Η Gen Z έχει πτυχία, φοιτητικά χρέη και… καθόλου δουλειές – Θα αντέξει το βάρος της απόρριψης;
Διεθνής Οικονομία 24 Οκτωβρίου 2025 | 15:00

Η Gen Z έχει πτυχία, φοιτητικά χρέη και… καθόλου δουλειές – Θα αντέξει το βάρος της απόρριψης;

Αντιμέτωπη με πλήθος εργασιακών απορρίψεων είναι η Gen Z, προσπαθώντας να πλοηγηθεί σε ένα αβέβαιο επαγγελματικό τοπίο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Spotlight

Δυσκολία αντιμετωπίζει η Gen Z στην ανεύρεση εργασίας, παρότι έχει ακολουθήσει πιστά τις επιταγές της κοινωνίας στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημιουργώντας ερωτήματα για τις αιτίες που προκαλούν το εξελισσόμενο πρόβλημα.

Ένα «τείχος» μάχεται να γκρεμίσει η Gen Z

Ο Κουέντιν Νέισον, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank και νυν αντιπρόεδρος του London Foundation for Banking and Finance, κατακρίνει την αδύναμη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους νεοαποφοίτους — ή, όπως την αποκαλεί, «κρεατομηχανή».

«Θέσεις εργασίας που παρέμεναν ανοιχτές για ένα μήνα πέρυσι, τώρα κλείνουν μέσα σε λίγες ώρες», έγραψε σε μια ανάρτηση στο LinkedIn. «Σύμφωνα με πληροφορίες, η Barclays έκλεισε τις προσλήψεις αποφοίτων πέντε ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας, λόγω της πληθώρας αιτήσεων».

Το κόστος είναι τόσο οικονομικό, όσο και συναισθηματικό.

Έχει δει το πρόβλημα από κοντά μέσω του City Pay it Forward, ενός προγράμματος του Ηνωμένου Βασιλείου που βοηθά μαθητές γυμνασίου και φοιτητές πανεπιστημίου να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα των χρηματοοικονομικών, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα είναι προβληματικό. Και εκτός από το να υποβάλλουν αιτήσεις για ό,τι είναι διαθέσιμο, είπε ότι «υπάρχουν λίγες πρακτικές συμβουλές που φαίνεται να κάνουν τη διαφορά», σύμφωνα με δημοσίευμα του Fortune.

«Πάρα πολλοί νέοι οδηγήθηκαν σε πτυχία που χρηματοδοτήθηκαν με δάνεια με υποσχέσεις που δεν ισχύουν πλέον».

Για μια γενιά που έκανε ό,τι «της είπε η κοινωνία», ο Νέισον δεν ανησυχεί μόνο για το οικονομικό κόστος, αλλά και για το συναισθηματικό. Όπως επισημαίνει, οι δύσκολες συνθήκες στην αγορά εργασίας δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, αλλά αυτή τη φορά η κατάσταση είναι διαφορετική.

«Πάρα πολλοί νέοι οδηγήθηκαν σε πτυχία που χρηματοδοτήθηκαν με δάνεια με υποσχέσεις που δεν ισχύουν πλέον», είπε. «Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι το ανθρώπινο κόστος, καθώς αυτή η γενιά δεν είναι προετοιμασμένη να αντέξει αυτό το επίπεδο απόρριψης».

Συναισθηματική απόρριψη και τεχνητή νοημοσύνη καταβάλλουν τη νέα γενιά

Αυτό το συναίσθημα ισχύει τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο TikTok, οι νέοι της Gen Z έχουν συμπαρασταθεί ο ένας στον άλλο, δείχνοντας τις εκατοντάδες αιτήσεις τους σε μορφή υπολογιστικών φύλλων και τα κολάζ με τις απορρίψεις από εταιρείες, χωρίς να διαφαίνεται τέλος στον κύκλο αυτό.

«Ο ίδιος ο γιος μου μόλις πέρασε από αυτόν τον ‘μύλο’», πρόσθεσε.

Ο Νέισον εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για μια άλλη καταστροφή για τους νεοαποφοίτους: την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην πραγματικότητα, είπε ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τους αποφοίτους, αλλά ότι το σύστημα είναι προβληματικό και από τις δύο πλευρές. Όχι μόνο οι πρόσφατοι απόφοιτοι ανησυχούν ότι οι θέσεις εργασίας τους θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διαταράσσεται από τα εργαλεία αυτά.

Για παράδειγμα, είπε ότι τα εργαλεία επιλογής τεχνητής νοημοσύνης σαρώνουν πλέον δεκάδες χιλιάδες βιογραφικά πριν εμπλακεί ο άνθρωπος, και οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε πολλαπλές αυτοματοποιημένες δοκιμασίες και βιντεοσυνεντεύξεις πριν μιλήσουν με έναν πραγματικό άνθρωπο.

Το αποτέλεσμα: μια υπερκορεσμένη αγορά.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι οι υποψήφιοι για εργασία χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν τέλεια βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές, διευκολύνοντας τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις.

Το αποτέλεσμα: μια υπερκορεσμένη αγορά, ή «πέντε χιλιάδες υποψήφιοι για πέντε θέσεις εργασίας ως κανόνας».

«Προσθέστε την τεχνητή νοημοσύνη και στις δύο πλευρές της διαδικασίας, στους υπεύθυνους προσλήψεων και στους υποψήφιους, και θα έχετε μια ‘χύτρα πίεσης’ γεμάτη απογοήτευση και απόρριψη», έγραψε.

Δυσάρεστο το μέλλον αν δεν αλλάξει η κατάσταση

Στο μέλλον, ο Νέισον πιστεύει ότι η κρίση στην απασχόληση της Gen Z πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό, καθώς τα φοιτητικά δάνεια αρχίζουν να συσσωρεύονται και η απογοήτευση αυξάνεται, αναφέρει το Fortune.

«Λίγοι συνειδητοποιούν ότι τα φοιτητικά δάνεια αυξάνονται καθημερινά από την πρώτη μέρα του εξαμήνου. Στην ουσία είναι συγκεκαλυμμένα PIK notes [Payment-In-Kind note – ή μορφή χρέους όπου οι τόκοι δεν καταβάλλονται σε μετρητά αλλά προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου]», είπε, προσθέτοντας ότι μόνο οι λίγοι που καταφέρνουν να εξασφαλίσουν εξαιρετικά πλούσιες θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα θα είναι πραγματικά σε θέση να τα αποπληρώσουν.

«Αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει, και σύντομα».

Συσσωρεύονται τα χρέη από τα φοιτητικά δάνεια που έχει λάβει η Gen Z.

Συγκρίνει την επείγουσα ανάγκη με την πυρπόληση του Κοινοβουλίου και την ανατροπή της κυβέρνησης στο Νεπάλ από τη Γενιά Ζ. «Μπορεί να φαίνεται μακρινό, αλλά θα μπορούσε να είναι μια πρόβλεψη για το τι θα ακολουθήσει», έγραψε ο διευθυντής. «Η πρώτη εξέγερση της Gen Z, που δεν γεννήθηκε από ιδεολογία, αλλά από την εξάντληση με ένα σύστημα που δεν λειτουργεί πλέον για αυτούς».

«Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο εδώ. Αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει, και σύντομα».

Ομόλογα
Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Stream newspaper
Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;
Ποιός κερδίζει; 24.10.25

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;

Το μέλλον που διαγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν παραπέμπει σε δύο χώρες που υπερβαίνουν τις διαφορές τους, αλλά σε δύο αδιάλλακτους γίγαντες που ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται να τις καταπίνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«one in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)

Ο Ολυμπιακός μετά την προπόνηση στο Καραϊσκάκη, επισκέφθηκε σύσσωμος το θρυλικό Μουσείο και παίκτες και τεχνικό τιμ έπαθαν… πλάκα – Η συγκίνηση για την ταινία της ιστορικής κατάκτησης του Conference.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»
Σφοδρές αντιδράσες 24.10.25

ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»

«Την απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο με τη σημερινή του μορφή προσβάλλει κατάφωρα και υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση», ζητάει με ανακοίνωση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο
Δεσμοί αίματος 24.10.25

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» - H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Η καριέρα του Ιταλού σκηνοθέτη, Ρομπέρτο Ροσελίνι, εκτροχιάστηκε για λίγο όταν η «σκανδαλώδης» σχέση του με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τη δεκαετία του 1950. Η κόρη τους Ιζαμπέλα θυμάται έναν αφοσιωμένο γονιό και έναν λαμπρό σκηνοθέτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών
Ελλάδα 24.10.25

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών

Προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κατέθεσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία

Η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον μαραθώνιο τιμωρήθηκε από την Παγκόσμια Μονάδα Ακεραιότητας του Στίβου μετά τον εντοπισμό υδροχλωροθειαζίδης σε έλεγχο ντόπινγκ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
 «Νεαρά» ανοσοκύτταρα ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο
Επιστήμες 24.10.25

Aνοσοκύτταρα εργαστηρίου ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο

Τα ανοσοκύτταρα παρήχθησαν από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα και εγχύθηκαν σε ποντίκια που παρουσίασαν βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»
«Δεν είμαι νταβατζής» 24.10.25

Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»

Ένα νέο βιβλίο βγάζει στη φόρα λεπτομέρειες από τις σεξουαλικές εμμονές του πρίγκιπα Άντριου, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά που ήδη «καίει» τη βασιλική οικογένεια και το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου

Όσα διημείφθησαν στις συναντήσεις Δένδια με Δούκα και Χρυσοχοϊδη αποτυπώνουν το χάσμα του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας με φόντο την ανάθεση από το Μαξίμου, της ευθύνης καθαρισμού του μνημείου. Μπούμερανγκ για Μαξίμου η τροπολογία. Πριν καν στεγνώσει το μελάνι της ψηφίσής της εγέρθηκαν σοβαρά ζητήματα ερμηνείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καστοριά: Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο, φώναζε και πετούσε 50ευρα στους περαστικούς
Στην Καστοριά 24.10.25

Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο και άρχισε να πετάει 50ευρα στους περαστικούς

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού στην Καστοριά και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου νοσηλεύεται

Σύνταξη
Νέα κόντρα Γεωργιάδη- Πολάκη στη Βουλή: «Μόνο ο ΄΄Φραπές΄΄ έγινε πλουσιότερος επί Μητσοτάκη»
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Νέα κόντρα Γεωργιάδη- Πολάκη στη Βουλή: «Μόνο ο ΄΄Φραπές΄΄ έγινε πλουσιότερος επί Μητσοτάκη»

Η νέα ένταση εκτυλίχθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής με τις αναφορές να ξεφεύγουν και να φτάνουν ως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον περιβόητο Φραπέ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ενόργανη γυμναστική 24.10.25

Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο θρύλος των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας δεν πήρε μετάλλιο (5ος) στο 10η παρουσία του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, αλλά μόνο η παρουσία του στον τελικό -στα 34 του- συντηρεί τον μύθο του ως ένας εκ των κορυφαίων αθλητών στην Ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μαρινάκης: Επιμένει στο δόγμα νόμος και τάξη – «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου»
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Επιμένει στο δόγμα «νόμος και τάξη» ο Π. Μαρινάκης: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου»

Η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί διαμαρτυρίες κατά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, διαμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
Δήμος της περιφέρειας χορηγεί επίδομα στέγασης στους νεοδιορισθέντες ιατρούς
Καλή πρακτική 24.10.25

Δήμος της περιφέρειας χορηγεί επίδομα στέγασης στους νεοδιορισθέντες ιατρούς

Στην μάχη για την αντιμετώπιση της πανάκριβης στέγασης στην Ελλάδα ρίχνεται ο δήμος Ξάνθης με την χορήγηση επιδόματος στους νεοδιορισθέντες ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

Σύνταξη
Εχθρός λαός
«Γιατί διαμαρτύρεστε;» 24.10.25

Εχθρός λαός

H κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως εξ ορισμού προβληματική κάθε διαμαρτυρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

