 Οκτωβρίου 2025 | 09:49

Σύνταξη
Στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί σήμερα η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας Αναστασίας Χαλκιά για παράβαση καθήκοντος, πράξη η οποία συνδέεται με τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στη Χαλκιδική, όπου πέρσι τον Αύγουστο έχασε τη ζωή του ένας 18χρονος.

Μαζί της παραπέμφθηκαν να δικαστούν αλλά επτά πρόσωπα και ειδικότερα δύο πρώην αντιδήμαρχοι Κασσάνδρας (η πρώτη Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η δεύτερη αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την προβολή προστίμων), δύο υπάλληλοι του ίδιου δήμου (ανάμεσα τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης θα καθίσει σήμερα η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά

Ανάλογα με την περίπτωση διώκονται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας και της απλής συνέργειας στη συγκεκριμένη πράξη. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο συγκεκριμένο ακροατήριο λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.

Στον πυρήνα της δικογραφίας βρίσκεται το μοιραίο παιχνίδι crazy dance που, σύμφωνα με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη η οποία διεξήχθη μετά τον θάνατο του 18χρονου, αποτελούσε προϊόν ιδιοκατασκευής χωρίς αναφορά σε κατασκευαστή και προηγούμενη έγκριση σχεδιασμού.

Η δήμαρχος Κασσάνδρας, που τιμωρήθηκε πειθαρχικά με την ποινή της έκπτωσης (απόφαση κατά της οποίας προσέφυγε στο ΣτΕ), κατηγορείται ότι δεν επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης με δεδομένο ότι δεν είχε εκδοθεί καμία τεχνική άδεια για το συγκεκριμένο παιχνίδι όσον αφορά τη θερινή περίοδο 2024, ενώ η άδεια λειτουργίας της προηγούμενης χρονιάς (2023) εκδόθηκε χωρίς τεχνικό φάκελο από αναγνωρισμένο τεχνικό φορέα ελέγχου. Ανάλογα με την ιδιότητα των υπολοίπων κατηγορουμένων η δικογραφία τούς αποδίδει ευθύνες όσον αφορά τη λειτουργία και τους ελέγχους του crazy dance.

Η δίκη είναι προσδιορισμένη στον αριθμό 18 τού εκθέματος του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ενώ μεταξύ των μαρτύρων κατηγορίας είναι ο πατέρας του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη -με τη βασική δικογραφία η οποία αφορά το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή της απλής συνέργεια στην πράξη αυτή- τέσσερα άτομα: ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ (που είναι προφυλακισμένος), η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού κι ένας μηχανολόγος- μηχανικός (μεταξύ των κατηγορουμένων για την παράβαση καθήκοντος των αιρετών).

Η συγκεκριμένη δίκη έχει προσδιοριστεί να γίνει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών τον επόμενο μήνα (20/11).

Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελλάδα 22.10.25

Αναβολή στη δίκη για το δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω»

«Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει τον θάνατο του παιδιού μου», τόνισε ο πατέρας του 19χρονου όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του στο λούνα πάρκ της Χαλκιδικής

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια» – Σοβαρή καταγγελία
Τι αποκάλυψε 22.10.25

Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε και για την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα για τον Άγνωστο Στρατιώτη - «Μάλλον τους ενόχλησα», είπε σχετικά με την απεργία πείνας που πραγματοποίησε

Σύνταξη
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο
Ελλάδα 22.10.25

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο

Ο 52χρονος από τη Θεσσαλονίκη φέρεται να ήταν φίλος της οικογένειας του παιδιού - Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι ο δράστης προέβη και σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του

Σύνταξη
Φοινικούντα: Το βίντεο «ντοκουμέντο» από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το σημείο που χώρισαν οι δύο δράστες
Διπλό φονικό 22.10.25

Φοινικούντα: Το βίντεο «ντοκουμέντο» από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το σημείο που χώρισαν οι δύο δράστες

«Κάποιος τον πήγε στην Καλαμάτα. Όταν έρχονται να δολοφονήσουν φορούσαν άλλα ρούχα» - Τι λέει ο Γιώργος Καλλιακμάνης για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες

Σχεδόν βέβαιοι είναι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ότι ο 22χρονος είχε συνεργό που τον βοήθησε τουλάχιστον να φύγει από τη Φοινικούντα και πάει στην Καλαμάτα μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παρουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού όσο και για τη διαφαινόμενη εσωτερική σύγκρουση του Μεγάρου Μαξίμου με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου
Φόρος τιμής 22.10.25

Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου

«Μας έμαθε να αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή τη χώρα – και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτήν» αναφέρει στο μήνυμα του ο περιφερειάρχης Αττικής για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Σύνταξη
Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)
Champions League 22.10.25

Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)

Δεν έχει προηγούμενο η κατακραυγή για τον Ελβετό, Ουρς Σνάιντερ, την επομένη του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, αφού χιλιάδες κόσμου και media παγκόσμιας εμβέλειας δεν πιστεύουν τις αποφάσεις που πήρε...

Σύνταξη
Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;
Άλλα Κόλπα 22.10.25

Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;

Με τα είδωλα της Britpop και της Generation X να γίνονται παππούδες , φαίνεται ότι το να είσαι παππούς ή γιαγιά δεν είναι πια αυτό που ήταν παλιά. «Υπάρχει μια νέα ατμόσφαιρα στην υπερενηλικίωση και είναι δροσερή, χαοτική και πιθανώς πιο εγωιστική» αναφέρει η Louise Chunn στον Independent.

Σύνταξη
Ελλάδα 22.10.25

Αναβολή στη δίκη για το δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω»

«Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει τον θάνατο του παιδιού μου», τόνισε ο πατέρας του 19χρονου όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του στο λούνα πάρκ της Χαλκιδικής

Σύνταξη
Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»

Καταθέτει έξι προτάσεις για την εθνική στρατηγική στην Ανατολική Mεσόγειο, προτείνεi οριοθέτηση ΑΟΖ εκ των προτέρων με με την Κύπρο και επέκταση χωρικών υδάτων στα 12ν.μ. σε Κρήτη και Καστελόριζο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον πρωθυπουργό – Είναι πολιτικά αδίστακτος
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον πρωθυπουργό – Είναι πολιτικά αδίστακτος

Ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις πρωινές αναφορές του πρωθυπουργού για τον θέμα με τον Άγνωστο Στρατιώτη, τον κατηγορεί για «επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο και πάνω στο σώμα μιας τραυματισμένης κοινωνίας που δεν αντέχει άλλη τοξικότητα»

Σύνταξη
Η τρομερή εμφάνιση του Ντόντσιτς στην πρεμιέρα του NBA δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς (vid)
Μπάσκετ 22.10.25

Η τρομερή εμφάνιση του Ντόντσιτς στην πρεμιέρα του NBA δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση στη φετινή πρεμιέρα του ΝΒΑ, ωστόσο οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν την ήττα από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια» – Σοβαρή καταγγελία
Τι αποκάλυψε 22.10.25

Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε και για την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα για τον Άγνωστο Στρατιώτη - «Μάλλον τους ενόχλησα», είπε σχετικά με την απεργία πείνας που πραγματοποίησε

Σύνταξη
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο
Ελλάδα 22.10.25

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο

Ο 52χρονος από τη Θεσσαλονίκη φέρεται να ήταν φίλος της οικογένειας του παιδιού - Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι ο δράστης προέβη και σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του

Σύνταξη
Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης: Ξαναπετάει το μπαλάκι σε Δένδια – «Δεν διαφώνησε, τη συνυπέγραψε, θα την ψηφίσει»
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης: Ξαναπετάει το μπαλάκι σε Δένδια - «Δεν διαφώνησε, τη συνυπέγραψε, θα την ψηφίσει»

Ξεκάθαρο μήνυμα στον Δένδια από τον πρωθυπουργό. Διαμήνυσε ότι αναμένει σήμερα να ψηφίσει προσθέτοντας, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη ρήξη, «πως περιμένει τις προτάσεις του για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη»

Σύνταξη
Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;
Δεν του «βγαίνει» 22.10.25

Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;

Οι εκτιμήσεις του αμερικανικού CSIS για τον απαιτούμενο όγκο πυρός για μια μια εισβολή στη Βενεζουέλα και γιατί Αμερικανοί αναλυτές τη θεωρούν μια πολύ καλή επιλογή

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Πικρά απογοητευτικές» – Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Modern Love 22.10.25

«Πικρά απογοητευτικές» - Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

«Είμαι εξαντλημένη από αυτό. Και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Νόμιζα ότι θα ζούσαμε ευτυχισμένοι για πάντα, καταλαβαίνεις;» είπε η Λίλι Άλεν σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Perfect.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η επόμενη μέρα μετά την ρήξη: Kαι τώρα τι και τώρα με ποιον
«Παγωμάρα» στη ΝΔ 22.10.25

Η επόμενη μέρα μετά την ρήξη: Kαι τώρα τι και τώρα με ποιον

Μπροστά σε αυτή τη σύγκρουση γιγάντων που εξελίσσεται -αν όχι κορυφώνεται- εντός της Νέας Δημοκρατίας, οι γαλάζιοι βουλευτές είναι μάλλον μουδιασμένοι αν όχι παγωμένοι φοβούμενοι για τις συνέπειες των επιλογών τους αλλά κυρίως για την επόμενη μέρα

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»
Champions League 22.10.25

Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»

Κατά τη διάρκεια του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με το σκορ στο 3-1 υπέρ των Καταλανών, το live του μεγαλύτερου online Μέσου της χώρας, της Marca, αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Γάζα: Το Διεθνές Δικαστήριο αποφαίνεται σήμερα για τις υποχρεώσεις του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια
Τι θα σημάνει 22.10.25

Το Διεθνές Δικαστήριο αποφαίνεται σήμερα για τις υποχρεώσεις του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Οι γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν είναι νομικά δεσμευτικές, ωστόσο, όπως επισημαίνει το ίδιο το δικαστήριο, έχουν «μεγάλο νομικό βάρος και ηθικό κύρος» - Νέος «πονοκέφαλος» Ισραήλ

Σύνταξη
Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία με φόντο τις σφοδρές αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιδράσεις μέσα και έξω από τη Βουλή για την τροπολογία - Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία

Η ονομαστική ψηφοφορία της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη γίνεται με φόντο το σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τις κινητοποιήσεις έξω από αυτή και την αιχμηρή δήλωση Δένδια, που πήρε αποστάσεις από το Μαξίμου ενώ απουσίαζε από τη χθεσινή συζήτηση στην ολομέλεια.

Σύνταξη
Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»
Champions League 22.10.25

Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»

Σύσσωμα τα ισπανικά ΜΜΕ παραδέχονται ότι στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος, αφού δεν υπήρχε ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι εις βάρος των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
