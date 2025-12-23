Διαδηλωτές εξαπέλυσαν χθες Δευτέρα επίθεση με μολότοφ εναντίον του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το γραφείο του αλβανού πρωθυπουργού Εντι Ράμα, στα Τίρανα, αφότου η εισαγγελία κατά της διαφθοράς απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου και ζήτησε να αρθεί η ασυλία της (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Florion Goga).

Τις τελευταίες εβδομάδες κλιμακώνεται η πολιτική ένταση στην Αλβανία, καθώς η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρίσκεται στη δίνη σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονται αρκετοί αξιωματούχοι και ιδιωτικές εταιρείες.

«Ανεχτήκαμε αρκετά, καθώς πρόκειται για δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που εκλάπησαν και δεν παραιτείται»

Thousands of citizens, called by the opposition, protested in #Tirana, #Albania. They demanded the resignation of Prime Minister #EdiRama. pic.twitter.com/F62lZWDr2F — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 22, 2025

Η Μπελίντα Μπαλούκου κατηγορείται για κατάχρηση δημόσιου χρήματος προς όφελος συγκεκριμένων εταιρειών σε μεγάλα έργα υποδομών.

Σε ομιλία της στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, η 52χρονη αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης είχε κάνει λόγο για «λασπολογία» και «ψεύδη», διαβεβαιώνοντας πως θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία για να λάμψει η αλήθεια.

NEW: Opposition protests in Tirana turned violent tonight as Molotov cocktails were thrown at the Albanian government headquarters. Demonstrators, led by former PM Sali Berisha, demand the resignation of Prime Minister Edi Rama following major anti-corruption investigations. pic.twitter.com/YWiKzWqb7I — GeoInsider (@InsiderGeo) December 22, 2025

Η ειδική εισαγγελία που είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ζήτησε προ ημερών από τη Βουλή την άρση της ασυλίας της Μπαλούκου, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψή της.

Μέχρι χθες δεν είχε προγραμματιστεί ψηφοφορία στο αλβανικό κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα διαθέτει πλειοψηφία.

«Είναι ντροπή»

Κατά τη χθεσινή πολιορκία του γραφείου του πρωθυπουργού, άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας σχημάτισαν κλοιό ασφαλείας γύρω από το κυβερνητικό κτίριο, αλλά δεν απώθησαν τους διαδηλωτές.

🚨 Anti-government protest turns tense in Albania ◼️ Thousands gather in capital Tirana outside Prime Ministry building following call by opposition Democratic Party ◼️ Protesters demand resignation of Prime Minister Edi Rama ◼️ Molotov cocktails thrown at Prime Ministry… pic.twitter.com/xFmq8EM4cz — Anadolu English (@anadoluagency) December 22, 2025

«Ανεχτήκαμε αρκετά, καθώς πρόκειται για δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που εκλάπησαν και (η Μπαλούκου) δεν παραιτείται. Είναι ντροπή», δήλωσε ένας διαδηλωτής, ο Αρμπέν Σούλο.

Ως υπουργός Υποδομών και Ενέργειας από το 2019, η Μπελίντα Μπαλούκου έχει διαχειριστεί κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων.

Πηγή: ΑΠΕ