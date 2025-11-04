newspaper
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Economist σε Ευρωπαίους: Μη βλέπετε τη χρηματοδότηση του πολέμου ως βάρος, αλλά ως ευκαιρία
Κόσμος 04 Νοεμβρίου 2025 | 15:33

Economist σε Ευρωπαίους: Μη βλέπετε τη χρηματοδότηση του πολέμου ως βάρος, αλλά ως ευκαιρία

Με ένα τολμηρό άρθρο ο Economist ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους να συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τον πόλεμο στη Ουκρανία για τα επόμενα χρόνια, για να γυρίσουν το χαμένο παιχνίδι.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Μέχρι το τέλος του 2025, ο πόλεμος στην Ουκρανία –αμυντικές δαπάνες συν ξένη βοήθεια- θα έχει κοστίσει συνολικά περίπου 360 δισ. δολάρια. Ενώ λοιπόν ο Economist* παραδέχεται ότι το Κίεβο «πλησιάσει γοργά στο χείλους του γκρεμού» και προτείνει στους Ευρωπαίους να δουν τον πόλεμο ως ευκαιρία για να λυγίσει ο Πούτιν και να σώσουν τους Ουκρανούς, δίνοντας σχεδόν… 400 δισ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια. Είναι μια τέτοια πρόταση τόλμη ή εγκληματική ανοησία;

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια μεγάλη έλλειψη ρευστού και αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα ξεμείνει από χρήματα.

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να κόβει την αμερικανική οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία και τους Ρώσους να προωθούνται στο μέτωπο, ο Economist τονίζει πως μόνο η Ευρώπη απομένει.

«Η υπερχρεωμένη, διχασμένη Ευρώπη πρέπει να βρει τα χρήματα για να κρατήσει την Ουκρανία στη μάχη» αναφέρει, σημειώνοντας μάλιστα ότι «θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρηθεί αυτή η έκκληση για μετρητά απλώς μια επώδυνη άσκηση ετήσιου προϋπολογισμού».

Αντίθετα, υπογραμμίζει είναι μια «ιστορική ευκαιρία να μετατοπιστεί η ισορροπία ισχύος ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία, αποκαλύπτοντας τη χρηματοοικονομική ευθραυστότητα του Κρεμλίνου και αλλάζοντας τον υπολογισμό κόστους–οφέλους του Βλαντίμιρ Πούτιν για πόλεμο και ειρήνη. Είναι επίσης μια ευκαιρία να επιταχυνθούν οι ευρωπαϊκές προσπάθειες για στρατιωτική και οικονομική αυτονόμηση από την Αμερική».

Μπορεί «ο λογαριασμός για την Ουκρανία είναι υψηλότερος απ’ όσο αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι Ευρωπαίοι», λέει χαρακτηριστικά ο Economist αλλά είναι και «ευκαιρία”».

Φυσικά η εφημερίδα δεν αναφέρει τίποτα για αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων, αλλά και πάλι, λέει, οι πόλεμοι είναι επίσης δοκιμασίες «χρηματοοικονομικής ισχύος». «Σε παρατεταμένες συγκρούσεις, η ικανότητα και η βούληση να επιστρατεύσεις πόρους και να βρεις νέους τρόπους άντλησης ρευστότητας είναι κρίσιμες για το ποιος θα νικήσει· καμιά φορά είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Αυτή η αλήθεια πρόκειται να γίνει οδυνηρά πραγματική για την Ευρώπη».

Ο Economist τάσσεται μάλιστα και υπέρ της κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά αυτά υπολείπονται κατά 230 δισ. δολάρια από τις ανάγκες της Ουκρανίας. Αυτά τα χρήματα πρέπει να προέλθουν από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους.

Τι θα κερδίσουν οι Ευρωπαίοι

Πρώτον, μια χρηματοδοτική δέσμευση που μπορεί να αποκαλύψει και να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη αδυναμία του Κρεμλίνου, λέει ο Economist. «Η Ρωσία έχει χάσει 200.000–500.000 στρατιώτες —διπλάσιους από την Ουκρανία. Φέρει επίσης βαρύ οικονομικό φορτίο. Οι δηλωμένες αμυντικές δαπάνες θα φτάσουν τα 160 δισ. δολάρια το 2025, ενώ οι κρατικές τράπεζες έχουν επιδοθεί σε τεράστια, εκτός προϋπολογισμού, πιστωτική επέκταση για να στηρίξουν το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα».

Μπορεί οι κυρώσεις να μην δούλεψαν, αλλά σύμφωνα με τον Economist, η αρχική «πολεμική άνθηση» του έχει πλέον δώσει τη θέση της σε στασιμοπληθωρισμό, με ανάπτυξη σχεδόν μηδενική, ελλείψεις εργατικού δυναμικού, κρυμμένα «κόκκινα» δάνεια, πληθωρισμό 8% και επιτόκια 16,5%. Έτσι η βρετανική εφημερίδα εκτιμά και προτείνει πως αν η Ευρώπη συνεχίσει για καμια πενταετία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο θα οδηγήσει τη Ρωσία πιθανότατα σε οικονομική κρίση στριμώχνοντας τον Πούτιν.

Το δεύτερο όφελος για την Ευρώπη θα ήταν να γίνει λιγότερο εξαρτημένη στρατιωτικά από την Αμερική — μια αναγκαιότητα, δεδομένης της ασταθούς δέσμευσης του  Τραμπ στο ΝΑΤΟ. «Κάθε μακροπρόθεσμη λύση χρηματοδότησης για την Ουκρανία θα βοηθούσε την Ευρώπη να οικοδομήσει τη χρηματοοικονομική και βιομηχανική ισχύ που χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της».

Σύμφωνα με το περιοδικό μια τετραετής δέσμευση θα κόστιζε 390 δισ. δολάρια, σχεδόν εξ ολοκλήρου σε δωρεές όπλων και μετρητών για τη χρηματοδότηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων της Ουκρανίας. Ο Economist παραδέχεται ότι είναι πολλά τα λεφτά, αλλά δίχως αυτά η Ουκρανία τον πόλεμο.

Μιλώντας εκ του ασφαλούς

Ο Economist όμως μιλάει όχι μόνο εκ του ασφαλούς, αλλά με λάθος εκτιμήσεις. Ο πρώην Αμερικνός πρέσβης Ντέιβιντ Ράντελ έχει εξηγήσει με ανάλυσή του στην Telegraph ότι η μοναδική διέξοδος είναι η διπλωματία, καθώς η Ρωσία δεν πρόκειται να ηττηθεί.  «Ήταν ανέκαθεν εξαιρετικά απίθανο η Ουκρανία, με ΑΕΠ 200 δισ. δολάρια το 2021 και πληθυσμό 44 εκατομμύρια, να μπορέσει να νικήσει τη Ρωσία, με ΑΕΠ 1,8 τρισ. δολάρια και πληθυσμό 145 εκατομμύρια. Αυτό φαίνεται ιδιαιτέρως αληθές, αφού μόνο η Ρωσία διαθέτει αξιόλογη πολεμική αεροπορία, σημαντική αμυντική βιομηχανία και πυρηνικά όπλα».

Ο έμπειρος διπλωμάτης υπογραμίζει ότι παρά τη στήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία από πυραύλους μικρού βεληνεκούς, σε μεσαίου βεληνεκούς και σε βαρέα όπλα και προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, η Μόσχα συνεχίζει την αργή, αμείλικτη προέλαση. Ο ρωσικός στρατός λέει αποτελείται κυρίως από εθελοντές, ενώ δαπανά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 7% του ΑΕΠ της για τις ένοπλες δυνάμεις της. «Το Κίεβο, αντιθέτως, δαπανά περίπου το 34% του ΑΕΠ στην άμυνα και έχει καταντήσει να «απαγάγει» άνδρες από τον δρόμο μόνο και μόνο για να παραμείνει στη μάχη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μέγας Ναπολέον είχε νικηθεί από τη συνασπισμένη Ευρώπη εν μέρει χάρη και στις αμεσες βρετανικές επιχορηγήσεις προς συμμάχους (η λεγόμενη “Golden Cavalry of St George”) είχε φτάσει περίπου στα £65 εκατ. Τότε όμως πολεμούσε και η Βρετανική Αυτοκρατορία τον Ναπολέοντα, δεν έδινε μόνο χρήματα. Ο Economist πιστεύει ότι μόνο με τα χρήματα οι Ουκρανοί θα αντέξουν. Μάλλον όμως έχει δίκιο ο Αμερικανός πρέσβης, συμπεραίνοντας πως «ενώ μια γενιά Ουκρανών ανδρών πεθαίνει, η πραγματικότητα είναι ότι χωρίς άμεση παρέμβαση του ΝΑΤΟ, η Ουκρανία έχει περίπου τόσες πιθανότητες να νικήσει τη Ρωσία, όσες θα είχε το Βέλγιο απέναντι στη Γερμανία».

*Η φωτογραφία είναι το εξώφυλλο από το έντυπο του Economist

Επικαιρότητα
Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το δημόσιο

Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το δημόσιο

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι
Κόσμος 04.11.25

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας του «Πολέμου στην Τρομοκρατία», Τσέινι, είχε βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα του στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μιλάει για «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι – «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει για τι μιλάει»
Επικίνδυνη αμφισημία 04.11.25

Ο Τραμπ θέλει «μανιτάρια», αλλά ένας υπουργός του όχι - «Μας φοβίζει όλους, δεν ξέρει γιατί τι μιλάει»

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αιφνιδιάζει πολλές φορές με την ασάφειά του, αλλά τα πυρηνικά είναι ένα πεδίο που δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή ακόμα και στελέχη της κυβέρνησής του είναι πολύ ανήσυχα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή – Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του
«Δεν το πίστευα» 04.11.25

Ελεύθερος μετά από 32 χρόνια: Παλαιστίνιος συγγραφέας περιγράφει την ζωή του στις φυλακές του Ισραήλ

Ο Παλαιστίνιος Νάσερ Αμπού Σρούρ λέει ότι οι φυλακές έγιναν σαν «ένα ακόμη μέτωπο» στον πόλεμο της Γάζας και μιλάει για τον αγώνα του να προσαρμοστεί στη ζωή έξω.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Κόσμος 04.11.25

Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί

 «Άνθρωποι αποκλεισμένοι σε οροφές ζήτησαν να διασωθούν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρον Ράμος, εκπρόσωπος των αρχών στην Τσεμπού στις Φιλιππίνες προσθέτοντας πως πλημμύρισαν ακόμη και κάποια κέντρα των υπηρεσιών διάσωσης

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»
Κόσμος 04.11.25

Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»

Ο Τραμπ παρουσίασε σε μέλη του Σ.Α του ΟΗΕ, το σχέδιό του για τη δημιουργία δύναμης ασφαλείας στη Γάζα με ευρεία διετή εντολή - Προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ
Αριστερά vs τραμπισμού 04.11.25

Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ

Γιατί οι σημερινές εκλογές στη Νέα Υόρκη και η αναμενόμενη εκλογή του Δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της αποτελούν μείζον πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ, αλλά και πέραν αυτών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης
Κόσμος 04.11.25

Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης

Σε συνεργασία με τις RSF του στρατηγού Χεμεντί, τα ΗΑΕ παρείχαν κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη με δυτικά όπλα στους μαχητές που πραγματοποίησαν τη φονική επίθεση στο Ελ Φασέρ στο Σουδάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεξικό: 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κακοποιών και δυνάμεων ασφαλείας στη Σιναλόα
Μεξικό 04.11.25

13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών στη Σιναλόα

Δεκατρία άτομα σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ομάδας ενόπλων στη Σιναλόα του Μεξικού, όπου μαίνεται σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι
Στηρίζει Κουόμο 04.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως αν εκλεγεί ο Ζόχραν Μαμντάνι θα επιτρέψει μόνο τα ελάχιστα από τον νόμο κονδύλια στη Νέα Υόρκη, σε μια ευθεία προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο γιατί δεν του έδωσαν λεφτά
Ελλάδα 04.11.25

Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο γιατί δεν του έδωσαν λεφτά

Ο 30χρονος που απείλησε τους γονείς του με ψαροντούφεκο κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, κατά συρροή, ενώ του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών

Σύνταξη
Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»

Σφοδρές αντιδράσεις στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Χαρίτση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βορίζια: Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης στα Χανιά
Στα Χανιά 04.11.25

«Να σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας» - Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Ο ιερέας που τέλεσε την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή στα Βορίζια, είπε ότι τέτοια γεγονότα «πληγώνουν οικογένειες και ντροπιάζουν την Κρήτη»

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης
«Είναι υποχρέωσή μου» 04.11.25

«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης

Ο Ενρίκο Τόστι-Κρότσε αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα μαρμάρινο θραύσμα που είχε στην κατοχή του η οικογένειά του από τη δεκαετία του ’30. Η προέλευσή του ταυτοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές

Σύνταξη
Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;

«Πού ήταν ο σχεδιασμός εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ από το 2019 και μετά; Και γιατί, την ίδια περίοδο, τα ΕΛΤΑ έδιναν απευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο
Νέα Αριστερά 04.11.25

Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει ως υπαίτιο του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης - Τον καλεί να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό

Σύνταξη
Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια
«Τι θα γινόταν αν;» 04.11.25

Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια

Η ιστορία στη συνέχεια δικαίωσε περίτρανα την ταινία Brief Encounter (Σύντομη Συνάντηση) καθώς σινεφίλ και μη εξακολουθούν να ερωτεύονται το συναισθηματικό έργο του Ντέιβιντ Λιν, ογδόντα χρόνια μετά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δια ζώσης 04.11.25

Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Περιοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου συνάντησε δημάρχους της περιοχής, εν όψει και του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 04.11.25

Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

«Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για τις εξελίξεις στην υπόθεση των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, «αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
