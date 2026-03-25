Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής της στον βασιλιά, αφού ο τριμερής συνασπισμός της υπέστη βαριά ήττα στις γενικές εκλογές, σύμφωνα με ανακοίνωση του βασιλικού παλατιού.

Τα κόμματα αναμένεται να ξεκινήσουν πιθανώς σκληρές και μακρές διαπραγματεύσεις για να καθοριστεί αν η επόμενη κυβέρνηση θα σχηματιστεί από την Φρέντερικσεν ή από κάποιον άλλο ηγέτη κόμματος.

Ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά

Στην εξουσία από το 2019, η Φρέντερικσεν είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία με την υπόσχεση ότι οι σκληρές και δοκιμασμένες ηγετικές της ικανότητες θα βοηθούσαν τη σκανδιναβική χώρα να διαχειριστεί τις πολύπλοκες σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την ευρωπαϊκή αντίδραση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, βγήκε φθαρμένη τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά στο εσωτερικό της χώρας, όπου η κρίση του κόστους διαβίωσης έχει αναδειχθεί σε πρώτο θέμα ανησυχίας των ψηφοφόρων, σύμφωνα με παρατηρητές.

Πολλοί από τους αριστερούς υποστηρικτές της φάνηκαν απογοητευμένοι από μια μεταναστευτική πολιτική που θεωρούσαν υπερβολικά σκληρή, ενώ ορισμένοι από τη δεξιά την θεωρούσαν υπερβολικά μαλακή και αναξιόπιστη σε οικονομικά ζητήματα.

Στις Βρυξέλλες, η Φρέντερικσεν χαίρει ευρείας εκτίμησης για τη σαφή στάση της σχετικά με τη Γροιλανδία και για τις προσπάθειές της να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της Δανίας μετά τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο διαπραγματευτικός της τρόπος θεωρείται από ορισμένους ως επιθετικός και πολλοί Δανοί επιζητούσαν αλλαγή.

Ο Μόρτεν Μέσερσμιτ έκανε εκστρατεία με υποσχέσεις για τη μετανάστευση και το κόστος ζωής

Η ψηφοφορία παρακολουθήθηκε επίσης στενά στη Γροιλανδία, με πολλούς να ελπίζουν ότι θα αποτελέσει μια ευκαιρία για το έδαφος να αξιοποιήσει την άνευ προηγουμένου επιθυμία του Τραμπ να ασκήσει έλεγχο πάνω στο αρκτικό νησί, προκειμένου να αποσπάσει παραχωρήσεις από την πρώην αποικιακή δύναμή του στην Κοπεγχάγη.

Υπογραμμίζοντας την ευρεία αντίδραση εναντίον της κας Φρέντερικσεν, η υποστήριξη προς το αντιμεταναστευτικό Λαϊκό Κόμμα της Δανίας, με ηγέτη τον Μόρτεν Μέσερσμιτ, αυξήθηκε κατακόρυφα.

Ο Μέσερσμιτ είχε βασίσει την προεκλογική του εκστρατεία στην υπόσχεση να εξασφαλίσει μηδενική καθαρή μετανάστευση μουσουλμάνων και να καταργήσει τους φόρους στα καύσιμα ως μέτρο για την ανακούφιση του κόστους διαβίωσης.

«Το γεγονός ότι το Λαϊκό Κόμμα της Δανίας έχει πλέον τριπλασιάσει την υποστήριξή του δείχνει σαφώς ότι οι Δανοί έχουν βαρεθεί αυτή την κατάσταση και ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που επιθυμούν μια διαφορετική κατεύθυνση για τη Δανία», δήλωσε ο μετά τη δημοσίευση των exit polls.