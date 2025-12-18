Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
«Μέχρι το 2039 θα είμαι αθάνατος» – Ο μεγιστάνας Μπράιαν Τζόνσον «έσπασε» τον κώδικα της αιώνιας ζωής
Stories 18 Δεκεμβρίου 2025 | 17:00

«Μέχρι το 2039 θα είμαι αθάνατος» – Ο μεγιστάνας Μπράιαν Τζόνσον «έσπασε» τον κώδικα της αιώνιας ζωής

Ο Μπράιαν Τζόνσον έγινε από επενδυτής της Silicon Valley, o πιο τολμηρός και διχαστικός biohacker των καιρών μας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Spotlight

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της ζωής στη Γη, το παράθυρο άνοιξε για ένα συνειδητό ον να επιδιώξει ρεαλιστικά την αιώνια ζωή». Με αυτά τα λόγια, ο Μπράιαν Τζόνσον, ο άνθρωπος που έχει γίνει το πρόσωπο της παγκόσμιας επανάστασης του biohacking, θέτει έναν στόχο που ακούγεται εξωπραγματικός: την κατάκτηση της αθανασίας μέχρι το 2039.

Επενδύοντας εκατομμύρια δολάρια και χρησιμοποιώντας το σώμα του ως πεδίο δοκιμών, ο 48χρονος κροίσος δηλώνει έτοιμος να αναμετρηθεί με το μοιραίο, έχοντας ως κύριο σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο 48χρονος επενδυτής της Silicon Valley προκάλεσε εκ νέου το παγκόσμιο ενδιαφέρον ισχυριζόμενος ότι η αθανασία δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένας εφικτός στόχος με ορίζοντα δεκαπενταετίας και είναι κατηγορηματικός. Η γήρανση δεν είναι πλέον μια αναπόφευκτη διαδικασία.

«Με κάθε χρόνο που περνά, παραμένω στην ίδια βιολογική ηλικία», έγραψε ο Τζόνσον στο Χ, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων ενώ όρισε και την ημερομηνία ορόσημο για τη νέα εποχή της ανθρωπότητας.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς ακριβώς θα επιτευχθεί η αθανασία του 2039, αλλά ξέρουμε ότι είναι εφικτή επειδή η φύση έχει ήδη δώσει τη λύση», υποστηρίζει, αναφερόμενος σε πλάσματα που δεν γερνούν ποτέ αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα από το ζωικό βασίλειο, όπως η αθάνατη μέδουσα (Turritopsis dohrnii) και η ύδρα του γλυκού νερού.

Για τον Μπράιαν Τζόνσον, η πρόκληση είναι ξεκάθαρα τεχνική. «Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα φυσικής, όπως το να προσπαθείς να ταξιδέψεις ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτός. Είναι ένα πρόβλημα βιολογικής μηχανικής που η εξέλιξη έχει λύσει επανειλημμένα».

Το 2039, όταν θα είναι 62 ετών, ο Τζόνσον ορίζει ξεκάθαρα ως τη στιγμή που η τεχνολογία θα του επιτρέψει να σταματήσει οριστικά τη διαδικασία της φθοράς και της γήρανσης που οδηγούν στο θάνατο.

Η πίστη του σε αυτό εδράζεται στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία. «Το 2039 είναι ένας λογικός στόχος λόγω του επιταχυνόμενου ρυθμού καινοτομίας που οδηγείται από την AI», εξηγεί ο ίδιος. Η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με το όραμά του, δεν είναι πλέον ένα εργαλείο, αλλά ένας αυτόνομος ερευνητής.

«Η AI μεταμορφώνεται από βοηθός σε επιστήμονα. Εξοπλίζει τους ερευνητές με δυνατότητες που παλαιότερα ήταν πέρα από κάθε φαντασία για την ενίσχυση της ανακάλυψης και της ανάπτυξης θεραπειών», δηλώνει, προσθέτοντας πως αυτή η τεχνολογία, σε συνδυασμό με την ακριβή μέτρηση βιοδεικτών, δημιουργεί ένα «σύστημα κλειστού βρόχου» που θα φέρει τα αποτελέσματα πολύ γρηγορότερα από το αναμενόμενο.

Η μάχη των οργάνων

YouTube thumbnail

Ο Μπράιαν Τζόνσον δεν αρκείται σε θεωρίες· προχωρά σε πράξεις που σοκάρουν.

«Νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο κουλ στόχος που μπορεί να φανταστεί κανείς», λέει για την προσπάθειά του. Μια από τις πιο εντυπωσιακές αποκαλύψεις του είναι η χρήση της κυτταρικής τεχνολογίας για πειραματισμούς.

Πέρα από τις γνωστές μεταγγίσεις αίματος από τον γιο του, ο ίδιος αποκάλυψε ότι στο εργαστήριο κατασκευάζονται χιλιάδες «κλώνοι» των οργάνων του σε μικρογραφία.

«Έχω χιλιάδες κλώνους των οργάνων μου που κατασκευάζονται σε τρυβλία», ισχυρίζεται, εξηγώντας ότι εκεί δοκιμάζει τις επιπτώσεις φαρμάκων και θεραπειών πριν τις εισάγει στον οργανισμό του.

Παρά την αισιοδοξία του, παραμένει ειλικρινής για τις αδυναμίες του συστήματος: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε τόσα πολλά περισσότερα και ταχύτερα αν είχαμε καλύτερες μετρήσεις και καλύτερες θεραπείες. Και τα δύο όμως «μαγειρεύονται» αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο».

Η τέχνη του biohacking

YouTube thumbnail

Αυτές οι καλλιέργειες ιστών χρησιμοποιούνται για να δοκιμάζεται η επίδραση νέων φαρμάκων και θεραπειών πριν αυτές εφαρμοστούν στον ίδιο, επιτρέποντάς του να βελτιστοποιεί το προσωπικό του πρωτόκολλο μακροζωίας.

Παρά το γεγονός ότι η καρδιά και οι ορμόνες του λειτουργούν σε επίπεδα 18χρονου, ο Μπράιαν Τζόνσον παραμένει ειλικρινής για τις προκλήσεις, παραδεχόμενος ότι ο εγκέφαλός του βρίσκεται ακόμη ανατομικά στην ηλικία των 42 ετών και ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ακοής.

Ανθρώπινη ύβρη

Η δίψα για το ελιξίριο της ζωής διατρέχει την ανθρώπινη ιστορία από την αρχαιότητα. Από τις προσπάθειες του Γκιλγκαμές στη Μεσοποταμία μέχρι τις πρακτικές της αιγυπτιακής ελίτ και τη μοιραία εμμονή της Ντιάν ντε Πουατιέ με τον πόσιμο χρυσό στη Γαλλία του 16ου αιώνα, ο άνθρωπος πάντα αναζητούσε τρόπο να ξεφύγει από το θάνατο.

Ακόμη και η ιδέα της μετάγγισης αίματος για αναζωογόνηση, την οποία εφάρμοσε ο Μπράιαν Τζόνσον, βρίσκει τις ρίζες της στο 1492 και τον Πάπα Ιννοκέντιο Η΄.

Ωστόσο, η επιστήμη υπενθυμίζει ότι το απόλυτο ρεκόρ μακροβιότητας ανήκει στη Γαλλίδα Ζαν Καλμάν, η οποία έζησε 122 έτη, παραμένοντας μέχρι σήμερα το μοναδικό επιβεβαιωμένο παράδειγμα ανθρώπου που ξεπέρασε το φράγμα των 120 χρόνων.

Η αθανασία ως επανάσταση

Η κριτική του Μπράιαν Τζόνσον για τον σύγχρονο άνθρωπο είναι σκληρή και αφοπλιστική. «Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα αυτοκτονικό είδος. Κάνουμε κάθε είδους πρωτόγονες βλακείες», ξεσπά στρέφοντας τα βέλη του κατά της βιομηχανίας και του τρόπου ζωής μας.

«Σκοτώνουμε τους εαυτούς μας άσκοπα με αυτά που τρώμε και τον τρόπο που ζούμε. Οι εταιρείες βγάζουν κέρδη σκοτώνοντας άλλους ανθρώπους με τα προϊόντα τους. Καταστρέφουμε το μοναδικό σπίτι που έχουμε και γιορτάζουμε αυτά τα πράγματα ως αρετές. Είναι πραγματικά διεστραμμένο και οπισθοδρομικό» υπογραμμίζει ο κροίσος Τζόνσον που έχει ορίσει την επιδίωξη της αθανασίας ως μια μια πράξη επανάστασης.

«Ο στόχος του 2039 μας δείχνει τη σωστή κατεύθυνση. Να λέμε «ναι» στη ζωή και «όχι» στο θάνατο. Μια πράξη ανυπακοής».

Ιερό καθήκον

Κλείνοντας το μανιφέστο του, ο Μπράιαν Τζόνσον εμφανίζεται σχεδόν θρησκευτικός στην προσέγγιση της ζωής.

«Μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι από όλους τους ανθρώπους που έζησαν ποτέ, είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε αυτή τη στιγμή», αναφέρει συγκινημένος. Η αθανασία γι’ αυτόν είναι ένα ιερό καθήκον.

«Προσεύχομαι να έχουμε το θάρρος να εκτιμήσουμε την ιερότητα της ύπαρξής μας. Προσεύχομαι να είμαστε αρκετά γενναίοι ώστε να την υπερασπιστούμε ενάντια στην επίθεση όλων των δυνάμεων που θα προσπαθούσαν να την τερματίσουν», καταλήγει, την ώρα που κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Στίβεν Όσταντ, αρχίζουν να συμφωνούν πως «ο πρώτος άνθρωπος που θα φτάσει τα 150 έτη είναι πιθανότατα ήδη ζωντανός».

YouTube thumbnail

Ενώ το προσδόκιμο ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζει διακυμάνσεις, ερευνητές συμφωνούν ότι οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

«Είμαστε ένα είδος που επιλέγει την αυτοκαταστροφή, αλλά η τεχνολογία μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία» υπογραμμίζει ο Τζόνσον.

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης
Πενάκι 17.12.25

Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης

Ο θάνατος του αγαπημένου Edika, εικονογράφου του μηνιαίου γαλλικού περιοδικού «Fluide Glacial» και μετρ του παρανοϊκού χιούμορ των κόμικς, επήλθε την παραμονή των 85ων γενεθλίων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
17 Δεκεμβρίου 1939: Ο «Ναύαρχος Γκραφ Σπέε» πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των Βρετανών
Η παραπλάνηση στον πόλεμο 17.12.25

Η ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ: Ο καταλυτικός ρόλος των fake news στην αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι κατασκευασμένες πληροφορίες των Βρετανών διοχετεύτηκαν με πειστικό τρόπο μέσω διπλωματικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών σημάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ
Δράμα 16.12.25

«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ

Με το Being Charlie, μια ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία του εκλιπόντος Ρομπ Ράινερ που συνδημιούργησε με τον γιο και φερόμενο δολοφόνο του Νικ, οι δυό τους προσπάθησαν να αφήσουν το σκοτάδι πίσω -μέχρι που τους εκδικήθηκε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον
Κοοπερατίβα αντικουλτούρας 16.12.25

Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον

Οι Sisters of the Brave Beaver όπως εμφανίστηκαν στην ταινία One Battle After Another εμπνεύστηκαν άμεσα από τις πραγματικές Sisters of the Valley, μια ομάδα αυτοαποκαλούμενων «Καλογριών της Μαριχουάνα» με έδρα το Μέρσεντ της Καλιφόρνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 16.12.25

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» - Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός
Culture Live 15.12.25

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή στα 73 του έχοντας διανύσει μια πολυετή πορεία στον χώρο του θεάματος – η στιγμή, ωστόσο, που το όνομά του χαράκτηκε στη μνήμη όλης της Ελλάδας ήταν στις 24 Φεβρουαρίου του 1981. Ποιος θυμάται την ιστορία αυτή;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Αντιφατική προσωπικότητα 15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»
Πίσω στο 1986 15.12.25

«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»

Στη διάρκεια της ακμής του, τη δεκαετία του '80, το δίκτυο ήταν ένα άγριο μέρος με λίγους κανόνες. Ο Tom Freston, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης που δημιούργησε το μουσικό δίκτυο MTV τώρα παρακολουθεί την κατάρρευσή του. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «UNPLUGGED: Adventures from MTV to Timbuktu».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το New Yorker έγινε 100 ετών – Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό
Εκλεπτυσμένο γούστο 14.12.25

Το New Yorker έγινε 100 ετών - Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό

Ο σκηνοθέτης Μάρσαλ Κάρι αποκαλύπτει τα μυστικά του αγαπημένου εντύπου σε μια αποκαλυπτική και εορταστική νέα ταινία με τίτλο «The New Yorker at 100».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11.12.25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
Καθολική δυσαρέσκεια 18.12.25

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της ακρίβειας και της διαφθοράς, την ώρα που η κοινωνία στηρίζει και τα αιτήματα και τα μέσα πάλης των αγροτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 18.12.25

Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες

Από τους πέντε συλληφθέντες ένας αφέθηκε ελεύθερος - Ο 61χρονος φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης ισχυρίστηκε ότι το πλοίο με την κοκαΐνη δεν είναι πλέον δικό του από τον περασμένο Αύγουστο

Σύνταξη
Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η 9χρονη Κλειώ που έγραψε ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ

Σπάνια στιγμή, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό, καθώς η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
Δίκη υποκλοπών 18.12.25

«Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου επισήμανε ότι υλικό από τις υποκλοπές κατέληγε στον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο και αστυνομικοί της ΕΥΠ «έκαναν τους ταχύδρομους» - «Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του», είπε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Προφίλ 18.12.25

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι, ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις.

Σύνταξη
Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δουλεύει ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τους Τόμι Χιλ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Στεργίου – Την ομάδα με την οποία έφτασε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις
Ελλάδα 18.12.25

Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις

Το κύκλωμα διαχειριζόταν πέντε οίκους ανοχής ενώ ένα από τα αρχηγικά μέλη είχε κατάστημα με «φρουτάκια» στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο επιλεγμένοι πελάτες

Σύνταξη
«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε φως στο τούνελ της διαμάχης του προπονητή της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ με τον σταρ της ομάδας Μοχάμεντ Σαλάχ, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύονται

Βάιος Μπαλάφας
Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Η πρώτη αντίδραση 18.12.25

Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται
Ελλάδα 18.12.25

Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά, ένα εγκαταλελειμένο βυρσοδεψείο καθυστερώντας και αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες

Σύνταξη
«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25

«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η θρυλική παρέα του Παρά Πέντε, που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση, δίνει ραντεβού για ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι νέες σκηνές, οι άγνωστες ιστορίες και η συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Σύνταξη
Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας
ΟΠΕΚΕΠΕ 18.12.25

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

«Μένουμε χωρίς νέα παιδιά στην ύπαιθρο, χωρίς νέες δημιουργικές παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης - Από τον ευτελισμό και τη γελοιοποίηση δεν γυρίζετε πίσω», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης
Ελλάδα 18.12.25

Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης

Ο ψευτο-ερευνητής το είχε κάνει όπως φαίνεται σύστημα τα τελευταία χρόνια και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε ανάμειξη και σε άλλες υποθέσεις και αν μέσα από αυτές είχε κερδίσει χρήματα.

Σύνταξη
Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Ισπανός μέσος τέθηκε στη διάθεση του προπονητής του για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ
«Πολλαπλά τραύματα» 18.12.25

Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα πορίσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες καταγράφουν ως ανθρωποκτονία τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, μετά από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή
Ελλάδα 18.12.25

«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή

Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
