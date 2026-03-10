Το 1-0 της Γαλατά κόντρα στη Λίβερπουλ (vid)

Με γκολ από τα… αποδυτήρια μπήκε στο ματς με τη Λίβερπουλ η Γαλατασαράι.

Μόλις στο 7′ και μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Οσιμέν πήρε την πρώτη κεφαλιά και με τη δεύτερη από κοντά ο Λεμινά έκανε το 1-0 για τους Τούρκους.

Δείτε το γκολ της Γαλατάσαραϊ: