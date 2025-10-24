Η Gen Z έχει πτυχία, φοιτητικά χρέη και… καθόλου δουλειές – Θα αντέξει το βάρος της απόρριψης;

Δυσκολία αντιμετωπίζει η Gen Z στην ανεύρεση εργασίας, παρότι έχει ακολουθήσει πιστά τις επιταγές της κοινωνίας στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημιουργώντας ερωτήματα για τις αιτίες που προκαλούν το εξελισσόμενο πρόβλημα.

Ένα «τείχος» μάχεται να γκρεμίσει η Gen Z

Ο Κουέντιν Νέισον, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank και νυν αντιπρόεδρος του London Foundation for Banking and Finance, κατακρίνει την αδύναμη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους νεοαποφοίτους — ή, όπως την αποκαλεί, «κρεατομηχανή».

«Θέσεις εργασίας που παρέμεναν ανοιχτές για ένα μήνα πέρυσι, τώρα κλείνουν μέσα σε λίγες ώρες», έγραψε σε μια ανάρτηση στο LinkedIn. «Σύμφωνα με πληροφορίες, η Barclays έκλεισε τις προσλήψεις αποφοίτων πέντε ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας, λόγω της πληθώρας αιτήσεων».

Έχει δει το πρόβλημα από κοντά μέσω του City Pay it Forward, ενός προγράμματος του Ηνωμένου Βασιλείου που βοηθά μαθητές γυμνασίου και φοιτητές πανεπιστημίου να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα των χρηματοοικονομικών, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα είναι προβληματικό. Και εκτός από το να υποβάλλουν αιτήσεις για ό,τι είναι διαθέσιμο, είπε ότι «υπάρχουν λίγες πρακτικές συμβουλές που φαίνεται να κάνουν τη διαφορά», σύμφωνα με δημοσίευμα του Fortune.

«Πάρα πολλοί νέοι οδηγήθηκαν σε πτυχία που χρηματοδοτήθηκαν με δάνεια με υποσχέσεις που δεν ισχύουν πλέον».

Για μια γενιά που έκανε ό,τι «της είπε η κοινωνία», ο Νέισον δεν ανησυχεί μόνο για το οικονομικό κόστος, αλλά και για το συναισθηματικό. Όπως επισημαίνει, οι δύσκολες συνθήκες στην αγορά εργασίας δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, αλλά αυτή τη φορά η κατάσταση είναι διαφορετική.

«Πάρα πολλοί νέοι οδηγήθηκαν σε πτυχία που χρηματοδοτήθηκαν με δάνεια με υποσχέσεις που δεν ισχύουν πλέον», είπε. «Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι το ανθρώπινο κόστος, καθώς αυτή η γενιά δεν είναι προετοιμασμένη να αντέξει αυτό το επίπεδο απόρριψης».

Συναισθηματική απόρριψη και τεχνητή νοημοσύνη καταβάλλουν τη νέα γενιά

Αυτό το συναίσθημα ισχύει τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο TikTok, οι νέοι της Gen Z έχουν συμπαρασταθεί ο ένας στον άλλο, δείχνοντας τις εκατοντάδες αιτήσεις τους σε μορφή υπολογιστικών φύλλων και τα κολάζ με τις απορρίψεις από εταιρείες, χωρίς να διαφαίνεται τέλος στον κύκλο αυτό.

«Ο ίδιος ο γιος μου μόλις πέρασε από αυτόν τον ‘μύλο’», πρόσθεσε.

Ο Νέισον εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για μια άλλη καταστροφή για τους νεοαποφοίτους: την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην πραγματικότητα, είπε ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τους αποφοίτους, αλλά ότι το σύστημα είναι προβληματικό και από τις δύο πλευρές. Όχι μόνο οι πρόσφατοι απόφοιτοι ανησυχούν ότι οι θέσεις εργασίας τους θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διαταράσσεται από τα εργαλεία αυτά.

Για παράδειγμα, είπε ότι τα εργαλεία επιλογής τεχνητής νοημοσύνης σαρώνουν πλέον δεκάδες χιλιάδες βιογραφικά πριν εμπλακεί ο άνθρωπος, και οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε πολλαπλές αυτοματοποιημένες δοκιμασίες και βιντεοσυνεντεύξεις πριν μιλήσουν με έναν πραγματικό άνθρωπο.

Το αποτέλεσμα: μια υπερκορεσμένη αγορά.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι οι υποψήφιοι για εργασία χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν τέλεια βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές, διευκολύνοντας τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις.

Το αποτέλεσμα: μια υπερκορεσμένη αγορά, ή «πέντε χιλιάδες υποψήφιοι για πέντε θέσεις εργασίας ως κανόνας».

«Προσθέστε την τεχνητή νοημοσύνη και στις δύο πλευρές της διαδικασίας, στους υπεύθυνους προσλήψεων και στους υποψήφιους, και θα έχετε μια ‘χύτρα πίεσης’ γεμάτη απογοήτευση και απόρριψη», έγραψε.

Δυσάρεστο το μέλλον αν δεν αλλάξει η κατάσταση

Στο μέλλον, ο Νέισον πιστεύει ότι η κρίση στην απασχόληση της Gen Z πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό, καθώς τα φοιτητικά δάνεια αρχίζουν να συσσωρεύονται και η απογοήτευση αυξάνεται, αναφέρει το Fortune.

«Λίγοι συνειδητοποιούν ότι τα φοιτητικά δάνεια αυξάνονται καθημερινά από την πρώτη μέρα του εξαμήνου. Στην ουσία είναι συγκεκαλυμμένα PIK notes [Payment-In-Kind note – ή μορφή χρέους όπου οι τόκοι δεν καταβάλλονται σε μετρητά αλλά προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου]», είπε, προσθέτοντας ότι μόνο οι λίγοι που καταφέρνουν να εξασφαλίσουν εξαιρετικά πλούσιες θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα θα είναι πραγματικά σε θέση να τα αποπληρώσουν.

«Αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει, και σύντομα».

Συγκρίνει την επείγουσα ανάγκη με την πυρπόληση του Κοινοβουλίου και την ανατροπή της κυβέρνησης στο Νεπάλ από τη Γενιά Ζ. «Μπορεί να φαίνεται μακρινό, αλλά θα μπορούσε να είναι μια πρόβλεψη για το τι θα ακολουθήσει», έγραψε ο διευθυντής. «Η πρώτη εξέγερση της Gen Z, που δεν γεννήθηκε από ιδεολογία, αλλά από την εξάντληση με ένα σύστημα που δεν λειτουργεί πλέον για αυτούς».

«Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο εδώ. Αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει, και σύντομα».