Αλβανία: Ένταση στο κοινοβούλιο – Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία
Κόσμος 18 Δεκεμβρίου 2025 | 15:41

Αλβανία: Ένταση στο κοινοβούλιο – Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία

Το επεισόδιο εντός της Βουλής στην Αλβανία έρχεται ύστερα από εβδομάδες εντάσεων και εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά εις βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων

Σύνταξη
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν μέσα στη Βουλή στην Αλβανία, ύστερα από εβδομάδες εντάσεων γύρω από καταγγελίες εις βάρος της αντιπροέδρου του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων για διαφθορά.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν ακόμα και φωτοβολίδες μέσα στο αλβανικό κοινοβούλιο, ενώ κάποιοι εξ αυτών πέταξαν νερό στον πρόεδρο της Βουλής και πήραν θέση σε έδρανα που προορίζονται για υπουργούς της κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να διαταράξουν τη κοινοβουλευτική συνεδρίαση, πριν επέμβει η αστυνομία.

Η Μπαλούκου χαρακτήρισε τις κατηγορίες «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα»

«Δεν μπορεί να υπάρξει Βουλή με αυτούς που κλέβουν και την κοπανάνε», δήλωσε ο Σαλί Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης. «Ο νόμος και μόνο ο νόμος πρέπει να υπερισχύει», είπε.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης ζητούν να δουν το επίσημο κατηγορητήριο με τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου.

Το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα, που έχει επωμιστεί το έργο της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ζήτησε από το κοινοβούλιο να επιτρέψει τη σύλληψη της Μπαλούκου και η Βουλή, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα έχει την πλειοψηφία, αναμένεται να ψηφίσει επί του αιτήματος αύριο Παρασκευή.

Η Μπαλούκου, που διετέλεσε επίσης υπουργός Υποδομών και Ενέργειας και είναι η στενότερος σύμμαχος του Ράμα στο υπουργικό συμβούλιο, φέρεται να συμμετείχε σε διεφθαρμένες πρακτικές που αποσκοπούσαν στην ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών υπεύθυνων για μεγάλα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένης μιας σήραγγας και του περιφερειακού δρόμου στην πρωτεύουσα, Τίρανα.

Σε ομιλία της στη Βουλή τον περασμένο μήνα η ίδια χαρακτήρισε τις κατηγορίες «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα» και είπε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία.

Economy
Ελληνική οικονομία: «Καμπανάκι» Γραφείου Προϋπολογισμού για επενδύσεις και πληθωρισμό

Ελληνική οικονομία: «Καμπανάκι» Γραφείου Προϋπολογισμού για επενδύσεις και πληθωρισμό

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες – Οι αγρότες στους δρόμους – Επεισόδια, φωτιές και δακρυγόνα
Live εικόνα 18.12.25

Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες: Επεισόδια, φωτιές και δακρυγόνα στην κινητοποίηση των αγροτών

Αγρότες από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Mercosur. Αντιδρούν φοβούμενοι ότι η Ευρώπη θα πλημμυρίσει από φθηνά αγροτικά προϊόντα. Δακρυγόνα, φωτιές και ρίψεις νερού από την αστυνομία αυτή την ώρα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.

Σύνταξη
«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
Προπαγάνδα 2.0 18.12.25

«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά λίγο αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική

Σύνταξη
Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
Αλλαγή εποχής 18.12.25

Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία

Μια Τουρκία που δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες -που ξεπερνάνε Αιγαίο και Μεσόγειο- δεν μπορεί παρά να βλέπει με ιδιαίτερη προσοχή τις αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
«Χρήμα ή αίμα» 18.12.25

Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια 135 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία. Η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει στα δικαστήρια αν η ΕΕ αγγίξει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Σύνταξη
Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα
«Απρόβλεπτες συνέπειες» 18.12.25

Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι μια φιλική χώρα προς τη Ρωσία και ότι η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή

Σύνταξη
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της
Κόσμος 18.12.25

Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της

Η αιχμηρή έκθεση έρχεται καθώς η ΕΕ φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και το για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο «αλλαγμένο τοπίο των κανόνων των οικονομολογικών σχέσεων»

Σύνταξη
Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες
Νοτιοανατολική Ασία 18.12.25

Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες

Οι μάχες έχουν στοιχίσει τη ζωή συνολικά σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους, 21 στην Ταϊλάνδη και 17 στην Καμπότζη, σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς των αρχών

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση
Νέος κύκλος αίματος; 18.12.25

ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση

Οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, πως δεν θέλει κατάπαυση του πυρός, αλλά εθνοκάθαρση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών
Εκφοβισμός 18.12.25

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο, απαιτώντας καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και τέλος στη διαφθορά, αντιμετώπιζαν διώξεις από τις αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού

Η παρουσίαση του 24ου τόμου της σειράς φωτίζει την ιστορική και πολυπολιτισμική πορεία της Πάτρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μουσείων ως ζωντανών φορέων πολιτιστικής μνήμης.

Σύνταξη
Υπόθεση Βαλυράκη: «Δέχθηκα πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσω όσα είχα δει» δήλωσε ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 18.12.25

Υπόθεση Βαλυράκη: «Δέχθηκα πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσω όσα είχα δει» δήλωσε ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας

Ο βασικός μάρτυρας στην υπόθεση Βαλυράκη επανέλαβε πως δέχθηκε πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσει όσα είχε δει, ενώ κατήγγειλε ένα «περίεργο» περιστατικό μία ημέρα μετά την κατάθεσή του στο δικαστήριο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών
Fizz 18.12.25

Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών

Η ηθοποιός Κάρεν Γκράσλε παραδέχεται ότι «απομακρύνθηκε» από τους fan της σειράς Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λόγω των εντάσεων με τον συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Λάντον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία, την ώρα που η Ινδία διεκδικεί τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»
Κινητοποιήσεις παντού 18.12.25

Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»

Στο πλευρό των αγροτών στο Στρασβούργο βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος δήλωσε πως «θα συνεχίσουμε να μιλάμε δυνατά στις Βρυξέλλες και το Σαββατοκύριακο στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;», ρωτά ο Κώστας Τσουκαλάς τον Παύλο Μαρινάκη

Σύνταξη
Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες
Προπαγάνδα 18.12.25

Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες

Ομάδες έκαναν δωρεές εις μνήμην φασιστών όπως ο Μίλε Μπουντάκ, τον οποίον ανέφεραν ως «ποιητή» - Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια εβραϊκές ομάδες και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με έδρα τον Καναδά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια – Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές
Στην Κρήτη 18.12.25

Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια στο Ηράκλειο - Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές (βίντεο)

Ο εμπρησμός στην καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας - Η ανώνυμη καταγγελία που δείχνει τον ιδιοκτήτη και τη σύντροφό του πίσω από τη φωτιά που μπήκε στην επιχείρηση

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

«Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου» λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε τα όσα ανέφερε ο υπουργός, ενώ κατέθεσαν και κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Τζάρεντ Άιζακμαν 18.12.25

Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
