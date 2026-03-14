14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Pet Stories 14 Μαρτίου 2026, 10:00

Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Τον μικρούλι Μίλο τον άφησαν στην τύχη του τον περασμένο Απρίλιο.

Τον παράτησαν στον περιφερειακό της Λιβαδειάς και η καρδούλα του το ξέρει πόσο φόβο ένοιωθε. Πόσο μόνος και απροστάτευτος αισθανόταν χωρίς τη μανούλα του και τα αδελφάκια του.

Η ιστορία του Μίλο

Πέρσι τον Απρίλιο, όταν ήταν μόλις 20 ημερών, κάποιος πέταξε τον μικρό Μίλο στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Οι εθελοντές ενημερώθηκαν αμέσως, όμως μέχρι να φτάσουν στο σημείο το κουταβάκι είχε εξαφανιστεί.
Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε μέσα στην πόλη. Είχε κρυφτεί κάτω από ένα αυτοκίνητο και ήταν βρεγμένο. Φανερά τρομαγμένο και εξαντλημένο. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η προσπάθεια για τη διάσωσή του.

 Θα δοθεί σε υπεύθυνη οικογένεια στειρωμένος, εμβολιασμένος, αποπαρασιτωμένος και με ηλεκτρονική σήμανση

Σήμερα ο Μίλο είναι περίπου έντεκα μηνών

Ο Μίλο μεταφέρθηκε σε ασφαλές περιβάλλον, έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και βρήκε προσωρινή φιλοξενία.

Η τύχη του φάνηκε ότι θα άλλαζε, καθώς υπήρξε ενδιαφέρον για να υιοθετηθεί. Όλοι οι εθελοντές που φρόντιζαν το Μίλο πίστεψαν ότι επιτέλους θα έβρισκε το σπίτι που του αξίζει.

Δυστυχώς, όμως ο Μίλο δεν υιοθετήθηκε. Οι άνθρωποι που θα τον υιοθετούσαν άλλαξαν γνώμη.

Ο Μίλο σήμερα

Τους τελευταίους μήνες ο Μίλο φιλοξενείται στο κτήμα 9paws που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, ιδιοκτησίας του εκπαιδευτή σκύλων, Ηλία Λαδά.
Ζει μαζί με άλλους σκύλους και γάτες. Εκεί είχε την ευκαιρία να εξελιχθεί και να κοινωνικοποιηθεί σωστά.

«Παρότι όταν έφτασε ήταν αρκετά φοβικός απέναντι στα άλλα σκυλιά, σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε ένα ισορροπημένο και ιδιαίτερα κοινωνικό πλάσμα», περιγράφει ο κ. Λαδάς.
Είναι απόλυτα κοινωνικοποιημένος με σκύλους και γάτες, αφηγείται ο κ. Λαδάς, αναζητά το ανθρώπινο χάδι και δείχνει μεγάλη τρυφερότητα προς τους ανθρώπους.

Παράλληλα είναι πολύ δεκτικός σε κάθε νέο σκυλάκι που φτάνει στο κτήμα για φιλοξενία, κάτι που δείχνει τον ήρεμο και συνεργάσιμο χαρακτήρα του.

Σήμερα ο Μίλο είναι περίπου έντεκα μηνών. Ένα νεαρό σκυλάκι γεμάτο ζωή που περιμένει απλώς έναν άνθρωπο να τον διαλέξει. Αν δεν βρεθεί σύντομα οικογένεια, λέει με ανησυχία ο κ. Λαδάς, ο Μίλο αναγκαστικά θα επιστρέψει στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η ιστορία του – κάτι που όλοι ελπίζουμε να αποφευχθεί.

«Ο Μίλο αξίζει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό. Θα δοθεί σε υπεύθυνη οικογένεια στειρωμένος, εμβολιασμένος, αποπαρασιτωμένος και με ηλεκτρονική σήμανση», τονίζει ο κ. Λαδάς.

Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τον Μίλο χωρίς οικογένεια

Όποιος άνθρωπος μπορεί να «ανοίξει» την καρδιά και το σπίτι του γι’ αυτό το μικρό πλάσμα, λέει ο κ. Λαδάς, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Ο Μίλο περιμένει τον δικό του άνθρωπο.


Για τον Μίλο μας, τηλέφωνα επικοινωνίας:1) Ηλίας Λαδάς, 6980.087.411 και 2) Κατερίνα Βαρζακάνου (υπεύθυνη υιοθεσίας), 6987.323.853.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Μέση Ανατολή: Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ – Πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Μέση Ανατολή: Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ – Πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Pet Stories
«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» – Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία
Πολύτιμες πληροφορίες 13.03.26

«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» - Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία

Αποκτώντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τους σκύλους και παράλληλα συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Μεριμνούμε 10.03.26

Ποια είναι τα συχνότερα ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους και πώς αντιμετωπίζονται

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
«Κατευνάζει τα πνεύματα» 08.03.26

Ο σκύλος «καρφώνει» τα μάτια του σε εσάς την ώρα που τρώτε - Γιατί στρέφει το βλέμμα του μόλις τον κοιτάξετε;

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
Της λείπει 03.03.26

Πενθεί η γάτα; - Τι φανερώνουν έρευνες

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 14.03.26

Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson

Η κινηματογραφική χρονιά κορυφώνεται με τη μεγάλη βραδιά των 98ων Βραβείων Όσκαρ, όπου οι κορυφαίες παραγωγές και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ διεκδικούν τα πολυπόθητα αγαλματίδια

Σύνταξη
Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Μνήμη ως τραύμα 14.03.26

Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία

Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Γραμμή 2 14.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή στο Μετρό λόγω εργασιών - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ»

Σύνταξη
Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
Euroleague 14.03.26

Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων

Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Σύνταξη
Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Πανεπιστήμιο 14.03.26

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ

Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Σύνταξη
Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Σύνταξη
Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου
Ακρίβεια 14.03.26

Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου

Αρκούν τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που φέρνει η νέα πρωτόγνωρη κρίση στον Περσικό; Τι δηλώνουν στο in τρεις ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα
Ρεκόρ προβολών 14.03.26

Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα

Η νέα ψηφιακή τάση που κατακλύζει τις κινεζικές πλατφόρμες Douyin και Xiaohongshu φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο θίασο: γάτες, σκύλους και παπαγάλους που «ερμηνεύουν» μελοδραματικούς ρόλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε micro-dramas εκθρονίζουν κάθε ανταγωνιστή από την κορυφή των προβολών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 20χρονου
Γνώριζε το θύμα 14.03.26

Στον εισαγγελέα ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη - Ο 20χρονος δέχτηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο σε θώρακα και πλάτη, έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Χαλκιδική: Θρίλερ με τη σορό σε βαλίτσα – «Φορούσε βέρα – Είχε χαρτιά στο στόμα»
Θρίλερ 14.03.26

Το μακάβριο εύρημα της κόκκινης βαλίτσας - Πώς βρέθηκε η σορός στη Χαλκιδική, «φορούσε βέρα»

Μπροστά σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές που αναζητούν την ταυτότητα του θύματος, η σορός του οποίου εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε δύσβατη δασική περιοχή, στη Χαλκιδική.

Σύνταξη
Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26 Upd: 11:17

Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί

Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
«Ήταν ιδιόρρυθμος» 14.03.26

Θρίλερ με την υπόθεση εξαφάνισης του Κώστα Γρεβενίτη - Νέες μαρτυρίες - Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας

Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
