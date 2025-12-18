«Μέχρι το 2039 θα είμαι αθάνατος» – Ο μεγιστάνας Μπράιαν Τζόνσον «έσπασε» τον κώδικα της αιώνιας ζωής

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της ζωής στη Γη, το παράθυρο άνοιξε για ένα συνειδητό ον να επιδιώξει ρεαλιστικά την αιώνια ζωή». Με αυτά τα λόγια, ο Μπράιαν Τζόνσον, ο άνθρωπος που έχει γίνει το πρόσωπο της παγκόσμιας επανάστασης του biohacking, θέτει έναν στόχο που ακούγεται εξωπραγματικός: την κατάκτηση της αθανασίας μέχρι το 2039.

Επενδύοντας εκατομμύρια δολάρια και χρησιμοποιώντας το σώμα του ως πεδίο δοκιμών, ο 48χρονος κροίσος δηλώνει έτοιμος να αναμετρηθεί με το μοιραίο, έχοντας ως κύριο σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο 48χρονος επενδυτής της Silicon Valley προκάλεσε εκ νέου το παγκόσμιο ενδιαφέρον ισχυριζόμενος ότι η αθανασία δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένας εφικτός στόχος με ορίζοντα δεκαπενταετίας και είναι κατηγορηματικός. Η γήρανση δεν είναι πλέον μια αναπόφευκτη διαδικασία.

«Με κάθε χρόνο που περνά, παραμένω στην ίδια βιολογική ηλικία», έγραψε ο Τζόνσον στο Χ, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων ενώ όρισε και την ημερομηνία ορόσημο για τη νέα εποχή της ανθρωπότητας.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς ακριβώς θα επιτευχθεί η αθανασία του 2039, αλλά ξέρουμε ότι είναι εφικτή επειδή η φύση έχει ήδη δώσει τη λύση», υποστηρίζει, αναφερόμενος σε πλάσματα που δεν γερνούν ποτέ αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα από το ζωικό βασίλειο, όπως η αθάνατη μέδουσα (Turritopsis dohrnii) και η ύδρα του γλυκού νερού.

Για τον Μπράιαν Τζόνσον, η πρόκληση είναι ξεκάθαρα τεχνική. «Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα φυσικής, όπως το να προσπαθείς να ταξιδέψεις ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτός. Είναι ένα πρόβλημα βιολογικής μηχανικής που η εξέλιξη έχει λύσει επανειλημμένα».

Το 2039, όταν θα είναι 62 ετών, ο Τζόνσον ορίζει ξεκάθαρα ως τη στιγμή που η τεχνολογία θα του επιτρέψει να σταματήσει οριστικά τη διαδικασία της φθοράς και της γήρανσης που οδηγούν στο θάνατο.

I’m going to try and achieve immortality by 2039. One year of time passes and I remain the same biological age. I invite you to join me. The search for the fountain of youth is the oldest story ever told. It’s been the dream of dreamers for millennia but always painfully out… pic.twitter.com/BwrU1ckOi6 — Bryan Johnson (@bryan_johnson) December 16, 2025

Η πίστη του σε αυτό εδράζεται στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία. «Το 2039 είναι ένας λογικός στόχος λόγω του επιταχυνόμενου ρυθμού καινοτομίας που οδηγείται από την AI», εξηγεί ο ίδιος. Η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με το όραμά του, δεν είναι πλέον ένα εργαλείο, αλλά ένας αυτόνομος ερευνητής.

«Η AI μεταμορφώνεται από βοηθός σε επιστήμονα. Εξοπλίζει τους ερευνητές με δυνατότητες που παλαιότερα ήταν πέρα από κάθε φαντασία για την ενίσχυση της ανακάλυψης και της ανάπτυξης θεραπειών», δηλώνει, προσθέτοντας πως αυτή η τεχνολογία, σε συνδυασμό με την ακριβή μέτρηση βιοδεικτών, δημιουργεί ένα «σύστημα κλειστού βρόχου» που θα φέρει τα αποτελέσματα πολύ γρηγορότερα από το αναμενόμενο.

Η μάχη των οργάνων

Ο Μπράιαν Τζόνσον δεν αρκείται σε θεωρίες· προχωρά σε πράξεις που σοκάρουν.

«Νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο κουλ στόχος που μπορεί να φανταστεί κανείς», λέει για την προσπάθειά του. Μια από τις πιο εντυπωσιακές αποκαλύψεις του είναι η χρήση της κυτταρικής τεχνολογίας για πειραματισμούς.

Πέρα από τις γνωστές μεταγγίσεις αίματος από τον γιο του, ο ίδιος αποκάλυψε ότι στο εργαστήριο κατασκευάζονται χιλιάδες «κλώνοι» των οργάνων του σε μικρογραφία.

«Έχω χιλιάδες κλώνους των οργάνων μου που κατασκευάζονται σε τρυβλία», ισχυρίζεται, εξηγώντας ότι εκεί δοκιμάζει τις επιπτώσεις φαρμάκων και θεραπειών πριν τις εισάγει στον οργανισμό του.

Παρά την αισιοδοξία του, παραμένει ειλικρινής για τις αδυναμίες του συστήματος: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε τόσα πολλά περισσότερα και ταχύτερα αν είχαμε καλύτερες μετρήσεις και καλύτερες θεραπείες. Και τα δύο όμως «μαγειρεύονται» αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο».

Η τέχνη του biohacking

Αυτές οι καλλιέργειες ιστών χρησιμοποιούνται για να δοκιμάζεται η επίδραση νέων φαρμάκων και θεραπειών πριν αυτές εφαρμοστούν στον ίδιο, επιτρέποντάς του να βελτιστοποιεί το προσωπικό του πρωτόκολλο μακροζωίας.

Παρά το γεγονός ότι η καρδιά και οι ορμόνες του λειτουργούν σε επίπεδα 18χρονου, ο Μπράιαν Τζόνσον παραμένει ειλικρινής για τις προκλήσεις, παραδεχόμενος ότι ο εγκέφαλός του βρίσκεται ακόμη ανατομικά στην ηλικία των 42 ετών και ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ακοής.

Ανθρώπινη ύβρη

Η δίψα για το ελιξίριο της ζωής διατρέχει την ανθρώπινη ιστορία από την αρχαιότητα. Από τις προσπάθειες του Γκιλγκαμές στη Μεσοποταμία μέχρι τις πρακτικές της αιγυπτιακής ελίτ και τη μοιραία εμμονή της Ντιάν ντε Πουατιέ με τον πόσιμο χρυσό στη Γαλλία του 16ου αιώνα, ο άνθρωπος πάντα αναζητούσε τρόπο να ξεφύγει από το θάνατο.

Ακόμη και η ιδέα της μετάγγισης αίματος για αναζωογόνηση, την οποία εφάρμοσε ο Μπράιαν Τζόνσον, βρίσκει τις ρίζες της στο 1492 και τον Πάπα Ιννοκέντιο Η΄.

Ωστόσο, η επιστήμη υπενθυμίζει ότι το απόλυτο ρεκόρ μακροβιότητας ανήκει στη Γαλλίδα Ζαν Καλμάν, η οποία έζησε 122 έτη, παραμένοντας μέχρι σήμερα το μοναδικό επιβεβαιωμένο παράδειγμα ανθρώπου που ξεπέρασε το φράγμα των 120 χρόνων.

View this post on Instagram A post shared by The New Yorker (@newyorkermag)

Η αθανασία ως επανάσταση

Η κριτική του Μπράιαν Τζόνσον για τον σύγχρονο άνθρωπο είναι σκληρή και αφοπλιστική. «Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα αυτοκτονικό είδος. Κάνουμε κάθε είδους πρωτόγονες βλακείες», ξεσπά στρέφοντας τα βέλη του κατά της βιομηχανίας και του τρόπου ζωής μας.

«Σκοτώνουμε τους εαυτούς μας άσκοπα με αυτά που τρώμε και τον τρόπο που ζούμε. Οι εταιρείες βγάζουν κέρδη σκοτώνοντας άλλους ανθρώπους με τα προϊόντα τους. Καταστρέφουμε το μοναδικό σπίτι που έχουμε και γιορτάζουμε αυτά τα πράγματα ως αρετές. Είναι πραγματικά διεστραμμένο και οπισθοδρομικό» υπογραμμίζει ο κροίσος Τζόνσον που έχει ορίσει την επιδίωξη της αθανασίας ως μια μια πράξη επανάστασης.

«Ο στόχος του 2039 μας δείχνει τη σωστή κατεύθυνση. Να λέμε «ναι» στη ζωή και «όχι» στο θάνατο. Μια πράξη ανυπακοής».

Ιερό καθήκον

Κλείνοντας το μανιφέστο του, ο Μπράιαν Τζόνσον εμφανίζεται σχεδόν θρησκευτικός στην προσέγγιση της ζωής.

«Μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι από όλους τους ανθρώπους που έζησαν ποτέ, είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε αυτή τη στιγμή», αναφέρει συγκινημένος. Η αθανασία γι’ αυτόν είναι ένα ιερό καθήκον.

«Προσεύχομαι να έχουμε το θάρρος να εκτιμήσουμε την ιερότητα της ύπαρξής μας. Προσεύχομαι να είμαστε αρκετά γενναίοι ώστε να την υπερασπιστούμε ενάντια στην επίθεση όλων των δυνάμεων που θα προσπαθούσαν να την τερματίσουν», καταλήγει, την ώρα που κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Στίβεν Όσταντ, αρχίζουν να συμφωνούν πως «ο πρώτος άνθρωπος που θα φτάσει τα 150 έτη είναι πιθανότατα ήδη ζωντανός».

Ενώ το προσδόκιμο ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζει διακυμάνσεις, ερευνητές συμφωνούν ότι οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

«Είμαστε ένα είδος που επιλέγει την αυτοκαταστροφή, αλλά η τεχνολογία μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία» υπογραμμίζει ο Τζόνσον.