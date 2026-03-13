«Σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα η Γαλατάσαραϊ»

Μετά από εννέα χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι, η αλλιώς 446 συμμετοχές, 75 γκολ και 77 ασίστ ο Μπερνάρντο Σίλβα φαίνεται πως είναι κοντά στην αποχώρησή του για… χάρη της Γαλατασαράι.

Το συμβόλαιο του 31χρονο Πορτογάλου μεσοεπιθετικού με την αγγλική ομάδα ολοκληρώνεται τον Ιούνιο και δεν αναμένεται να παραμείνει στους «Πολίτες», ωστόσο δεν θα μείνει για πολύ χωρίς ομάδα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η τουρκική εφημερίδα «Fanatik», ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα, την στιγμή όπου και ο ίδιος φέρεται να βλέπει με θετικό τη συνέχεια της καριέρας του στην Τουρκία.

Μάλιστα όπως σημειώνεται το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας και οι όροι του συμβολαίου θα συζητηθούν τον Απρίλιο.

«Η Γαλατασαράι κάνει σημαντικά βήματα προς την μεταγραφή του Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Σίτι. Έχει γίνει γνωστό ότι η Γαλατασαράι, η οποία επικοινώνησε για πρώτη φορά με τον ατζέντη του Μπερνάρντο πριν από περίπου δύο μήνες, καθώς το συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα λήγει στο τέλος της σεζόν, έχει πλέον προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Ο Πορτογάλος παίκτης φέρεται να είναι πολύ ευχαριστημένος με το ενδιαφέρον του κιτρινοκόκκινου συλλόγου και έχει αποφασιστεί ότι τα οικονομικά ζητήματα και οι όροι του συμβολαίου θα συζητηθούν τον Απρίλιο», αναφέρει η ανάρτηση της Fanatik την οποία μπορείτε να δείτε παρακάτω.