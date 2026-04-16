Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;

Μέχρι πρότινος, η άδεια το καλοκαίρι ήταν ιερό δικαίωμα. Έκλεινες τον υπολογιστή, έβαζες το αυτόματο μήνυμα «Out of Office» στο email και εξαφανιζόσουν. Σήμερα, η εικόνα είναι ριζικά διαφορετική. Ένα τεράστιο κύμα εργαζομένων επιλέγει να φύγει για διακοπές χωρίς να ενημερώσει κανέναν, διατηρώντας την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεται κανονικά στο γραφείο (ή στο σπίτι) και δουλεύει.

Αυτό που με την πρώτη ματιά μοιάζει με κομπίνα τεμπέληδων, είναι στην πραγματικότητα το σύμπτωμα μιας βαθιά τοξικής εργασιακής κουλτούρας που έχει δαιμονοποιήσει την ξεκούραση.

Η γενιά που «σκηνοθετεί» την παρουσία της

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και καταρρίπτουν τον μύθο ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Σύμφωνα με την εκτενή έρευνα του ResumeBuilder, το 41% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης παραδέχεται ότι έχει κάνει «κρυφές διακοπές». Το φαινόμενο γιγαντώνεται στους νεότερους, με το ποσοστό στη Gen Z να εκτοξεύεται στο εντυπωσιακό 66%.

Πώς, όμως, κρατάνε τα προσχήματα; Η έρευνα δείχνει ότι το 75% όσων κάνουν «quiet vacationing» στήνουν ένα κανονικό «θέατρο» παραγωγικότητας: Το 69% απαντάει σε emails μέσα από το πλοίο ή από την ξαπλώστρα, το 60% φροντίζει να στέλνει μηνύματα στο εταιρικό Slack/Teams, ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι χρησιμοποιούν εικονικά φόντα (virtual backgrounds) στο Zoom για να κρύψουν το γεγονός ότι βρίσκονται σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Μάλιστα, ένα 32% ομολογεί ότι χρησιμοποιεί τεχνάσματα, όπως τα «mouse jigglers» (συσκευές ή προγράμματα που κουνάνε το ποντίκι), για να ξεγελάσει το λογισμικό παρακολούθησης της εταιρείας.

Ο φόβος της «τιμωρίας» και η εργασιακή ανασφάλεια

Η πλατφόρμα εύρεσης εργασίας Monster εστίασε στην ψυχολογία πίσω από αυτή τη μαζική εξαπάτηση. Τα ευρήματά της ρίχνουν το φταίξιμο ξεκάθαρα στις διοικήσεις των εταιρειών.

Σε σχετική έρευνα, το 51% όσων κάνουν κρυφές διακοπές δήλωσε ευθέως ότι φοβάται πως, αν ζητήσει κανονική άδεια, θα κινδυνεύσει η θέση του (job security) ή θα θεωρηθεί ότι «δεν βάζει πλάτη» για την εταιρεία. Ένα άλλο 26%, κυρίως εργαζόμενοι σε καθεστώς τηλεργασίας, απαντά με απόλυτο κυνισμό: «Αφού η δουλειά μου βγαίνει και τα deadlines τηρούνται, το αφεντικό μου δεν έχει κανέναν λόγο να ξέρει από πού ακριβώς δουλεύω».

Η παγίδα του «always on»

Η ρίζα του προβλήματος, ωστόσο, βρίσκεται στην κουλτούρα της διαρκούς διαθεσιμότητας. Το «Out of Office Culture Report» της Harris Poll καταγράφει ότι ένα σοκαριστικό 78% των εργαζομένων δεν καταναλώνει όλες τις ημέρες της νόμιμης άδειάς του.

Ο λόγος; Ο πανικός της επιστροφής. Οι εργαζόμενοι προτιμούν να κάνουν μισές διακοπές (δουλεύοντας κρυφά 2-3 ώρες τη μέρα από το νησί), παρά να αποσυνδεθούν πλήρως και να επιστρέψουν σε ένα βουνό από εκατοντάδες αναπάντητα emails και projects που έχουν μείνει πίσω.

Η τηλεργασία σχεδιάστηκε για να μας προσφέρει ευελιξία, αλλά τελικά μας εγκλώβισε. Το να κρατάς το λαμπάκι σου «πράσινο» στο chat έγινε το νέο, ψηφιακό χτύπημα της κάρτας. Και όσο οι εταιρείες επιβραβεύουν την ορατότητα αντί για την ουσιαστική παραγωγικότητα, τόσο οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να βάζουν αντηλιακό… με το ένα χέρι στο πληκτρολόγιο.