Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντεριξεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τρίτη στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία, κατά τα τελικά αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν αυτά των δημοσκοπήσεων εξόδου από τα εκλογικά τμήματα που μεταδόθηκαν νωρίτερα (στη φωτογραφία του Reuters/Leonhard Foeger, επάνω, η Μέτε Φρέντεριξεν απευθύνεται σε υποστηρικτές της έπειτα από την ανακοίνωση των exit polls).

Οι Μετριοπαθείς θα διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης

Η συμπολιτευόμενη παράταξη εξασφαλίζει 84 έδρες από τις συνολικά 179 του κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα πλήρη αποτελέσματα στη μητροπολιτική Δανία, στα οποία αναμένεται να προστεθεί μια έδρα στις νήσους Φερόε, ενώ συμμαχία της δεξιάς παραμένει δεύτερη δύναμη με 77.

Οι Μετριοπαθείς (κεντρώοι), υπό τον υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λούκε Ράσμουσεν, εξασφαλίζουν 14 έδρες και θα διαδραματίσουν κατά συνέπεια αποφασιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο ρόλος της Γροιλανδίας

Η Φρέντερικσεν προκήρυξε τις εκλογές μήνες πριν από την προθεσμία του Οκτωβρίου, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με παρατηρητές, αποσκοπούσε να αξιοποιήσει την άνοδο της δημοτικότητάς της, όταν η ρητορική του Τραμπ σχετικά με τον έλεγχο της Γροιλανδίας εντάθηκε τον Ιανουάριο και ο ίδιος αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Πολλοί Δανοί, ωστόσο, την κατηγορούν ότι δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει το σκανδιναβικό μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας, ενώ άλλοι επισημαίνουν την αυξανόμενη κούραση έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια ηγεσίας της.