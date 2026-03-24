Οι πολίτες στη Δανία άρχισαν να ψηφίζουν την Τρίτη σε εκλογές που ενδέχεται να χαρίσουν στην πρωθυπουργό Μέττε Φρέντερικσεν μια τρίτη θητεία, χάρη στη σθεναρή στάση της έναντι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, παρότι οι ανησυχίες για το κόστος διαβίωσης έχουν πλήξει την αριστερή της εικόνα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Σοσιαλδημοκράτες της Φρέντερικσεν οδεύουν προς το χειρότερο αποτέλεσμα από πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: πολλοί Δανοί την κατηγορούν ότι δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει το σκανδιναβικό μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας, ενώ άλλοι επισημαίνουν την αυξανόμενη κούραση μετά από σχεδόν επτά χρόνια ηγεσίας της.

Εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις

Η Φρέντερικσεν, 48 ετών, προκήρυξε τις εκλογές μήνες πριν από την προθεσμία του Οκτωβρίου, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με παρατηρητές, αποσκοπούσε να αξιοποιήσει την άνοδο της δημοτικότητάς της, όταν η ρητορική του Τραμπ σχετικά με τον έλεγχο της Γροιλανδίας εντάθηκε τον Ιανουάριο και ο ίδιος αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Ωστόσο, το ζήτημα της Γροιλανδίας έχει έκτοτε μετατοπιστεί σε μια λιγότερο έντονη διπλωματική τροχιά και έχει ⁠υποχωρήσει μπροστά σε εσωτερικά ζητήματα, όπως η πρόταση για φόρο περιουσίας και οι συζητήσεις σχετικά με τη μετανάστευση.

Παρόλα αυτά, η Φρέντερικσεν έχει βασίσει την προεκλογική της εκστρατεία στην υπόσχεση ότι οι σκληρές και δοκιμασμένες ηγετικές της ικανότητες θα βοηθήσουν τη χώρα των 6 εκατομμυρίων κατοίκων να διαχειριστεί μια πολύπλοκη σχέση με την Ουάσιγκτον και την ευρωπαϊκή απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

«Γνωρίζω ότι μερικές φορές εκφράζομαι με κάποια ευθύτητα», ανέφερε κατά τη διάρκεια πρόσφατης προεκλογικής εκδήλωσης.

«Ωστόσο, δεδομένης της εποχής στην οποία ζούμε, είναι ίσως πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα που δεν επιδέχονται παρερμηνεία: ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη Ρωσία να επικρατήσει ή ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση».

Περίοδος δοκιμασιών

Η Φρέντερικσεν, η οποία ηγείται της Δανίας από το 2019, ήταν η πρώτη πρωθυπουργός που γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ αριστεράς και δεξιάς στη Δανία σε διά, αλλά η συμμαχία της προβλέπεται πλέον να χάσει την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία.

«Σε μεγάλο βαθμό, αυτές οι εκλογές αφορούν τη Μέττε Φρέντερικσεν», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Χανς Ένγκελ, προσθέτοντας ότι, ενώ ορισμένοι ψηφοφόροι την θεωρούν το κατάλληλο πρόσωπο σε μια περίοδο κρίσης, άλλοι την θεωρούν υπερβολικά αυταρχική. Οι Σοσιαλδημοκράτες της, των οποίων οι σκληρές μεταρρυθμίσεις στο θέμα του ασύλου είχαν αποξενώσει ορισμένους στην αριστερά, έχουν ανακάμψει στις δημοσκοπήσεις μετά την κρίση της Γροιλανδίας, ανεβαίνοντας από το χαμηλό του Δεκεμβρίου στο 17% σε περίπου 21%.

Ωστόσο, το αριστερό μπλοκ αναμένεται να μην φτάσει τις 90 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία στο 179μελές Φολκέτινγκ της Δανίας, με τις προβλέψεις να δείχνουν περίπου 85 έδρες.

Με τους αριστερούς συμμάχους να αναμένεται να παραμείνουν σταθεροί και το δεξιό μπλοκ να είναι διασπασμένο, ωστόσο, παραμένει η φαβορί για τη συγκρότηση της επόμενης κυβέρνησης, καθώς τα κόμματα επανατοποθετούνται κατά μήκος πιο παραδοσιακών αριστεροδεξιών γραμμών.

Στα βασικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας περιλαμβάνεται η πρόταση της Φρέντερικσεν να επαναφερθεί ο φόρος περιουσίας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κοινωνική πρόνοια, μια κίνηση που αποσκοπεί στο να σηματοδοτήσει μια στροφή προς τα αριστερά.

Συνολικά, 12 κόμματα συμμετέχουν στις εκλογές. Επιπλέον, τέσσερις έδρες που έχουν κατανεμηθεί σε υποψηφίους από τη Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόες ενδέχεται να αποδειχθούν αποφασιστικές.

Οι παρατηρητές παρακολουθούν επίσης τα αποτελέσματα των εκλογών στο τεράστιο νησί της Αρκτικής, αναζητώντας ενδείξεις για το αν η κυβερνητική συμμαχία στο Νουούκ ενδέχεται να καταρρέει, ένα πιθανώς ανησυχητικό ζήτημα σε μια εποχή που η Δανία βρίσκεται σε συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Γροιλανδίας σχετικά με τη μελλοντική πολιτική.

Η ψηφοφορία ξεκινά στις 8 π.μ. τοπική ώρα (07:00 GMT) και τα εκλογικά τμήματα κλείνουν στις 8 μ.μ., με τις δημοσκοπήσεις εξόδου να αναμένεται να δημοσιευθούν λίγο μετά.