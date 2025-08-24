Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
24.08.2025 | 22:11
Μαχαιρώθηκε άτομο στις Βρυξέλλες - Μετά από διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης
Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν
Stories 24 Αυγούστου 2025 | 20:15

Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν

Γαλλίδα δημοσιογράφος αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη μυστική σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα και τη ρήξη της με την προπονήτριά της, την ισχυρή Ιρίνα Βίνερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Η Αλίνα Καμπάεβα, η Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής που φέρεται να είναι η επί χρόνια ερωμένη του Βλαντιμίρ Πούτιν, προκάλεσε την οργή της προπονήτριάς της, όταν ξεκίνησε τη σχέση της με τον Ρώσο πρόεδρο, σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις.

Η 42χρονη πρώην αθλήτρια, η οποία έγινε γνωστή ως «η πιο ευέλικτη γυναίκα της Ρωσίας», φαίνεται να τράβηξε την προσοχή του τότε παντρεμένου Ρώσου ηγέτη, Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ εκείνη βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της.

Ο 72χρονος Πούτιν δεν επιβεβαίωσε ποτέ δημόσια τη σχέση τους, ούτε τις φήμες ότι έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους, όμως η δημοσιογράφος Σελίν Νόνι, συγγραφέας του βιβλίου Alina: L’amour secret de Poutine [Αλίνα: Η μυστική αγάπη του Πούτιν], υποστηρίζει πως οι πηγές της, συμπεριλαμβανομένου ενός συγγενή της Καμπάεβα, επιβεβαίωσαν ότι ο δεσμός τους ξεκίνησε το 2006.

Την περίοδο εκείνη, ο Πούτιν ήταν ακόμα παντρεμένος με την πρώην σύζυγό του, Λουντμίλα, από την οποία πήρε διαζύγιο επτά χρόνια αργότερα.

Οι αποκαλύψεις της Γαλλίδας δημοσιογράφου, η οποία ζούσε στη Μόσχα από το 1996 έως το 1998, ρίχνουν φως σε ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του Κρεμλίνου, αποκαλύπτοντας τις ίντριγκες, τις πολυτέλειες, αλλά και τους κινδύνους που κρύβει ο στενός κύκλος του Ρώσου προέδρου.

Η «μικρή πριγκίπισσα» και o Τσάρος

Η Αλίνα Καμπάεβα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση με 18 συνολικά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Εκείνη την περίοδο, η δημοτικότητά της ήταν τεράστια. Ήταν η «μικρή πριγκίπισσα της χώρας», όπως την περιγράφει η Σελίν Νόνι.

«Ένα ραπ γκρουπ έγραψε ακόμα και ένα τραγούδι με τίτλο ‘Αλίνα’. Έπαιρνε μέρος σε πολλά τηλεοπτικά σόου. Ήταν εκείνη που όλοι στη Ρωσία ήθελαν να έχουν για κόρη, για εγγονή και για φίλη», εξηγεί η συγγραφέας.

YouTube thumbnail

Στο απόγειο της καριέρας της, η Καμπάεβα είχε ποζάρει γυμνή για το ρωσικό περιοδικό Maxim, επιδεικνύοντας μία πρωτοφανή τόλμη για τα δεδομένα της χώρας.

Η πρώτη συνάντηση της Καμπάεβα με τον Πούτιν έγινε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, το 2000. Ως μία από τους αθλητές που είχαν κερδίσει μετάλλιο, η Αλίνα βραβεύτηκε στο Κρεμλίνο.

Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς παρόλο που θεωρούνταν φαβορί για το χρυσό, μία αστοχία την οδήγησε στην τρίτη θέση. Ήταν η πρώτη από τις πολλές φορές που συναντήθηκαν σε επίσημες εκδηλώσεις, δεδομένου ότι η προπονήτρια της Αλίνα, Ιρίνα Βίνερ, ήταν σύζυγος του ολιγάρχη Αλισέρ Ουσμάνοφ, του πλουσιότερου τότε ανθρώπου της Ρωσίας και σύμμαχου του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την Νόνι, η σχέση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2006, προς το τέλος της αθλητικής καριέρας της Καμπάεβα. Η Γαλλίδα δημοσιογράφος, η οποία είχε την ευκαιρία να μιλήσει με άτομα από το περιβάλλον της, υποστηρίζει ότι ο έρωτάς τους ήταν αληθινός.

«Είναι τρελό να το λέω, αλλά είμαι σίγουρη ότι πραγματικά τον ερωτεύτηκε. Μίλησα με ανθρώπους εκείνη την εποχή», αποκαλύπτει η Νόνι.

Πάθος και η οργή της «δεύτερης μητέρας»

Η σχέση της Αλίνα με τον Πούτιν προκάλεσε την οργή της προπονήτριάς της, Ιρίνα Βίνερ. Παρόλο που η Βίνερ ήταν εκείνη που τη σύστησε στον Πούτιν, δεν ενέκρινε τη σχέση τους.

«Η Ιρίνα διαφωνούσε με αυτή τη σχέση, παρόλο που η ίδια την είχε συστήσει σε εκείνον. Αυτού του είδους η σχέση μεταξύ τους δεν ήταν δική της ιδέα. Εξεπλάγη που πραγματικά ερωτεύτηκαν. Η Ιρίνα μίλησε γι’ αυτό σε έναν φίλο μου. Επίσης, η Αλίνα μίλησε σε κάποιους από τους φίλους της στη ρυθμική γυμναστική, κάτι που γνωρίζω και εγώ που έχω δουλέψει σε αυτό το άθλημα», εξηγεί η Νόνι.

Η διαμάχη μεταξύ τους κλιμακώθηκε όταν η Αλίνα ίδρυσε τη δική της σχολή γυμναστικής, με την ονομασία Sky Grace.

Αυτό οδήγησε σε μία διαμάχη για την εξουσία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση της Βίνερ από την ηγεσία της ρωσικής ρυθμικής γυμναστικής και τη διάλυση της ομοσπονδίας.

Βίνερ και Καμπάεβα

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η Βίνερ που είχε αναλάβει την Καμπάεβα ως «δεύτερη μητέρα» φροντίζοντας για την εξέλιξη της, δεν έπαιξε κανέναν ρόλο στη νέα ομοσπονδία που δημιουργήθηκε.

Η Νόνι, η οποία στο παρελθόν είχε αποβληθεί από μια σχολή της Βίνερ επειδή είχε γράψει ένα αρνητικό ρεπορτάζ γι’ αυτήν, τονίζει:

«Δεν έχω καλή σχέση με την Ιρίνα εξαιτίας μιας ιστορίας που έγραψα γι’ αυτήν πριν από περίπου 15 χρόνια. Με έδιωξε από το γυμναστήριο. Το ρεπορτάζ αφορούσε το πώς, χάρη στα χρήματα του συζύγου της, πλήρωνε μερικές φορές τους κριτές για να πετύχει αποτελέσματα. Μίλησα με κριτές και μου είπαν ότι ήταν αλήθεια ότι έλαβαν χρήματα από αυτήν για να βάζουν τους Ρώσους στην πρώτη θέση» λέει για τις τακτικές της Βίνερ.

YouTube thumbnail

Η προπονήτρια και το τέρας

Η εικόνα της Ιρίνα Βίνερ ως της σπουδαιότερης προπονήτριας και της πιο επιδραστικής γυναίκας στον κόσμο της ρυθμικής γυμναστικής φαινόταν άψογη – μέχρι το 2017, όταν κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Over the Limit.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει το ταξίδι της τελευταίας προστατευόμενης της Βίνερ, Μαργαρίτα Μαμούν, προς το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016. Η ταινία ήταν σοκαριστική, αποκαλύπτοντας τις βάναυσες μεθόδους της Βίνερ – συνεχή εκφοβισμό, ταπείνωση και προσβολές.

Στο ντοκιμαντέρ η Βίνερ αποκαλεί τη μαθήτριά της «απόλυτο σκουπίδι, μια ηλίθια αγελάδα, ένα γουρούνι» και ακούγεται να της λέει ότι ήταν «γαμημ3να άχρηστη». Η Βίνερ μάλιστα χειραγώγησε την κατάσταση εκμεταλλευόμενη την ανίατη ασθένεια του πατέρα της Μαμούν.

Το εκπληκτικό είναι ότι η Βίνερ είδε την ταινία πριν από την κυκλοφορία της και δεν ενοχλήθηκε από αυτήν – έδωσε την έγκρισή της για την πρεμιέρα. Μετά την κυκλοφορία της ταινίας, περισσότεροι από τους πρώην μαθητές της Βίνερ άρχισαν να μιλούν, παραδεχόμενοι ότι η εκπαίδευση υπό την καθοδήγησή της ήταν ένα μαρτύριο, γεμάτο με συνεχή ψυχολογική κακοποίηση.

Η Καμπάεβα, ωστόσο, δεν σχολίασε ποτέ το θέμα για την πρώην μέντορα και δασκάλα της που της γνώρισε τον Πούτιν και την οδήγησε στο βάθρο της ζωής της.

Ζωές στη σκιά: Τα κρυφά παιδιά και τα «δώρα»

Αφότου οι φήμες για τη σχέση της με τον Πούτιν βγήκαν στη δημοσιότητα, η Καμπάεβα άλλαξε ριζικά.

«Ήταν το κορίτσι της διπλανής πόρτας, η πριγκίπισσα της χώρας… Ήταν παντού, πολύ χαμογελαστή και φιλική. Και μετά από αυτή την ιστορία, εξαφανίστηκε από τη χώρα. Κανείς δεν μπορούσε να τη δει. Δεν ήταν πλέον δυνατόν να πάρεις συνέντευξη από αυτήν», αναφέρει η Σελίν Νόνι.

Σήμερα, η Καμπάεβα ζει μια ζωή πολυτέλειας σε ένα μυστικό μέγαρο, μαζί με τους φημολογούμενους γιους του Πούτιν.

YouTube thumbnail

Η Νόνι επιβεβαιώνει αυτόν τον τρόπο ζωής, αποκαλύπτοντας ότι ο Πούτιν «έλουσε» την οικογένειά της με δώρα, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών ακινήτων.

«Μια μεγάλη έκπληξη ήταν όταν ανακάλυψα ότι η μητέρα της Αλίνα και η αδελφή της έλαβαν διαμερίσματα και σπίτια στις πλουσιότερες περιοχές της χώρας.

Η γιαγιά της, η οποία είναι τώρα 90 ετών, έλαβε δύο σπίτια στη Ρουμπλιόφκα, όπου όλοι οι ολιγάρχες έχουν σπίτια και ακόμη και ο Πούτιν έχει ένα σπίτι σε αυτό το μέρος, κοντά στη Μόσχα.

Έλαβε επίσης ένα άλλο μεγάλο διαμέρισμα στην Αγία Πετρούπολη και ένα ακόμα, ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Σότσι. Τρία επίπεδα, μια γκαλερί τέχνης, χώρο για ελικόπτερο και ούτω καθεξής.

Επισήμως, είναι η ιδιοκτήτρια αυτών των ακινήτων», αναφέρει η δημοσιογράφος.

«Μυστικοί» πρίγκιπες

Ο Πούτιν και η Αλίνα Καμπάεβα φέρονται να έχουν δύο μυστικούς γιους, τον Ιβάν Πούτιν και τον Βλαντιμίρ Τζούνιορ, οι οποίοι ζουν σαν πρίγκιπες και εκπαιδεύονται για να τον διαδεχθούν, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Τους διδάσκουν την αγγλική, αλλά και τη γερμανική γλώσσα, με δασκάλους από τη Νότια Αφρική. Πηγές από τη Ρωσία ισχυρίζονται ότι ο Πούτιν αναφώνησε «Ζήτω! Επιτέλους ένα αγόρι!», όταν γεννήθηκε ο Ιβάν.

Σύμφωνα με το ερευνητικό δημοσιογραφικό πρακτορείο Dossier Centre, οι γιοι ζουν σε απομονωμένες κατοικίες, ταξιδεύουν με γιοτ και ιδιωτικά τζετ.

«Φρουρούνται από αξιωματικούς της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας, με νταντάδες, γκουβερνάντες και επαγγελματίες εκπαιδευτές δίπλα τους όλο το εικοσιτετράωρο. Τα αδέλφια έχουν ελάχιστη επαφή με τους συνομηλίκους τους και βλέπουν σπάνια τους γονείς τους, αλλά εκτιμούν τις σπάνιες στιγμές που καταφέρνουν να περάσουν με τον πατέρα τους», αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Μάλιστα, δεν πηγαίνουν σε σχολεία, αλλά διδάσκονται μέσα στα παλάτια του Πούτιν, όπως ακριβώς και τα παιδιά των Ρώσων τσάρων.

O Πούτιν φέρεται να έχει πέντε παιδιά, δύο από τη γυναίκα του, και τρία από τις ερωμένες του – ανάμεσα τους και η Λουίζα Ρόζοβα που έχει ρίξει το γάντι στον ισχυρό άνδρα της Ρωσίας.

Ο Οίκος του Βλαντ: Γράφημα από την The Sun με τις γυναίκες και τα παιδιά του Βλαντιμίρ Πούτιν

Όλα κρυφά

Η αποκάλυψη της σχέσης του Πούτιν με την Καμπάεβα, το 2008, οδήγησε στο κλείσιμο της εφημερίδας της Μόσχας που δημοσίευσε την είδηση, παρόλο που η εφημερίδα ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

«Όταν δημοσιεύτηκε η ιστορία για τη σχέση με τον Πούτιν, άλλαξε πραγματικά. Εξαφανίστηκε στη χώρα. Κανείς δεν μπορούσε να τη δει», αφηγείται η Νόνι. Ο Πούτιν, μάλιστα, είχε ζητήσει από τους δημοσιογράφους να «κρατούν τις σνομπ μύτες τους» μακριά από την προσωπική του ζωή.

Η Σελίν Νόνι, η οποία εργάζεται στην εφημερίδα L’Equipe για 29 χρόνια, αποφεύγει μετά από συμβουλές να ταξιδέψει στη Ρωσία μετά τη δημοσίευση του βιβλίου της.

«Μίλησα με έναν από τους φίλους μου στη Ρωσία που με βοήθησε με το βιβλίο. Τον ρώτησα αν πραγματικά ήθελε να με βοηθήσει. Μου είπε ότι ο πατέρας του ήταν μέλος της KGB, οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Στη συνέχεια, τον ρώτησα, ‘Θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για μένα;’. Συμφωνήσαμε ότι επειδή ήμουν Γαλλίδα δημοσιογράφος που ζει στη Γαλλία, δεν ήταν επικίνδυνο. Αλλά αποφάσισα, όπως και η L’Equipe, ότι δεν θα επέστρεφα στη Ρωσία. Δεν θέλω να ρισκάρω τίποτα», καταλήγει η δημοσιογράφος.

Business
Αγορά παιχνιδιών: Προκλήσεις, ευκαιρίες και οι μεγάλοι παίκτες

Αγορά παιχνιδιών: Προκλήσεις, ευκαιρίες και οι μεγάλοι παίκτες

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Stories
Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»
Πράκτορας Μελάνια; 24.08.25

Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ αποδεικνύεται μια απρόσμενη δύναμη επιρροής στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται συχνά στις απόψεις της για τη διεθνή πολιτική σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν
Άγγελος θανάτου 22.08.25

Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν

Καταδικάστηκε για 12 φόνους. Εκείνη υποστήριζε ότι δολοφόνησε 31 ανθρώπους. Οι φήμες λένε για πάνω από 100. Η «γλυκιά νοσοκόμα» Τζέιν Τόπαν προκαλεί ακόμα εφιάλτες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»
«Αίσθηση αβεβαιότητας» 19.08.25

Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»

Τη δεκαετία του '90, οι παίκτες των Ντάλας Κάουμποϊς είδαν ξαφνικά τους ευατούς τους να απολαμβάνουν την ελευθερία τους δίχως περιορισμούς -και έτσι επιδόθηκαν σε κάθε λογής ατασθαλία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανικό δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ
«Παρεξήγηση» 19.08.25

Γερμανικό δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ

Ένα δικαστήριο στο Αμβούργο της Γερμανίας δήλωσε σε μια απόφαση σχετικά με μια ομάδα μελέτης του Καρλ Μαρξ ότι οι διδασκαλίες του θεμελιωτή του κομμουνισμού ενδέχεται να είναι αντίθετες με την «ελεύθερη δημοκρατική βασική τάξη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια
Ωραία Ζωή 18.08.25

«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια

Πώς ζει η Ζωή Λάσκαρη μετά τον θάνατό της; Η απάντηση κρύβεται στα ίδια της τα λόγια: στις αλήθειες, τα πάθη και τις σκέψεις που μοιράστηκε με το κοινό και τους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας την πραγματική γυναίκα πίσω από τον μύθο της σταρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σφαγή των Miami Showband – Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;
30 Ιουλίου 1975 18.08.25

Η σφαγή των Miami Showband - Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;

Η μπάντα Miami Showband ήταν στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της, έχοντας κατακτήσει επτά φορές την κορυφή των ιρλανδικών charts. Τότε σταμάτησαν σε ένα ψεύτικο σημείο ελέγχου στην κομητεία Down – και τρεις από τα έξι μέλη της σκοτώθηκαν. Πενήντα χρόνια μετά, ο επιζών Des Lee αναπολεί εκείνη την τρομερή νύχτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά – Σαν ταξίδι στον χρόνο
Νοσταλγία 17.08.25

Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά - Σαν ταξίδι στον χρόνο

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες στην Πρέβεζα εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές.

Σύνταξη
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
Electro Σεργκέι Αϊζενστάιν 15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»
Πράκτορας Μελάνια; 24.08.25

Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ αποδεικνύεται μια απρόσμενη δύναμη επιρροής στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται συχνά στις απόψεις της για τη διεθνή πολιτική σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου
On Field 24.08.25

Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου

Ο 15χρονος Μαξ ζει ένα μοναδικό όνειρο και ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων», είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον νεαρό, αλλά και την οικογένεια του παίκτη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βόλος: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο – «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης
Βόλος 24.08.25

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο - «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης

Η αδερφή της άτυχης γυναίκας ξεσπάει καταγγέλλοντας την βίαια και κακοποιητική συμπεριφορά του 40χροονου - «Της έλεγα να χωρίσει αλλά φοβόταν. Φταίμε και εμείς» λέει η αδερφή της 36χρονης

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και άλλες πόλεις – «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»
Κοσμοσυρροή 24.08.25

Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε όλη τη χώρα - «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στα καλέσματα από δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες ενάντια στη απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας. Μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Κεντρικό σύνθημα: «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη».

Σύνταξη
Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές
Παράταση καλοκαιριού 24.08.25

Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές

Σε ιδανικό μήνα για διακοπές αναδεικνύεται ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Ο λόγοι είναι δύο: οι καιρικές συνθήκες και οι τιμές.

Σύνταξη
«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι
Ποδόσφαιρο 24.08.25

«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι

Ο Λίο Γκουόλκοτ δήλωσε ότι ο Αρσέν Βενγκέρ τού ζήτησε να «σπρώξει» τον Λιονέλ Μέσι κάτω από τις σκάλες της σήραγγας του Καμπ Νου

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα
The New York Times 24.08.25

Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ίσως η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις στην Ιστορία, δεν πτοείται από αυτές. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες βρήκαν τρόπο να τις παρακάμπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα
Ελλάδα 24.08.25

Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα

Ο άτυχος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με 36χρονη από φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου στην Αμμουδάρα υπέστη ανακοπή χθες Σάββατο, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν.

Σύνταξη
Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια
On Field 24.08.25

Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια

Η απόφαση του Νίκο Κόβατς να κάνει αλλαγή τον νεαρό άσο, οδήγησε σε αδιανόητη επίθεση του πατέρα του παίκτη εναντίον του Σεμπαστιάν Κελ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Washington Post: Ο τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης – Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό
Πρωτοσέλιδο 24.08.25

Ο «τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης» στην Washington Post - Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό

Αιχμηρό δημοσίευμα για τη χώρα μας, στην αμερικανική εφημερίδα. Σε πρώτο πλάνο το μεταναστευτικό και η στροφή της Αθήνας στις πολιτικές Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Γαλλία
Φιλικό παιχνίδι 24.08.25

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24.08.25

WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο εδώ και μήνες μπλοκάρει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας την πρόσβαση του Κιέβου σε ένα ισχυρό όπλο κατά την εισβολή της Μόσχας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»
«Μόνος και απομονωμένος» 24.08.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν καλεί την κυβέρνηση να αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης, που όπως λένε πηγές του είναι το ζητούμενο, ούτε την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ.

Σύνταξη
