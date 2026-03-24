Δανία: Στις κάλπες οι πολίτες, υπό την σκιά των βλέψεων του Τραμπ για την Γροιλανδία
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 10:05

Δανία: Στις κάλπες οι πολίτες, υπό την σκιά των βλέψεων του Τραμπ για την Γροιλανδία

Ο τρόπος ηγεσίας της Φρέντερικσεν διχάζει τους ψηφοφόρους στη Δανία

Οι πολίτες στη Δανία άρχισαν να ψηφίζουν την Τρίτη σε εκλογές που ενδέχεται να χαρίσουν στην πρωθυπουργό Μέττε Φρέντερικσεν μια τρίτη θητεία, χάρη στη σθεναρή στάση της έναντι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, παρότι οι ανησυχίες για το κόστος διαβίωσης έχουν πλήξει την αριστερή της εικόνα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Σοσιαλδημοκράτες της Φρέντερικσεν οδεύουν προς το χειρότερο αποτέλεσμα από πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: πολλοί Δανοί την κατηγορούν ότι δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει το σκανδιναβικό μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας, ενώ άλλοι επισημαίνουν την αυξανόμενη κούραση μετά από σχεδόν επτά χρόνια ηγεσίας της.

Εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις

Η Φρέντερικσεν, 48 ετών, προκήρυξε τις εκλογές μήνες πριν από την προθεσμία του Οκτωβρίου, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με παρατηρητές, αποσκοπούσε να αξιοποιήσει την άνοδο της δημοτικότητάς της, όταν η ρητορική του Τραμπ σχετικά με τον έλεγχο της Γροιλανδίας εντάθηκε τον Ιανουάριο και ο ίδιος αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Ωστόσο, το ζήτημα της Γροιλανδίας έχει έκτοτε μετατοπιστεί σε μια λιγότερο έντονη διπλωματική τροχιά και έχει ⁠υποχωρήσει μπροστά σε εσωτερικά ζητήματα, όπως η πρόταση για φόρο περιουσίας και οι συζητήσεις σχετικά με τη μετανάστευση.

Παρόλα αυτά, η Φρέντερικσεν έχει βασίσει την προεκλογική της εκστρατεία στην υπόσχεση ότι οι σκληρές και δοκιμασμένες ηγετικές της ικανότητες θα βοηθήσουν τη χώρα των 6 εκατομμυρίων κατοίκων να διαχειριστεί μια πολύπλοκη σχέση με την Ουάσιγκτον και την ευρωπαϊκή απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

«Γνωρίζω ότι μερικές φορές εκφράζομαι με κάποια ευθύτητα», ανέφερε κατά τη διάρκεια πρόσφατης προεκλογικής εκδήλωσης.

«Ωστόσο, δεδομένης της εποχής στην οποία ζούμε, είναι ίσως πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα που δεν επιδέχονται παρερμηνεία: ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη Ρωσία να επικρατήσει ή ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση».

Περίοδος δοκιμασιών

Η Φρέντερικσεν, η οποία ηγείται της Δανίας από το 2019, ήταν η πρώτη πρωθυπουργός που γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ αριστεράς και δεξιάς στη Δανία σε διά, αλλά η συμμαχία της προβλέπεται πλέον να χάσει την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία.

«Σε μεγάλο βαθμό, αυτές οι εκλογές αφορούν τη Μέττε Φρέντερικσεν», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Χανς Ένγκελ, προσθέτοντας ότι, ενώ ορισμένοι ψηφοφόροι την θεωρούν το κατάλληλο πρόσωπο σε μια περίοδο κρίσης, άλλοι την θεωρούν υπερβολικά αυταρχική. Οι Σοσιαλδημοκράτες της, των οποίων οι σκληρές μεταρρυθμίσεις στο θέμα του ασύλου είχαν αποξενώσει ορισμένους στην αριστερά, έχουν ανακάμψει στις δημοσκοπήσεις μετά την κρίση της Γροιλανδίας, ανεβαίνοντας από το χαμηλό του Δεκεμβρίου στο 17% σε περίπου 21%.

Ωστόσο, το αριστερό μπλοκ αναμένεται να μην φτάσει τις 90 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία στο 179μελές Φολκέτινγκ της Δανίας, με τις προβλέψεις να δείχνουν περίπου 85 έδρες.

Με τους αριστερούς συμμάχους να αναμένεται να παραμείνουν σταθεροί και το δεξιό μπλοκ να είναι διασπασμένο, ωστόσο, παραμένει η φαβορί για τη συγκρότηση της επόμενης κυβέρνησης, καθώς τα κόμματα επανατοποθετούνται κατά μήκος πιο παραδοσιακών αριστεροδεξιών γραμμών.

Στα βασικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας περιλαμβάνεται η πρόταση της Φρέντερικσεν να επαναφερθεί ο φόρος περιουσίας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κοινωνική πρόνοια, μια κίνηση που αποσκοπεί στο να σηματοδοτήσει μια στροφή προς τα αριστερά.

Συνολικά, 12 κόμματα συμμετέχουν στις εκλογές. Επιπλέον, τέσσερις έδρες που έχουν κατανεμηθεί σε υποψηφίους από τη Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόες ενδέχεται να αποδειχθούν αποφασιστικές.

Οι παρατηρητές παρακολουθούν επίσης τα αποτελέσματα των εκλογών στο τεράστιο νησί της Αρκτικής, αναζητώντας ενδείξεις για το αν η κυβερνητική συμμαχία στο Νουούκ ενδέχεται να καταρρέει, ένα πιθανώς ανησυχητικό ζήτημα σε μια εποχή που η Δανία βρίσκεται σε συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Γροιλανδίας σχετικά με τη μελλοντική πολιτική.

Η ψηφοφορία ξεκινά στις 8 π.μ. τοπική ώρα (07:00 GMT) και τα εκλογικά τμήματα κλείνουν στις 8 μ.μ., με τις δημοσκοπήσεις εξόδου να αναμένεται να δημοσιευθούν λίγο μετά.

Κόσμος
Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Όχι στον αφοπλισμό 24.03.26

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
Πολιτικοί ακροβατισμοί 24.03.26

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση, οι στενοί δεσμοί με τον Τραμπ και η ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση εξελίσσονται σε τεστ πολιτικής αντοχής για τη Μελόνι

Μαργαρίτα Βεργολιά
Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
Κόσμος 24.03.26

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων

 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Ιράν: Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ – Στο στόχαστρο μπαίνουν ενεργειακές υποδομές
Κόσμος 24.03.26 Upd: 09:26

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ - Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές - Ζημιές στο Τελ Αβίβ μετά από πυραυλική επίθεση

Ολονύχτια πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν άφησαν περιοχές της χώρας χωρίς ρεύμα με την Τεχεράνη να απειλεί με αντίποινα - Δείτε live στο in

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Πίσω από τις λέξεις του «πλανητάρχη» - «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Στράτος Ιωακείμ
Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

«Το Ισραήλ έχει λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους»

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Νέες θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)
Language 24.03.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)

Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Όχι στον αφοπλισμό 24.03.26

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Editorial 24.03.26

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα

Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Βουλιαγμένη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που παρασύρθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου»
Λιμανάκια Βουλιαγμένης 24.03.26

«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον δύτη που χάθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου» - Το τραγικό περιστατικό στο ίδιο σημείο

Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που παγιδεύτηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια στο «πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή

Δυο οι επικρατέστεροι για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Νέα Αριστερά, σύμφωνο βραχυχρόνιας συμβίωσης για τους συντρόφους.

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
Πολιτικοί ακροβατισμοί 24.03.26

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση, οι στενοί δεσμοί με τον Τραμπ και η ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση εξελίσσονται σε τεστ πολιτικής αντοχής για τη Μελόνι

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
Ελλάδα 24.03.26

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές

Με την καθαρογραφή της ιστορικής δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές ανοίγει ο δρόμος για να διερευνηθεί επιτέλους το σκάνδαλο των υποκλοπών, χαίνουσα πληγή στο σώμα του Κράτους Δικαίου. Η εμπλοκή της ΕΥΠ, που υπάγεται απευθείας στον Κ.Μητσοτάκη και το πρωθυπουργικό γραφείο με γενικό γραμματέα τον Γρηγόρη Δημητριάδη τότε, το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, ο σκοτεινός μηχανισμός με τους «ιδιώτες». Αναγκαία πλέον η έρευνα για κατασκοπεία. Τα καίρια σημεία της απόφασης που αποκαθιστά την τιμή της δικαιοσύνης και δικαιώνει την κοινή λογική.

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
Κόσμος 24.03.26

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων

 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

