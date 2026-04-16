Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
Οικονομία 16 Απριλίου 2026, 21:45

Ξεχάστε το "quiet quitting" και τη σιωπηρή παραίτηση. Η νέα, απόλυτη εργασιακή τάση έχει άρωμα αντηλιακού, αλλά συνοδεύεται από τεράστιες δόσεις άγχους. Ονομάζεται "quiet vacationing" (κρυφές διακοπές) και συμβαίνει κάθε φορά που το λαμπάκι του συναδέλφου σας είναι «πράσινο» στο εταιρικό chat, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε κάποια παραλία. Γιατί όμως φτάσαμε στο σημείο να στήνουμε ολόκληρες επιχειρήσεις εξαπάτησης αντί απλώς να ζητήσουμε τη νόμιμη άδειά μας;

Μέχρι πρότινος, η άδεια το καλοκαίρι ήταν ιερό δικαίωμα. Έκλεινες τον υπολογιστή, έβαζες το αυτόματο μήνυμα «Out of Office» στο email και εξαφανιζόσουν. Σήμερα, η εικόνα είναι ριζικά διαφορετική. Ένα τεράστιο κύμα εργαζομένων επιλέγει να φύγει για διακοπές χωρίς να ενημερώσει κανέναν, διατηρώντας την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεται κανονικά στο γραφείο (ή στο σπίτι) και δουλεύει.

Αυτό που με την πρώτη ματιά μοιάζει με κομπίνα τεμπέληδων, είναι στην πραγματικότητα το σύμπτωμα μιας βαθιά τοξικής εργασιακής κουλτούρας που έχει δαιμονοποιήσει την ξεκούραση.

Η γενιά που «σκηνοθετεί» την παρουσία της

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και καταρρίπτουν τον μύθο ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Σύμφωνα με την εκτενή έρευνα του ResumeBuilder, το 41% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης παραδέχεται ότι έχει κάνει «κρυφές διακοπές». Το φαινόμενο γιγαντώνεται στους νεότερους, με το ποσοστό στη Gen Z να εκτοξεύεται στο εντυπωσιακό 66%.

Το μεγάλο μυστικό των ανοιχτών υπολογιστών στην παραλία.

Πώς, όμως, κρατάνε τα προσχήματα; Η έρευνα δείχνει ότι το 75% όσων κάνουν «quiet vacationing» στήνουν ένα κανονικό «θέατρο» παραγωγικότητας: Το 69% απαντάει σε emails μέσα από το πλοίο ή από την ξαπλώστρα, το 60% φροντίζει να στέλνει μηνύματα στο εταιρικό Slack/Teams, ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι χρησιμοποιούν εικονικά φόντα (virtual backgrounds) στο Zoom για να κρύψουν το γεγονός ότι βρίσκονται σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Μάλιστα, ένα 32% ομολογεί ότι χρησιμοποιεί τεχνάσματα, όπως τα «mouse jigglers» (συσκευές ή προγράμματα που κουνάνε το ποντίκι), για να ξεγελάσει το λογισμικό παρακολούθησης της εταιρείας.

Ο φόβος της «τιμωρίας» και η εργασιακή ανασφάλεια

Η πλατφόρμα εύρεσης εργασίας Monster εστίασε στην ψυχολογία πίσω από αυτή τη μαζική εξαπάτηση. Τα ευρήματά της ρίχνουν το φταίξιμο ξεκάθαρα στις διοικήσεις των εταιρειών.

Σε σχετική έρευνα, το 51% όσων κάνουν κρυφές διακοπές δήλωσε ευθέως ότι φοβάται πως, αν ζητήσει κανονική άδεια, θα κινδυνεύσει η θέση του (job security) ή θα θεωρηθεί ότι «δεν βάζει πλάτη» για την εταιρεία. Ένα άλλο 26%, κυρίως εργαζόμενοι σε καθεστώς τηλεργασίας, απαντά με απόλυτο κυνισμό: «Αφού η δουλειά μου βγαίνει και τα deadlines τηρούνται, το αφεντικό μου δεν έχει κανέναν λόγο να ξέρει από πού ακριβώς δουλεύω».

Η παγίδα του «always on»

Η ρίζα του προβλήματος, ωστόσο, βρίσκεται στην κουλτούρα της διαρκούς διαθεσιμότητας. Το «Out of Office Culture Report» της Harris Poll καταγράφει ότι ένα σοκαριστικό 78% των εργαζομένων δεν καταναλώνει όλες τις ημέρες της νόμιμης άδειάς του.

Ο λόγος; Ο πανικός της επιστροφής. Οι εργαζόμενοι προτιμούν να κάνουν μισές διακοπές (δουλεύοντας κρυφά 2-3 ώρες τη μέρα από το νησί), παρά να αποσυνδεθούν πλήρως και να επιστρέψουν σε ένα βουνό από εκατοντάδες αναπάντητα emails και projects που έχουν μείνει πίσω.

Η τηλεργασία σχεδιάστηκε για να μας προσφέρει ευελιξία, αλλά τελικά μας εγκλώβισε. Το να κρατάς το λαμπάκι σου «πράσινο» στο chat έγινε το νέο, ψηφιακό χτύπημα της κάρτας. Και όσο οι εταιρείες επιβραβεύουν την ορατότητα αντί για την ουσιαστική παραγωγικότητα, τόσο οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να βάζουν αντηλιακό… με το ένα χέρι στο πληκτρολόγιο.

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Τραμπ: Μάλλον το Σαββατοκύριακο οι συνομιλίες με το Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων

Βουλή: Ξεμένει από success story στην οικονομία; – Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ
Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου με τον πρωθυπουργό να προσπαθεί να ελιχθεί για να περάσει τον σκόπελο αλλά τα χειρότερα ίσως να είναι μπροστά…

Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους
Όσοι μετά τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση για τις τιμές του πετρελαίου – «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»
«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή δηλώνει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων

LIVE: Μπέτις – Μπράγκα
LIVE: Μπέτις – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Μπράγκα για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπολόνια για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς
LIVE: Στρασβούργο – Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Μάιντς για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
LIVE: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Βουλή: Ξεμένει από success story στην οικονομία; – Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ
Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου με τον πρωθυπουργό να προσπαθεί να ελιχθεί για να περάσει τον σκόπελο αλλά τα χειρότερα ίσως να είναι μπροστά…

O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;
Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να νιώθει τύψεις επειδή περάσατε ένα απόγευμα στον καναπέ χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα «παραγωγικό»; Δεν είστε οι μόνοι. Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πώς η «ενοχή της παραγωγικότητας» και το σύνδρομο της «ασθένειας του ελεύθερου χρόνου» έχουν σκοτώσει τη βασική μας ικανότητα να ξεκουραζόμαστε.

Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον
Σύμφωνα με το Ιράν, η εκεχειρία ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και όχι «δώρο του Λευκού Οίκου». Σφοδρές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ, από μέλη της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης.

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες» (vid)
Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ΖΑΟΝ στον πρώτο τελικό της Volley League Γυναικών, επικράτησε με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς κι έκανε το 1-0 στη σειρά.

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
Δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok επιβεβαιώνουν μια τρομακτική κοινωνική μετάλλαξη: έχουμε σταματήσει να ζούμε τη ζωή μας και, αντίθετα, τη «σκηνοθετούμε». Πώς η εμμονή του να είμαστε το απόλυτο επίκεντρο του σύμπαντος, μετέτρεψε τους γύρω μας σε απλούς «κομπάρσους» της δικής μας ταινίας.

Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;
Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ
LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Αδωνις Γεωργιάδης: Επίθεση με εντολή ή ερήμην του Μαξίμου;
Ο Άδωνις Γεωργιαδης αδειάζει τη κυβερνητική γραμμή σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Και το ερώτημα είναι αν λειτουργεί ως εντολοδόχος του Μαξίμου η ως εκφραστής του σκληρού μπλοκ εντός της γαλάζιας παράταξης.

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ
LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Φράιμπουργκ για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

