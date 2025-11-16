Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»

Όταν ο κωμικός Νταν Ακρόιντ είπε: «Είμαστε σε αποστολή από τον Θεό» στην ταινία The Blues Brothers, ένας μελλοντικός πάπας το σημείωσε. Ο Πάπας Λέων XIV, 70 ετών, ήταν μεγάλος θαυμαστής της ατίθασης, κλασικής ταινίας του Χόλιγουντ του 1980, όπως αποκαλύπτει ένα ντοκιμαντέρ που παρήγαγε το Βατικανό. Ντύθηκε ως ένας από τους Blues Brothers ενώ ήταν ακόμα ιεροσπουδαστής, φορώντας σκούρα γυαλιά και καπέλο φεντόρα χρόνια πριν αλλάξει σε μίτρα και παπικά άμφια.

Το ντοκιμαντέρ Leo from Chicago κυκλοφόρησε πρόσφατα για να σηματοδοτήσει τους έξι μήνες από την εκλογή του πάπα. Ερευνά τα νεανικά χρόνια του Αμερικανού πάπα, παίρνοντας συνεντεύξεις από τα αδέρφια του, τους παιδικούς του φίλους και τους συμφοιτητές του στις σπουδές θεολογίας.

«Πηγαίναμε σινεμά»

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ εντόπισαν τον Τζον Σνάιντερ, έναν λουθηρανό πάστορα που γνώριζε τον Πάπα το 1980, όταν ο τότε Ρόμπερτ Πρεβόστ ήταν ένας 25χρονος Αυγουστίνος μοναχός. «Πηγαίναμε σινεμά και θυμάμαι ότι ήταν πολύ ενθουσιασμένος με την κυκλοφορία της ταινίας The Blues Brothers, επειδή γυρίστηκε στο Σικάγο» είπε ο Σνάιντερ.

Το ντοκιμαντέρ δείχνει φωτογραφίες του Πρεβόστ ντυμένου ως Blues Brother με καπέλο και γυαλιά, καθώς και με το κολάρο του ιερέα.

Λατρεία για το σινεμά

Ο Σαλβατόρ Τσερνούσιο, δημοσιογράφος που συμμετείχε στη δημιουργία της ταινίας, δήλωσε: «Μας δόθηκε ένας μεγάλος αριθμός φωτογραφιών για το ντοκιμαντέρ και πιστεύω ότι αυτή τραβήχτηκε όταν ήταν στη σχολή, όπου διοργανώνονταν θεατρικές παραστάσεις. Υπάρχει και μια φωτογραφία του ντυμένου ως μάγισσα».

Η αγάπη του Πάπα για τον κινηματογράφο αποκαλύφθηκε πριν από μια συνάντηση στο Βατικανό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου του 2025, με μια ομάδα αστέρων του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων η Κέιτ Μπλάνσετ και ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι. Την περασμένη εβδομάδα συνάντησε τον ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο Βατικανό.

Αυτή την εβδομάδα ανέφερε τις αγαπημένες του ταινίες: «It’s a Wonderful Life», «Ordinary People», «The Sound of Music» και «Life is Beautiful», χωρίς να αφήσει χώρο για το «The Blues Brothers».

Το καλό νικά τα πάντα

Με πρωταγωνιστές τους Νταν Ακρόιντ και Τζον Μπελούσι στους ρόλους των Έλγουντ και Τζέικ Μπλουζ, το «The Blues Brothers» παρακολουθεί τις προσπάθειές τους να επανασυνθέσουν τη διαλυμένη μπλουζ μπάντα τους, προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για να σώσουν το καθολικό ορφανοτροφείο όπου μεγάλωσαν, εξ ου και η δήλωση του Έλγουντ ότι βρίσκεται σε θεϊκή αποστολή.

Με μια μανιακή καλόγρια, άφθονα βρισίδια και πολλαπλά αυτοκινητιστικά ατυχήματα, η ταινία δεν είναι καθόλου αγγελική και περιλαμβάνει τη τραγουδίστρια Αρίθα Φράνκλιν, η οποία λέει στον Ακρόιντ «μη βλασφημείς», όταν αυτός προσπαθεί να της επιβάλει την ιερή αποστολή του.

Ωστόσο, το χριστιανικό μήνυμα ότι το καλό νικά τα πάντα επικρατεί στο τέλος, όταν οι αδελφοί σώζουν με επιτυχία το ορφανοτροφείο.

Είχε τον τρόπο του

Το Leo from Chicago περιλαμβάνει πρώιμα παραδείγματα του ταλέντου του Πρεβόστ στην ειρήνευση, όταν αυτός και ο μεγαλύτερος αδελφός του Λουίς παραλίγο να ξυλοκοπηθούν από νταήδες.

Ο Λουίς θυμάται πώς αυτός και ο αδελφός του οδηγούσαν τα ποδήλατά τους σε ένα δάσος κοντά στο σπίτι τους, όταν μια ομάδα εφήβων απείλησε να τους σπάσει στο ξύλο και να πετάξει τα ποδήλατά τους σε ένα ποτάμι.

«Ο Ρομπ είπε: “άσε με να τους μιλήσω”, κατέβηκε από το ποδήλατό του, πήγε προς το μέρος τους και τους έπιασε κουβέντα» είπε ο Λουίς. «Σε χρόνο μηδέν τους είχε ηρεμήσει και τους είχε κάνει φιλικούς απέναντί τους. Είχε έναν τρόπο να μιλάει στους ανθρώπους, ακόμα και τότε — να παίρνει μια μικρή συμμορία αλητάμπουρων και να τους μετατρέπει σε φίλους».

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Ο Πάπας Λέων, ακραία δεξιά, με τη στολή των Blues Brothers, μαζί με άλλα αγόρια από τη σχολή θεολογίας -VATICAN DICASTERY FOR COMMUNICATION