Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί τη νύχτα χθες Κυριακή στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στην Ουκρανία, οι δυνάμεις της οποίας έβαλαν στο στόχαστρο το πρωί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε ρωσικό λιμένα στη Μαύρη Θάλασσα (στη φωτογραφία από ουκρανική πηγή, επάνω, κατάσβεση πυρκαγιάς που προκλήθηκε από ρωσική επίθεση σε περιοχή της Οδησσού).

Παρά τις δυτικές κυρώσεις και τις προτροπές στην κυβέρνηση της Ρωσίας να βάλει τέλος στον πόλεμο, τα στρατεύματα της Μόσχας συνεχίζουν να επιτίθενται στα μέτωπα και ξανάρχισαν τις τελευταίες εβδομάδες εκστρατεία στοχευμένων πληγμάτων εναντίον του ουκρανικού συστήματος παραγωγής και διανομής ενέργειας.

Η Ρωσία επιτέθηκε χθες με 79 drones και δυο βαλλιστικούς πυραύλους σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας

Almost every night, Russia strikes our people with various types of weapons. Since yesterday’s evening, there have been attacks on our communities – strikes on the Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Chernihiv, and Odesa regions. Unfortunately, there are killed and wounded. My… pic.twitter.com/0Hy6pbEqj1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2025

Κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες Κυριακή εξαπολύθηκαν 79 drones και δυο βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον της επικράτειας της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, που διαβεβαίωσε πως κατέρριψε τα 67 από τα ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι επλήγησαν πέντε περιφέρειες (Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ, Οδησσός).

Εξι νεκροί

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά) και άλλοι δυο στην Οδησσό (νοτιοδυτικά). Ανακοινώθηκαν άλλοι περίπου δεκαπέντε τραυματισμοί.

Russian Geran strikes on the parking lot of trucks with fuel in the Izmail district of the Odessa region. pic.twitter.com/a9JMBoEwZ7 — ayden (@squatsons) November 2, 2025

Τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν αγόρια, 11 και 14 ετών, ανέφερε ο ουκρανός μεσολαβητής για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ντμίτρο Λούμπινετς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, την περασμένη εβδομάδα οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σχεδόν 1.500 drones, 1.170 βόμβες που ερρίφθησαν από αέρος και πάνω από 70 πυραύλους εναντίον της χώρας.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους κατηγόρησε τη Μόσχα ότι βάζει «κυρίως» στο στόχαστρο τον άμαχο πληθυσμό. Η Ρωσία από την πλευρά της λέει πως δεν πλήττει παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους.

🔴 Russian forces attacked Dnipro region on the evening of November 1, killing four people, including two children. Radio Svoboda shares a video of the aftermath of the attack. pic.twitter.com/dDSss6v2n4 — UNITED24 Media (@United24media) November 2, 2025

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κάθε χειμώνα από το 2022 βάζουν στο στόχαστρο υποδομές του ουκρανικού συστήματος παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού, αναγκάζοντας τις αρχές να επιβάλλουν περιορισμούς και να εισάγουν ενέργεια.

Ο κ. Ζελένσκι ανακοίνωσε χθες πως το Κίεβο «ενίσχυσε» τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αμερικανικού σχεδιασμού, τα οποία έχει αναπτύξει σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως χάρη στη βοήθεια της Γερμανίας.

Στις αρχές Αυγούστου, το Βερολίνο είχε αναγγείλει την προσεχή παράδοση δυο επιπλέον συστοιχιών Patriot στην Ουκρανία – επιπλέον των τριών που παραδόθηκαν από τη Γερμανία στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από τον Φεβρουάριο του 2022 – και άλλων στοιχείων αυτών των συστημάτων σε «δυο ως τρεις» μήνες.

Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σε αντίποινα για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, το Κίεβο εξαπολύει επίσης επιδρομές με drones στη Ρωσία, στοχοποιώντας ιδίως υποδομές πετρελαίου και αερίου, για να πλήξει τον ενεργειακό τομέα, που χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθεια του Κρεμλίνου.

Επιδρομή χθες το πρωί στο ρωσικό λιμάνι Τουάψε στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε ζημιές σε δυο πλοία και σε υποδομές πετρελαϊκού τερματικού σταθμού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Κατά τις τοπικές αρχές, η επιδρομή προκάλεσε πυρκαγιές, τις οποίες κατέσβεσαν πυροσβέστες.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην ουκρανική υπηρεσία κατασκοπείας SBU είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί ότι πέντε πλήγματα drones προκάλεσαν ιδίως πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο.

🔥War has reached Tuapse! The city is on fire Drones struck the Rosneft terminal. The hit targeted Russia’s main deep-water oil export pier, used to ship millions of tons of fuel to Asian markets. A tanker was also damaged. After the strike, a massive fire broke out in the… pic.twitter.com/WU3Ugg4GOk — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε πως καταστράφηκαν 164 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας.

Ειδικές δυνάμεις στην Πόκροφσκ

Παράλληλα ο ρωσικός στρατός, που έχει αριθμητικό πλεονέκτημα κι είναι καλύτερα εξοπλισμένος, συνεχίζει εδώ και μήνες να πιέζει στα μέτωπα και κερδίζει εδάφη με αργό ρυθμό σε κάποιους τομείς του, παρότι, κατά την άλλη πλευρά, υφίσταται βαριές απώλειες.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), ο πλήρης έλεγχος της οποίας είναι προτεραιότητα για το Κρεμλίνο, η πίεση αυξήθηκε πολύ τα προηγούμενα 24ωρα στην πόλη-οχυρό Πόκροφσκ.

Το Κίεβο διαβεβαίωσε προχθές Σάββατο πως βρίσκεται σε εξέλιξη «περίπλοκη» επιχείρηση, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων, για να εκδιωχθούν ρωσικά στρατεύματα που έχουν μπει στην πόλη.

Στο καθημερινό διάγγελμά του ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε χθες βράδυ πως υπήρξαν «αποτελέσματα» όσον αφορά την «καταστροφή των δυνάμεων κατοχής» στον τομέα της Πόκροφσκ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Νωρίτερα ο ρωσικός στρατός στον δικό του ημερήσιο απολογισμό ανέφερε ότι «η καταστροφή» των ουκρανικών δυνάμεων συνεχίζεται στην Πόκροφσκ, ειδικά στον τομέα του σιδηροδρομικού σταθμού, στο κέντρο της.

Στρατιωτικοί παρατηρητές προειδοποιούν πως η Πόκροφσκ και η γειτονική Μίρνοχραντ – 100.000 κάτοικοι πριν την εισβολή του 2022 – προσεχώς θα περικυκλωθούν και θα καταληφθούν από ρωσικά στρατεύματα.

Από το 2023, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν κυριεύσει αρκετά ουκρανικά οχυρά στην περιοχή (Μπαχμούτ, Αβντιίφκα, Βουχλεντάρ), έπειτα από πολύμηνες πολυαίμακτες μάχες, που μετέτρεψαν τις πόλεις αυτές σε ερείπια.

Πηγή: ΑΠΕ