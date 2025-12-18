Αλβανία: Ένταση στο κοινοβούλιο – Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία
Το επεισόδιο εντός της Βουλής στην Αλβανία έρχεται ύστερα από εβδομάδες εντάσεων και εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά εις βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν μέσα στη Βουλή στην Αλβανία, ύστερα από εβδομάδες εντάσεων γύρω από καταγγελίες εις βάρος της αντιπροέδρου του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων για διαφθορά.
Βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν ακόμα και φωτοβολίδες μέσα στο αλβανικό κοινοβούλιο, ενώ κάποιοι εξ αυτών πέταξαν νερό στον πρόεδρο της Βουλής και πήραν θέση σε έδρανα που προορίζονται για υπουργούς της κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να διαταράξουν τη κοινοβουλευτική συνεδρίαση, πριν επέμβει η αστυνομία.
Η Μπαλούκου χαρακτήρισε τις κατηγορίες «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα»
Dimne bombe i sukobi u albanskom parlamentuhttps://t.co/5hBw597B40
Video: Kuvendi i Shqipërisë
Montaža: Nihad Ibrahimkadić pic.twitter.com/hRmpyDlHa7
— Anadolu BHSC (@aa_balkans) December 18, 2025
«Δεν μπορεί να υπάρξει Βουλή με αυτούς που κλέβουν και την κοπανάνε», δήλωσε ο Σαλί Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης. «Ο νόμος και μόνο ο νόμος πρέπει να υπερισχύει», είπε.
Βουλευτές της αντιπολίτευσης ζητούν να δουν το επίσημο κατηγορητήριο με τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου.
Chaos in the Albanian Parliament. Opposition MPs are protesting after the Special Prosecution requested the arrest of Deputy Prime Minister Belinda Balluku. The government has so far defended Balluku. pic.twitter.com/LJQiSDGL23
— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 18, 2025
Το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα, που έχει επωμιστεί το έργο της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ζήτησε από το κοινοβούλιο να επιτρέψει τη σύλληψη της Μπαλούκου και η Βουλή, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα έχει την πλειοψηφία, αναμένεται να ψηφίσει επί του αιτήματος αύριο Παρασκευή.
Η Μπαλούκου, που διετέλεσε επίσης υπουργός Υποδομών και Ενέργειας και είναι η στενότερος σύμμαχος του Ράμα στο υπουργικό συμβούλιο, φέρεται να συμμετείχε σε διεφθαρμένες πρακτικές που αποσκοπούσαν στην ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών υπεύθυνων για μεγάλα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένης μιας σήραγγας και του περιφερειακού δρόμου στην πρωτεύουσα, Τίρανα.
Σε ομιλία της στη Βουλή τον περασμένο μήνα η ίδια χαρακτήρισε τις κατηγορίες «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα» και είπε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία.
