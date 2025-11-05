Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;

Σε έναν κόσμο που φαίνεται να καταρρέει, η αίσθηση ανασφάλειας, απογοήτευσης και δυσπιστίας διαπερνά τις κοινωνίες της Ευρώπης, και οι Ευρωπαίοι φαίνεται να ανησυχούν όλο και περισσότερο για το μέλλον.

Ο συνδυασμός πολιτικής αστάθειας, πληθωρισμού και αντίληψης για την εγκληματικότητα και τη βία έχει οδηγήσει την εμπιστοσύνη της Γαλλίας στο ναδίρ.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της IPSOS σε τριάντα χώρες, ένα εντυπωσιακό 92% των Γάλλων πιστεύει ότι η χώρα τους βρίσκεται σε καθοδική πορεία.

Επιπλέον, σχεδόν ένας στους τρεις ερωτηθέντες πιστεύει ότι η παρακμή είναι μη αντιστρέψιμη.

Αλλά οι Γάλλοι δεν είναι οι μόνοι, σύμφωνα με το euronews.

Ο διαδεδομένος πεσιμισμός είναι εμφανής και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένων της Ολλανδίας (83%), της Ουγγαρίας (80%), της Γερμανίας (77%), της Ιταλίας (73%), του Ηνωμένου Βασιλείου (73%) και της Σουηδίας (72%), πράγμα που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος δρόμο.

Μήπως οι Γάλλοι ψηφοφόροι δεν πιστεύουν πλέον στο τρέχον δημοκρατικό σύστημα;

Στη Γαλλία, η εντυπωσιακή σειρά πολιτικών κρίσεων βαρύνει όλο και περισσότερο το αρνητικό κλίμα της κοινής γνώμης.

Μετά την παραίτηση τριών πρωθυπουργών σε λιγότερο από ένα χρόνο — του Μισέλ Μπαρνιέ, του Φρανσουά Μπαϊρού και του Σεμπαστιάν Λεκόρνου, ο οποίος αργότερα επανεκλέχθηκε — σχεδόν έξι στους δέκα Γάλλους πολίτες ανησυχούν πλέον για την τρέχουσα πολιτική κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 81% πιστεύει ότι η δημοκρατία τους δεν «λειτουργεί» πλέον σωστά και ότι οι ιδέες τους «δεν εκπροσωπούνται», σύμφωνα με την IPSOS.

Αυτή είναι μια άποψη που μοιράζεται η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, εκτός από εκείνους που υποστηρίζουν το κυβερνών κόμμα του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ευρύτερη εικόνα: Τι έχει αντικαταστήσει το κόστος ζωής ως το κύριο μέλημα;

Το καλοκαίρι του 2025 σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή στη λίστα των πιο επείγοντων ζητημάτων στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα της IPSOS.

Ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής δεν είναι πλέον οι κορυφαίες ανησυχίες, καθώς έχουν ξεπεραστεί από την εγκληματικότητα και τη βία (33%).

Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η ασφάλεια είναι η κυρίαρχη ανησυχία στη Γαλλία (35%), τη Γερμανία (35%), το Βέλγιο (33%) και ειδικά τη Σουηδία (57%).

Από την άλλη, στην Ευρώπη ο πόλεμος ανησυχεί περισσότερο τους Πολωνούς, καθώς η κλιματική κρίση έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Η ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα είναι πολύ πιο ποικιλόμορφη.

Για παράδειγμα, σε σύγκριση με τη υπόλοιπη ήπειρο, οι Ούγγροι φαίνονται δυσανάλογα ανήσυχοι για την κατάσταση της υγειονομικής περίθαλψης (63%), ενώ ο έλεγχος της μετανάστευσης είναι το κύριο ζήτημα για τους ερωτηθέντες στο Ηνωμένο Βασίλειο (44%).

Κλιματική κρίση, εξτρεμισμός και πόλεμος

Εν τω μεταξύ, ο κίνδυνος στρατιωτικής σύγκρουσης έχει αποκτήσει επείγοντα χαρακτήρα (βρίσκεται τώρα στην ένατη θέση, με αύξηση 3% από τον Οκτώβριο του 2024), καθιστώντας το πιο επείγον ζήτημα στην Πολωνία (46%), που ξεπερνά το ποσοστό που παρατηρείται στο Ισραήλ (37%).

Οι ανησυχίες για τον εξτρεμισμό αυξάνονται επίσης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ωθώντας τον στην 12η θέση.

Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην ένατη θέση, μαζί με τις συγκρούσεις, αλλά έχασε τέσσερις μονάδες σε σχέση με πέρυσι και καμία από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν την ανέφερε ως το πιο επείγον ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, παρά τις απειλές που, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, ενέχει.

Στην πραγματικότητα, η τάση για την περίοδο 2021-2025 δείχνει ότι λιγότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι επείγουσα προτεραιότητα η ανάληψη δράσης για την κλιματική κρίση, ιδίως στην Πολωνία (-18%), τη Γερμανία (-16%), τη Γαλλία (-15%) και την Ισπανία (-15%).

Η Ολλανδία είναι η ευρωπαϊκή χώρα που ανησυχεί περισσότερο για την κλιματική κρίση (21%), ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ιαπωνία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης (30%).