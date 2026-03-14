Τον μικρούλι Μίλο τον άφησαν στην τύχη του τον περασμένο Απρίλιο.

Τον παράτησαν στον περιφερειακό της Λιβαδειάς και η καρδούλα του το ξέρει πόσο φόβο ένοιωθε. Πόσο μόνος και απροστάτευτος αισθανόταν χωρίς τη μανούλα του και τα αδελφάκια του.

Η ιστορία του Μίλο

Πέρσι τον Απρίλιο, όταν ήταν μόλις 20 ημερών, κάποιος πέταξε τον μικρό Μίλο στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Οι εθελοντές ενημερώθηκαν αμέσως, όμως μέχρι να φτάσουν στο σημείο το κουταβάκι είχε εξαφανιστεί.

Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε μέσα στην πόλη. Είχε κρυφτεί κάτω από ένα αυτοκίνητο και ήταν βρεγμένο. Φανερά τρομαγμένο και εξαντλημένο. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η προσπάθεια για τη διάσωσή του.

Θα δοθεί σε υπεύθυνη οικογένεια στειρωμένος, εμβολιασμένος, αποπαρασιτωμένος και με ηλεκτρονική σήμανση

Ο Μίλο μεταφέρθηκε σε ασφαλές περιβάλλον, έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και βρήκε προσωρινή φιλοξενία.

Η τύχη του φάνηκε ότι θα άλλαζε, καθώς υπήρξε ενδιαφέρον για να υιοθετηθεί. Όλοι οι εθελοντές που φρόντιζαν το Μίλο πίστεψαν ότι επιτέλους θα έβρισκε το σπίτι που του αξίζει.

Δυστυχώς, όμως ο Μίλο δεν υιοθετήθηκε. Οι άνθρωποι που θα τον υιοθετούσαν άλλαξαν γνώμη.

Ο Μίλο σήμερα

Τους τελευταίους μήνες ο Μίλο φιλοξενείται στο κτήμα 9paws που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, ιδιοκτησίας του εκπαιδευτή σκύλων, Ηλία Λαδά.

Ζει μαζί με άλλους σκύλους και γάτες. Εκεί είχε την ευκαιρία να εξελιχθεί και να κοινωνικοποιηθεί σωστά.

«Παρότι όταν έφτασε ήταν αρκετά φοβικός απέναντι στα άλλα σκυλιά, σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε ένα ισορροπημένο και ιδιαίτερα κοινωνικό πλάσμα», περιγράφει ο κ. Λαδάς.

Είναι απόλυτα κοινωνικοποιημένος με σκύλους και γάτες, αφηγείται ο κ. Λαδάς, αναζητά το ανθρώπινο χάδι και δείχνει μεγάλη τρυφερότητα προς τους ανθρώπους.

Παράλληλα είναι πολύ δεκτικός σε κάθε νέο σκυλάκι που φτάνει στο κτήμα για φιλοξενία, κάτι που δείχνει τον ήρεμο και συνεργάσιμο χαρακτήρα του.

Σήμερα ο Μίλο είναι περίπου έντεκα μηνών. Ένα νεαρό σκυλάκι γεμάτο ζωή που περιμένει απλώς έναν άνθρωπο να τον διαλέξει. Αν δεν βρεθεί σύντομα οικογένεια, λέει με ανησυχία ο κ. Λαδάς, ο Μίλο αναγκαστικά θα επιστρέψει στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η ιστορία του – κάτι που όλοι ελπίζουμε να αποφευχθεί.

«Ο Μίλο αξίζει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό. Θα δοθεί σε υπεύθυνη οικογένεια στειρωμένος, εμβολιασμένος, αποπαρασιτωμένος και με ηλεκτρονική σήμανση», τονίζει ο κ. Λαδάς.

Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τον Μίλο χωρίς οικογένεια

Όποιος άνθρωπος μπορεί να «ανοίξει» την καρδιά και το σπίτι του γι’ αυτό το μικρό πλάσμα, λέει ο κ. Λαδάς, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Ο Μίλο περιμένει τον δικό του άνθρωπο.



Για τον Μίλο μας, τηλέφωνα επικοινωνίας:1) Ηλίας Λαδάς, 6980.087.411 και 2) Κατερίνα Βαρζακάνου (υπεύθυνη υιοθεσίας), 6987.323.853.