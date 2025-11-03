«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ

Η Ουκρανία επιδεικνύει «αξιοσημείωτη δέσμευση» για την ένταξή της στην ΕΕ, αλλά πρέπει να αντιστρέψει τις πρόσφατες αρνητικές τάσεις στην καταπολέμηση της διαφθοράς και να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα του Κράτους Δικαίου, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέδιο κειμένου που υπέπεσε στην αντίληψη του Reuters.

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ λίγες ημέρες μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Προσπαθεί να σημειώσει πρόοδο στην προσπάθειά της, παρά τις προκλήσεις που θέτει ο πόλεμος της Ρωσίας και το γεγονός ότι η Ουγγαρία, μέλος της ΕΕ, εμποδίζει το Κίεβο να προχωρήσει επίσημα στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων.

Το κείμενο, που αποτελεί μέρος μιας έκθεσης για τη διεύρυνση της ΕΕ η οποία αναμένεται να εγκριθεί την Τρίτη, αναφέρει ότι «παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η χώρα λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, η Ουκρανία συνέχισε να επιδεικνύει αξιοσημείωτη προσήλωση στην πορεία προσχώρησης στην ΕΕ κατά το παρελθόν έτος».

Ενώ επαινεί την Ουκρανία για την έναρξη των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι το Κίεβο πρέπει να σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τον σεβασμό της κοινωνίας των πολιτών.

Τα προβλήματα στην Ουκρανία που υπογραμμίζει η Κομισιόν

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει στο παρελθόν ανησυχίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν τον Ιούλιο για την καθιέρωση μεγαλύτερου ελέγχου από τον γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας, ο οποίος είναι πολιτικός διορισμένος, επί του γραφείου καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας και μιας εξειδικευμένης εισαγγελικής μονάδας.

Οι σπάνιες διαμαρτυρίες σε καιρό πολέμου οδήγησαν την ηγεσία της Ουκρανίας να αντιστρέψει γρήγορα την πορεία της, αλλά το επεισόδιο τράβηξε την προσοχή των υποστηρικτών της Ουκρανίας στις Βρυξέλλες και στις πρωτεύουσες της ΕΕ.

«Οι πρόσφατες αρνητικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης πίεσης στις εξειδικευμένες υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς και στην κοινωνία των πολιτών, πρέπει να αντιστραφούν αποφασιστικά», ανέφερε η Επιτροπή στο προσχέδιο του κειμένου. Η ένταξη στην ΕΕ απαιτεί ομόφωνη υποστήριξη από όλα τα μέλη του μπλοκ.

Οι ΗΠΑ είχαν υποσχεθεί την στήριξή τους στην Ουκρανία για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, το 2021 στην Χάρτα Στρατηγικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Ουκρανίας, στο Τμήμα III: Δημοκρατία και κράτος δικαίου, στην δεύτερη παράγραφο.

Οι μελλοντικές Συνθήκες Προσχώρησης θα πρέπει να περιέχουν ισχυρότερες διασφαλίσεις

Αν και σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις της ΕΕ υποστηρίζουν δημοσίως τις προσδοκίες της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, δεν υπάρχουν σχέδια για την ένταξη της χώρας στο μπλοκ στο εγγύς μέλλον και πολλοί διπλωμάτες αναγνωρίζουν ότι η ένταξη της Ουκρανίας θα αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει στην ΕΕ ότι στοχεύει στην ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2028. Η Επιτροπή δήλωσε ότι αυτό θα απαιτήσει την ενίσχυση των προσπαθειών του Κιέβου.

«Η Επιτροπή δεσμεύεται να υποστηρίξει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, αλλά θεωρεί ότι για την επίτευξή του απαιτείται επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά τα θεμελιώδη στοιχεία, και συγκεκριμένα το κράτος δικαίου», ανέφερε. Στο σχέδιο έκθεσης, η Επιτροπή πρότεινε επίσης να προστατεύονται καλύτερα τα δημοκρατικά πρότυπα σε μελλοντικούς γύρους διεύρυνσης.

«Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα νέα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να προστατεύουν και να διατηρούν το ιστορικό τους σε θέματα κράτους δικαίου, δημοκρατίας και θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι μελλοντικές Συνθήκες Προσχώρησης θα πρέπει να περιέχουν ισχυρότερες διασφαλίσεις κατά της υπαναχώρησης από τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων», ανέφερε.