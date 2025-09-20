Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιείται στο Βελιγράδι στη Σερβία με την συμμετοχή 10.000 μελών των ενόπλων δυνάμεων.

Οι φοιτητές στην Σερβία διαδηλώνουν εδώ και περισσότερο από δέκα μήνες κατά της διαφθοράς και ζητούν διεξαγωγή εκλογών

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η παρέλαση πραγματοποιείται με την ονομασία «Η δύναμη της ενότητας» και, όπως ανακοινώθηκε, θα παρουσιαστούν όλα τα οπλικά συστήματα που διαθέτει σήμερα ο σερβικός στρατός.

Θα συμμετάσχουν 600 στρατιωτικά οχήματα και θα παρουσιαστούν 2.500 οπλικά συστήματα του στρατού ξηράς ενώ 70 αεροσκάφη και ελικόπτερα θα πετάξουν πάνω από το Βελιγράδι κατά την διάρκεια της παρέλασης.

Ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγός Βλάνταν Μιλοσάβλιεβιτς δήλωσε στην σερβική δημόσια τηλεόραση-RTS ότι θα παρουσιαστούν και τα σύγχρονα όπλα που προμηθεύτηκαν πρόσφατα οι ένοπλες δυνάμεις.

«Αυτό που κάνει την παρέλαση ξεχωριστή, εκτός από τον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και εξοπλισμού, είναι η πρεμιέρα επίδειξης του νέου πολεμικού εξοπλισμού που απέκτησε πρόσφατα η χώρα» ανέφερε ο στρατηγός Μιλοσάβλιεβιτς. Στην παρέλαση θα παραστούν οι υπουργοί ‘Αμυνας της Κύπρου, της Ουγγαρίας και του Αζερμπαϊτζάν.

Η παρέλαση πραγματοποιείται στην λεωφόρο μπροστά από το κυβερνητικό κτήριο «Παλάτι της Σερβίας» στο Νέο Βελιγράδι. Από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου συρρέει για να παρακολουθήσει την παρέλαση ενώ συνεχώς φτάνουν λεωφορεία που μεταφέρουν πολίτες από το εσωτερικό της χώρας.

Δείτε φωτογραφίες:

Φοιτητικές διαδηλώσεις στη Σερβία

Την ίδια στιγμή, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σημείο όπου πραγματοποιείται η παρέλαση, οι φοιτητές διοργανώνουν «ειρηνική συγκέντρωση υποστήριξης των ενόπλων δυνάμεων». Οι φοιτητές στην Σερβία διαδηλώνουν εδώ και περισσότερο από δέκα μήνες κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας και ζητούν την διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αφορμή την κατάρρευση του τσιμεντένιου γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου του 2024, όταν σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι.

«Ο στρατός ανήκει στον λαό» διαμηνύουν οι φοιτητές υποστηρίζοντας ότι η σημερινή στρατιωτική παρέλαση αποτελεί «επίδειξη δύναμης του καθεστώτος που σκοπό έχει να διχάσει και όχι να ενώσει την κοινωνία».

Δείτε βίντεο: