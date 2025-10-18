Η διευθύνουσα σύμβουλος Σούζι Γουέλτς κάνει λόγο για ένα έντονο χάσμα μεταξύ των αξιών της Gen Z και των προσδοκιών των υπευθύνων στα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς υπάρχει έντονη πεποίθηση πως οι νέοι της γενιάς αυτής παραιτούνται εύκολα από χώρους εργασίας. Ουσιαστικά μέσα από την παρέμβασή της προσπαθεί να καταλάβει και να δώσει λύση στη φήμη ή το γεγονός πως η γενιά αυτή παραιτείται εύκολα και αλλάζει εύκολα καριέρα ή εργασία.

Η ομάδα της Σούζι Γουέλτς στο Becoming You Labs πραγματοποίησε πρόσφατα μια μελέτη χρησιμοποιώντας το εργαλείο αξιολόγησης αξιών μας, το The Values Bridge, το οποίο κατατάσσει 16 αξίες χρησιμοποιώντας 100 ερωτήσεις συμπεριφοράς (στην ουσία κάνουν ανάλυση με εργαλεία συμπεριφορικής ψυχολογίας).

Από τον Μάιο, πάνω από 77.000 άτομα έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη μελέτη. Στη συνέχεια, διασταυρώσαμε τα αποτελέσματα της μελέτης με μια εθνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 2.100 υπεύθυνους προσλήψεων σε διάφορους κλάδους, όπως η τεχνολογία, η συμβουλευτική, ο τραπεζικός τομέας και οι επαγγελματικές υπηρεσίες.

Η απόκλιση ήταν σαφής και αρκετά έντονη: οι τρεις κορυφαίες αξίες της γενιάς αυτής είναι η φροντίδα του εαυτού τους, η αυθεντική έκφραση της προσωπικότητάς τους και η βοήθεια προς τους άλλους. Από την άλλη πλευρά, οι υπεύθυνοι προσλήψεων αναζητούν υπαλλήλους που εκτιμούν την επιτυχία, τη μάθηση και τη σκληρή δουλειά. Όταν διασταυρώνετε τις δύο μελέτες, μόνο το 2% της Γενιάς Z μοιράζεται τις προτεραιότητες των προϊσταμένων και των διευθυντών της.

Γιατί να πεθάνω στη δουλειά; Εσείς τι καταφέρατε;

Σε απάντηση στα ευρήματα, ένας διευθύνων σύμβουλος είπε: «Αυτό εξηγεί ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να προσλάβουμε». Ένας διευθυντής νοσοκομείου το έθεσε πιο ωμά: «Τώρα προσλαμβάνουμε δύο ή τρεις νέους γιατρούς για να αντικαταστήσουν έναν που συνταξιοδοτείται. Μας λένε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από αυτούς να δουλεύουν σκληρά, επειδή η ζωή ενός καρδιολόγου δεν είναι όπως παλιά».

Ένας διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού συνόψισε όλα τα σχόλια με τη φράση: «Αυτό είναι τρελό. Και επιβεβαιωτικό».

Η απάντηση της Γενιάς Z; Εντελώς διαφορετική. Ένας πρόσφατος απόφοιτος στο TikTok: «Γιατί να θέλουμε να ζούμε σύμφωνα με τις αξίες των Boomers, όταν αυτές οι αξίες κατέστρεψαν τον κόσμο;» Ένας άλλος πρόσθεσε: «Οι ηλικιωμένοι μισούν τους νέους επειδή η ζωή μας αποδεικνύει ότι η δική τους ήταν χαμένη. Δεν θα εύχομαι να είχα δουλέψει περισσότερο στο νεκροκρέβατό μου».

Η ένταση της συζήτησης δεν με εξέπληξε. Παρακολουθώ αυτή τη σύγκρουση να εξελίσσεται εδώ και χρόνια στις αίθουσες διδασκαλίας και στις αίθουσες συνεδριάσεων. Οι εταιρείες είναι απογοητευμένες. Οι νέοι είναι απογοητευμένοι. Και τι κρέμεται πάνω από όλα αυτά; Η τεχνητή νοημοσύνη, που απειλεί να αντικαταστήσει τις λίγες θέσεις εργασίας για αρχάριους που η Gen Z ήδη δυσκολεύεται να βρει.

Βάζουν την προσωπικότητά τους πάνω από την εταιρεία

Σε αυτό το πλαίσιο, τι πρέπει να κάνει κάποιος που «δεν μπορεί να προσληφθεί» της Gen Z; Κανείς δεν θέλει να καταπιέσει τις αξίες του, και αυτό είναι κατανοητό. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς δουλειά.

Υπάρχει κάποιος τρόπος να προχωρήσουν το 98% των μελών της Gen Z που βάζουν την αυτοφροντίδα, την αυθεντικότητα και τον αλτρουισμό πάνω από την επιτυχία της εταιρείας και την προώθηση της καριέρας τους;

Αυτή είναι η συμβουλή μου για τη μεγάλη πλειονότητα των μελών της Γενιάς Z που έχουν κολλήσει σε μια κατάσταση που πιθανώς τους φαίνεται απαράδεκτη.

Μάθημα πρώτο: Αποδεχτείτε την αξία που αποδίδετε στον πλούτο.

Όταν η Σούζι Γουέλτς διδάσκει το μάθημα «Becoming You» στο NYU Stern School of Business, δεν αφήνει τους φοιτητές να αναφέρουν οι ίδιοι την επιθυμία τους για πλούτο. Ο λόγος είναι απλός: οι άνθρωποι σπάνια λένε την αλήθεια για τη σχέση τους με τα χρήματα — στον εαυτό τους και στους άλλους — επειδή θεωρείται ότι υπάρχει μια ελαφριά δυσωδία στο να θέλεις να γίνεις πλούσιος.

Ωστόσο, δεν μπορείτε να λάβετε βιώσιμες αποφάσεις για την καριέρα σας χωρίς να είστε απόλυτα ειλικρινείς σχετικά με το ποσό που έχετε στο μυαλό σας. Δηλαδή, το ποσό που θέλετε και χρειάζεστε για να νιώσετε ότι «είναι αρκετό». Μπορεί να είναι «καλές διακοπές μια φορά το χρόνο», όπως είπε κάποτε ένας φοιτητής, ή «ένα ιδιωτικό ελικόπτερο για κάθε παιδί», όπως παραδέχτηκε ένας άλλος.

Η έρευνά μου δείχνει ότι το 42% της Gen Z έχει τον πλούτο στις πέντε κορυφαίες αξίες του, το 35% τον θεωρεί μέτρια αξία και το 23% τον έχει στις πέντε τελευταίες αξίες του. Μόλις κάποιος καταλάβει πού κατατάσσεται ο πλούτος για τον εαυτό του, μπορεί να κάνει πιο προσεκτικές επιλογές σχετικά με το αν θα προσπαθήσετε να φτάσετε στο 2% ή όχι.

Σε τελική ανάλυση, ακόμη και αν η φροντίδα του εαυτού κάποιου είναι μια κορυφαία αξία, αν ο πλούτος ακολουθεί από κοντά, κάτι πρέπει να θυσιαστεί. Από την άλλη πλευρά, αν ο πλούτος κατατάσσεται στο νούμερο 10 ή ακόμα και στο νούμερο 16, ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος εργασίας μπαίνει στο πεδίο των δυνατοτήτων του ατόμου.

Ένταξη ή ίδρυση μιας εταιρείας που ανταποκρίνεται στις αξίες του ατόμου

Αν δεν θέλετε να καταπιέσετε τις αξίες σας, η καλύτερη στρατηγική είναι να βρείτε μια εταιρεία που υποστηρίζει αυτές που ήδη έχετε, αναφέρει η κα Γουέλτς.

Βρείτε τις λίστες επιχειρήσεων που υποστηρίζουν την ευημερία των εργαζομένων, την αυθεντικότητα και την προσφορά. Να ξέρετε ότι αυτές οι εταιρείες είναι συχνά πόλος έλξης για όσους αναζητούν εργασία. Αν καταλήξετε να υποβάλετε αίτηση σε μία από αυτές, φροντίστε να ξεχωρίσετε με ένα εξαιρετικό συνοδευτικό γράμμα και ένα άριστο βιογραφικό σημείωμα.

Υπάρχει επίσης η επιχειρηματικότητα. Ως ιδρυτής δύο εταιρειών, γνωρίζω πόσο εξαντλητικό μπορεί να είναι. Αλλά αν έχετε τη σωστή ιδέα, με κατάλληλη προσαρμογή στην αγορά και την απαραίτητη αντοχή, η δημιουργία της δικής σας κουλτούρας στο χώρο εργασίας είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να ζήσει κανείς σύμφωνα με τις αξίες του.

O Gen Zeder πρέπει να κάνει μια δεκαετή συμφωνία με τον εαυτό του

H Γουέλτς αναφέρει πως σπάνια προτείνει στους ανθρώπους να προσπαθήσουν να αλλάξουν τις αξίες τους. Είναι σαν να αλλάζεις την προσωπικότητά σου, συνήθως δεν έχει αποτέλεσμα.

Αλλά αν η εύρεση εργασίας είναι επείγουσα προτεραιότητα και η ευημερία είναι μακροπρόθεσμος στόχος, μπορείτε να επιλέξετε να καταστείλετε την επιθυμία σας για ευεξία, ισορροπία και αυθεντική έκφραση του εαυτού σας για ένα χρονικό διάστημα και να αγκαλιάσετε την επιτυχία και τον εργασιοκεντρισμό. Με άλλα λόγια, κάντε όπως οι Boomers και πείτε «γεια» στην καθυστερημένη ικανοποίηση.

Η προειδοποίησή μου, ωστόσο, είναι ότι αν ακολουθήσετε αυτή τη στρατηγική, μην ασχολείστε με άλλα πράγματα και μην αναθεωρείτε την απόφασή σας καθημερινά. Αντ’ αυτού, δεσμευτείτε. Και δεσμευτείτε για αρκετό καιρό, ώστε να δείτε αποτελέσματα. Προτείνω μια ολόκληρη δεκαετία. Η επιτυχία από τη μια μέρα στην άλλη είναι μύθος, ακόμα και για εκείνους που ανήκουν στο 2%.

Η κυριότερη ερώτηση είναι τι «πόσο νερό στο κρασί του μπορεί να ρίξει» ένας εργαζόμενος

Το πόσο ζει κανείς σύμφωνα με τις αξίες του είναι μια από τις πιο προσωπικές και σημαντικές επιλογές που θα κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Αυτή η επιλογή μπορεί να διαμορφώσει το εισόδημά του, το αίσθημα του σκοπού και την πορεία της καριέρας του.

Προσεγγίστε την όχι με πανικό ή παραίτηση, αλλά με τη σοφία των χρόνων σας, τόσο αυτών που έχετε ήδη ζήσει όσο και αυτών που έχετε ακόμα μπροστά σας.