Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν

Η Αλίνα Καμπάεβα, η Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής που φέρεται να είναι η επί χρόνια ερωμένη του Βλαντιμίρ Πούτιν, προκάλεσε την οργή της προπονήτριάς της, όταν ξεκίνησε τη σχέση της με τον Ρώσο πρόεδρο, σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις.

Η 42χρονη πρώην αθλήτρια, η οποία έγινε γνωστή ως «η πιο ευέλικτη γυναίκα της Ρωσίας», φαίνεται να τράβηξε την προσοχή του τότε παντρεμένου Ρώσου ηγέτη, Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ εκείνη βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της.

Ο 72χρονος Πούτιν δεν επιβεβαίωσε ποτέ δημόσια τη σχέση τους, ούτε τις φήμες ότι έχουν αποκτήσει μαζί δύο γιους, όμως η δημοσιογράφος Σελίν Νόνι, συγγραφέας του βιβλίου Alina: L’amour secret de Poutine [Αλίνα: Η μυστική αγάπη του Πούτιν], υποστηρίζει πως οι πηγές της, συμπεριλαμβανομένου ενός συγγενή της Καμπάεβα, επιβεβαίωσαν ότι ο δεσμός τους ξεκίνησε το 2006.

Την περίοδο εκείνη, ο Πούτιν ήταν ακόμα παντρεμένος με την πρώην σύζυγό του, Λουντμίλα, από την οποία πήρε διαζύγιο επτά χρόνια αργότερα.

Οι αποκαλύψεις της Γαλλίδας δημοσιογράφου, η οποία ζούσε στη Μόσχα από το 1996 έως το 1998, ρίχνουν φως σε ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του Κρεμλίνου, αποκαλύπτοντας τις ίντριγκες, τις πολυτέλειες, αλλά και τους κινδύνους που κρύβει ο στενός κύκλος του Ρώσου προέδρου.

Η «μικρή πριγκίπισσα» και o Τσάρος

Η Αλίνα Καμπάεβα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση με 18 συνολικά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Εκείνη την περίοδο, η δημοτικότητά της ήταν τεράστια. Ήταν η «μικρή πριγκίπισσα της χώρας», όπως την περιγράφει η Σελίν Νόνι.

«Ένα ραπ γκρουπ έγραψε ακόμα και ένα τραγούδι με τίτλο ‘Αλίνα’. Έπαιρνε μέρος σε πολλά τηλεοπτικά σόου. Ήταν εκείνη που όλοι στη Ρωσία ήθελαν να έχουν για κόρη, για εγγονή και για φίλη», εξηγεί η συγγραφέας.

Στο απόγειο της καριέρας της, η Καμπάεβα είχε ποζάρει γυμνή για το ρωσικό περιοδικό Maxim, επιδεικνύοντας μία πρωτοφανή τόλμη για τα δεδομένα της χώρας.

Η πρώτη συνάντηση της Καμπάεβα με τον Πούτιν έγινε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, το 2000. Ως μία από τους αθλητές που είχαν κερδίσει μετάλλιο, η Αλίνα βραβεύτηκε στο Κρεμλίνο.

Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς παρόλο που θεωρούνταν φαβορί για το χρυσό, μία αστοχία την οδήγησε στην τρίτη θέση. Ήταν η πρώτη από τις πολλές φορές που συναντήθηκαν σε επίσημες εκδηλώσεις, δεδομένου ότι η προπονήτρια της Αλίνα, Ιρίνα Βίνερ, ήταν σύζυγος του ολιγάρχη Αλισέρ Ουσμάνοφ, του πλουσιότερου τότε ανθρώπου της Ρωσίας και σύμμαχου του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την Νόνι, η σχέση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2006, προς το τέλος της αθλητικής καριέρας της Καμπάεβα. Η Γαλλίδα δημοσιογράφος, η οποία είχε την ευκαιρία να μιλήσει με άτομα από το περιβάλλον της, υποστηρίζει ότι ο έρωτάς τους ήταν αληθινός.

«Είναι τρελό να το λέω, αλλά είμαι σίγουρη ότι πραγματικά τον ερωτεύτηκε. Μίλησα με ανθρώπους εκείνη την εποχή», αποκαλύπτει η Νόνι.

Πάθος και η οργή της «δεύτερης μητέρας»

Η σχέση της Αλίνα με τον Πούτιν προκάλεσε την οργή της προπονήτριάς της, Ιρίνα Βίνερ. Παρόλο που η Βίνερ ήταν εκείνη που τη σύστησε στον Πούτιν, δεν ενέκρινε τη σχέση τους.

«Η Ιρίνα διαφωνούσε με αυτή τη σχέση, παρόλο που η ίδια την είχε συστήσει σε εκείνον. Αυτού του είδους η σχέση μεταξύ τους δεν ήταν δική της ιδέα. Εξεπλάγη που πραγματικά ερωτεύτηκαν. Η Ιρίνα μίλησε γι’ αυτό σε έναν φίλο μου. Επίσης, η Αλίνα μίλησε σε κάποιους από τους φίλους της στη ρυθμική γυμναστική, κάτι που γνωρίζω και εγώ που έχω δουλέψει σε αυτό το άθλημα», εξηγεί η Νόνι.

Η διαμάχη μεταξύ τους κλιμακώθηκε όταν η Αλίνα ίδρυσε τη δική της σχολή γυμναστικής, με την ονομασία Sky Grace.

Αυτό οδήγησε σε μία διαμάχη για την εξουσία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση της Βίνερ από την ηγεσία της ρωσικής ρυθμικής γυμναστικής και τη διάλυση της ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η Βίνερ που είχε αναλάβει την Καμπάεβα ως «δεύτερη μητέρα» φροντίζοντας για την εξέλιξη της, δεν έπαιξε κανέναν ρόλο στη νέα ομοσπονδία που δημιουργήθηκε.

Η Νόνι, η οποία στο παρελθόν είχε αποβληθεί από μια σχολή της Βίνερ επειδή είχε γράψει ένα αρνητικό ρεπορτάζ γι’ αυτήν, τονίζει:

«Δεν έχω καλή σχέση με την Ιρίνα εξαιτίας μιας ιστορίας που έγραψα γι’ αυτήν πριν από περίπου 15 χρόνια. Με έδιωξε από το γυμναστήριο. Το ρεπορτάζ αφορούσε το πώς, χάρη στα χρήματα του συζύγου της, πλήρωνε μερικές φορές τους κριτές για να πετύχει αποτελέσματα. Μίλησα με κριτές και μου είπαν ότι ήταν αλήθεια ότι έλαβαν χρήματα από αυτήν για να βάζουν τους Ρώσους στην πρώτη θέση» λέει για τις τακτικές της Βίνερ.

Η προπονήτρια και το τέρας

Η εικόνα της Ιρίνα Βίνερ ως της σπουδαιότερης προπονήτριας και της πιο επιδραστικής γυναίκας στον κόσμο της ρυθμικής γυμναστικής φαινόταν άψογη – μέχρι το 2017, όταν κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Over the Limit.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει το ταξίδι της τελευταίας προστατευόμενης της Βίνερ, Μαργαρίτα Μαμούν, προς το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016. Η ταινία ήταν σοκαριστική, αποκαλύπτοντας τις βάναυσες μεθόδους της Βίνερ – συνεχή εκφοβισμό, ταπείνωση και προσβολές.

Στο ντοκιμαντέρ η Βίνερ αποκαλεί τη μαθήτριά της «απόλυτο σκουπίδι, μια ηλίθια αγελάδα, ένα γουρούνι» και ακούγεται να της λέει ότι ήταν «γαμημ3να άχρηστη». Η Βίνερ μάλιστα χειραγώγησε την κατάσταση εκμεταλλευόμενη την ανίατη ασθένεια του πατέρα της Μαμούν.

Το εκπληκτικό είναι ότι η Βίνερ είδε την ταινία πριν από την κυκλοφορία της και δεν ενοχλήθηκε από αυτήν – έδωσε την έγκρισή της για την πρεμιέρα. Μετά την κυκλοφορία της ταινίας, περισσότεροι από τους πρώην μαθητές της Βίνερ άρχισαν να μιλούν, παραδεχόμενοι ότι η εκπαίδευση υπό την καθοδήγησή της ήταν ένα μαρτύριο, γεμάτο με συνεχή ψυχολογική κακοποίηση.

Η Καμπάεβα, ωστόσο, δεν σχολίασε ποτέ το θέμα για την πρώην μέντορα και δασκάλα της που της γνώρισε τον Πούτιν και την οδήγησε στο βάθρο της ζωής της.

Ζωές στη σκιά: Τα κρυφά παιδιά και τα «δώρα»

Αφότου οι φήμες για τη σχέση της με τον Πούτιν βγήκαν στη δημοσιότητα, η Καμπάεβα άλλαξε ριζικά.

«Ήταν το κορίτσι της διπλανής πόρτας, η πριγκίπισσα της χώρας… Ήταν παντού, πολύ χαμογελαστή και φιλική. Και μετά από αυτή την ιστορία, εξαφανίστηκε από τη χώρα. Κανείς δεν μπορούσε να τη δει. Δεν ήταν πλέον δυνατόν να πάρεις συνέντευξη από αυτήν», αναφέρει η Σελίν Νόνι.

Σήμερα, η Καμπάεβα ζει μια ζωή πολυτέλειας σε ένα μυστικό μέγαρο, μαζί με τους φημολογούμενους γιους του Πούτιν.

Η Νόνι επιβεβαιώνει αυτόν τον τρόπο ζωής, αποκαλύπτοντας ότι ο Πούτιν «έλουσε» την οικογένειά της με δώρα, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών ακινήτων.

«Μια μεγάλη έκπληξη ήταν όταν ανακάλυψα ότι η μητέρα της Αλίνα και η αδελφή της έλαβαν διαμερίσματα και σπίτια στις πλουσιότερες περιοχές της χώρας.

Η γιαγιά της, η οποία είναι τώρα 90 ετών, έλαβε δύο σπίτια στη Ρουμπλιόφκα, όπου όλοι οι ολιγάρχες έχουν σπίτια και ακόμη και ο Πούτιν έχει ένα σπίτι σε αυτό το μέρος, κοντά στη Μόσχα.

Έλαβε επίσης ένα άλλο μεγάλο διαμέρισμα στην Αγία Πετρούπολη και ένα ακόμα, ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Σότσι. Τρία επίπεδα, μια γκαλερί τέχνης, χώρο για ελικόπτερο και ούτω καθεξής.

Επισήμως, είναι η ιδιοκτήτρια αυτών των ακινήτων», αναφέρει η δημοσιογράφος.

«Μυστικοί» πρίγκιπες

Ο Πούτιν και η Αλίνα Καμπάεβα φέρονται να έχουν δύο μυστικούς γιους, τον Ιβάν Πούτιν και τον Βλαντιμίρ Τζούνιορ, οι οποίοι ζουν σαν πρίγκιπες και εκπαιδεύονται για να τον διαδεχθούν, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Τους διδάσκουν την αγγλική, αλλά και τη γερμανική γλώσσα, με δασκάλους από τη Νότια Αφρική. Πηγές από τη Ρωσία ισχυρίζονται ότι ο Πούτιν αναφώνησε «Ζήτω! Επιτέλους ένα αγόρι!», όταν γεννήθηκε ο Ιβάν.

Σύμφωνα με το ερευνητικό δημοσιογραφικό πρακτορείο Dossier Centre, οι γιοι ζουν σε απομονωμένες κατοικίες, ταξιδεύουν με γιοτ και ιδιωτικά τζετ.

«Φρουρούνται από αξιωματικούς της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας, με νταντάδες, γκουβερνάντες και επαγγελματίες εκπαιδευτές δίπλα τους όλο το εικοσιτετράωρο. Τα αδέλφια έχουν ελάχιστη επαφή με τους συνομηλίκους τους και βλέπουν σπάνια τους γονείς τους, αλλά εκτιμούν τις σπάνιες στιγμές που καταφέρνουν να περάσουν με τον πατέρα τους», αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Μάλιστα, δεν πηγαίνουν σε σχολεία, αλλά διδάσκονται μέσα στα παλάτια του Πούτιν, όπως ακριβώς και τα παιδιά των Ρώσων τσάρων.

O Πούτιν φέρεται να έχει πέντε παιδιά, δύο από τη γυναίκα του, και τρία από τις ερωμένες του – ανάμεσα τους και η Λουίζα Ρόζοβα που έχει ρίξει το γάντι στον ισχυρό άνδρα της Ρωσίας.

Όλα κρυφά

Η αποκάλυψη της σχέσης του Πούτιν με την Καμπάεβα, το 2008, οδήγησε στο κλείσιμο της εφημερίδας της Μόσχας που δημοσίευσε την είδηση, παρόλο που η εφημερίδα ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

«Όταν δημοσιεύτηκε η ιστορία για τη σχέση με τον Πούτιν, άλλαξε πραγματικά. Εξαφανίστηκε στη χώρα. Κανείς δεν μπορούσε να τη δει», αφηγείται η Νόνι. Ο Πούτιν, μάλιστα, είχε ζητήσει από τους δημοσιογράφους να «κρατούν τις σνομπ μύτες τους» μακριά από την προσωπική του ζωή.

Η Σελίν Νόνι, η οποία εργάζεται στην εφημερίδα L’Equipe για 29 χρόνια, αποφεύγει μετά από συμβουλές να ταξιδέψει στη Ρωσία μετά τη δημοσίευση του βιβλίου της.

«Μίλησα με έναν από τους φίλους μου στη Ρωσία που με βοήθησε με το βιβλίο. Τον ρώτησα αν πραγματικά ήθελε να με βοηθήσει. Μου είπε ότι ο πατέρας του ήταν μέλος της KGB, οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Στη συνέχεια, τον ρώτησα, ‘Θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για μένα;’. Συμφωνήσαμε ότι επειδή ήμουν Γαλλίδα δημοσιογράφος που ζει στη Γαλλία, δεν ήταν επικίνδυνο. Αλλά αποφάσισα, όπως και η L’Equipe, ότι δεν θα επέστρεφα στη Ρωσία. Δεν θέλω να ρισκάρω τίποτα», καταλήγει η δημοσιογράφος.