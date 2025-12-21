Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ

Νέες αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από εν εξελίξει δικαστικές διαμάχες γύρω από την οικογένεια Πρίσλεϊ ρίχνουν βαριά σκιά σε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε δικόγραφα που έχουν κατατεθεί σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να έχει βιολογική σύνδεση με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς φέρεται να γεννήθηκε έπειτα από δωρεά ωαρίου της Ράιλι Κίο — εγγονής του «βασιλιά του ροκ εν ρολ» και κόρης της Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ.

Τι αναφέρουν τα δικαστικά έγραφα

Οι ισχυρισμοί προέρχονται από την Μπριζίτ Κρουζ και τον Κέβιν Φιάλκο, πρώην συνεργάτες της Πρισίλα Πρίσλεϊ, οι οποίοι έχουν καταθέσει αγωγές τόσο κατά της ίδιας όσο και κατά του γιου της, Ναβαρόνε Γκαρσία, για παραβίαση συμβολαίων και απάτη. Στο πλαίσιο αυτών των υποθέσεων, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η Ράιλι Κίο συμφώνησε να δωρίσει ωάρια στον Τραβόλτα και τη σύζυγό του, Κέλι Πρέστον, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ένα παλιό αυτοκίνητο Jaguar και χρηματικό ποσό που κυμαινόταν μεταξύ 10.000 και 20.000 δολαρίων.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο δωρεάς ωαρίου από τη Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν στις αρχές της δεκαετίας των 40. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή εγκαταλείφθηκε και, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων, προτιμήθηκε η λύση της Ράιλι Κίο. Στα έγγραφα περιλαμβάνεται μάλιστα φωτογραφία χειρόγραφου σημειώματος σε χαρτί ξενοδοχείου, το οποίο φέρεται να καταγράφει τους όρους της συμφωνίας.

Ο Τζον Τραβόλτα, η Κέλι Πρέστον και ο γιος τους Μπεν

Ο Μπεν Τραβόλτα γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2010 και είναι το τρίτο παιδί του Τζον Τραβόλτα και της Κέλι Πρέστον. Το ζευγάρι είχε χάσει το μεγαλύτερο παιδί του, τον Τζετ, το 2009, όταν ο 16χρονος πέθανε από επιληπτική κρίση κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στις Μπαχάμες.

Η Κέλι Πρέστον πέθανε το 2020, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Η κόρη τους, Έλα Μπλου Τραβόλτα, σήμερα 25 ετών, δραστηριοποιείται ως ηθοποιός, τραγουδίστρια και μοντέλο.

Εκπρόσωποι του Τζον Τραβόλτα, της Ράιλι Κίο και του Ναβαρόνε Γκαρσία δεν σχολίασαν τις καταγγελίες. Από την πλευρά της Πρισίλα Πρίσλεϊ, ο δικηγόρος της, Μάρτι Σίνγκερ, απέρριψε συνολικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «ντροπιαστικούς» και άσχετους με την ουσία της υπόθεσης.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι οι ενάγοντες επιχειρούν, με ακραίους και ανήθικους ισχυρισμούς, να ασκήσουν πίεση στην Πρισίλα Πρίσλεϊ ώστε να αποσύρει τις αξιώσεις της, προσθέτοντας ότι η στάση τους θα κριθεί από το δικαστήριο.

