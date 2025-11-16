magazin
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»

Φίλοι και συγγενείς του νεαρού Ρόμπερτ Πρεβόστ μοιράζονται ιστορίες για τις περιπέτειές του στο Σικάγο πριν γίνει επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Βατικανό, Leo from Chicago.

Έφη Αλεβίζου
Όταν ο κωμικός Νταν Ακρόιντ είπε: «Είμαστε σε αποστολή από τον Θεό» στην ταινία The Blues Brothers, ένας μελλοντικός πάπας το σημείωσε. Ο Πάπας Λέων XIV, 70 ετών, ήταν μεγάλος θαυμαστής της ατίθασης, κλασικής ταινίας του Χόλιγουντ του 1980, όπως αποκαλύπτει ένα ντοκιμαντέρ που παρήγαγε το Βατικανό. Ντύθηκε ως ένας από τους Blues Brothers ενώ ήταν ακόμα ιεροσπουδαστής, φορώντας σκούρα γυαλιά και καπέλο φεντόρα χρόνια πριν αλλάξει σε μίτρα και παπικά άμφια.

Το ντοκιμαντέρ Leo from Chicago κυκλοφόρησε πρόσφατα για να σηματοδοτήσει τους έξι μήνες από την εκλογή του πάπα. Ερευνά τα νεανικά χρόνια του Αμερικανού πάπα, παίρνοντας συνεντεύξεις από τα αδέρφια του, τους παιδικούς του φίλους και τους συμφοιτητές του στις σπουδές θεολογίας.

Ο τότε 25χρονος Ρόμπερτ Πρεβόστ ντυμένος ως Blues Brother στο Σικάγο / VATICAN DICASTERY FOR COMMUNICATION

«Πηγαίναμε σινεμά»

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ εντόπισαν τον Τζον Σνάιντερ, έναν λουθηρανό πάστορα που γνώριζε τον Πάπα το 1980, όταν ο τότε Ρόμπερτ Πρεβόστ ήταν ένας 25χρονος Αυγουστίνος μοναχός. «Πηγαίναμε σινεμά και θυμάμαι ότι ήταν πολύ ενθουσιασμένος με την κυκλοφορία της ταινίας The Blues Brothers, επειδή γυρίστηκε στο Σικάγο» είπε ο Σνάιντερ.

Το ντοκιμαντέρ δείχνει φωτογραφίες του Πρεβόστ ντυμένου ως Blues Brother με καπέλο και γυαλιά, καθώς και με το κολάρο του ιερέα.

Λατρεία για το σινεμά

Ο Σαλβατόρ Τσερνούσιο, δημοσιογράφος που συμμετείχε στη δημιουργία της ταινίας, δήλωσε: «Μας δόθηκε ένας μεγάλος αριθμός φωτογραφιών για το ντοκιμαντέρ και πιστεύω ότι αυτή τραβήχτηκε όταν ήταν στη σχολή, όπου διοργανώνονταν θεατρικές παραστάσεις. Υπάρχει και μια φωτογραφία του ντυμένου ως μάγισσα».

Η αγάπη του Πάπα για τον κινηματογράφο αποκαλύφθηκε πριν από μια συνάντηση στο Βατικανό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου του 2025, με μια ομάδα αστέρων του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων η Κέιτ Μπλάνσετ και ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι. Την περασμένη εβδομάδα συνάντησε τον ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο Βατικανό.

Αυτή την εβδομάδα ανέφερε τις αγαπημένες του ταινίες: «It’s a Wonderful Life», «Ordinary People», «The Sound of Music» και «Life is Beautiful», χωρίς να αφήσει χώρο για το «The Blues Brothers».

YouTube thumbnail

YouTube thumbnail

Το καλό νικά τα πάντα

Με πρωταγωνιστές τους Νταν Ακρόιντ και Τζον Μπελούσι στους ρόλους των Έλγουντ και Τζέικ Μπλουζ, το «The Blues Brothers» παρακολουθεί τις προσπάθειές τους να επανασυνθέσουν τη διαλυμένη μπλουζ μπάντα τους, προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για να σώσουν το καθολικό ορφανοτροφείο όπου μεγάλωσαν, εξ ου και η δήλωση του Έλγουντ ότι βρίσκεται σε θεϊκή αποστολή.

Με μια μανιακή καλόγρια, άφθονα βρισίδια και πολλαπλά αυτοκινητιστικά ατυχήματα, η ταινία δεν είναι καθόλου αγγελική και περιλαμβάνει τη τραγουδίστρια Αρίθα Φράνκλιν, η οποία λέει στον Ακρόιντ «μη βλασφημείς», όταν αυτός προσπαθεί να της επιβάλει την ιερή αποστολή του.

Ωστόσο, το χριστιανικό μήνυμα ότι το καλό νικά τα πάντα επικρατεί στο τέλος, όταν οι αδελφοί σώζουν με επιτυχία το ορφανοτροφείο.

Είχε τον τρόπο του

Το Leo from Chicago περιλαμβάνει πρώιμα παραδείγματα του ταλέντου του Πρεβόστ στην ειρήνευση, όταν αυτός και ο μεγαλύτερος αδελφός του Λουίς παραλίγο να ξυλοκοπηθούν από νταήδες.

Ο Λουίς θυμάται πώς αυτός και ο αδελφός του οδηγούσαν τα ποδήλατά τους σε ένα δάσος κοντά στο σπίτι τους, όταν μια ομάδα εφήβων απείλησε να τους σπάσει στο ξύλο και να πετάξει τα ποδήλατά τους σε ένα ποτάμι.

«Ο Ρομπ είπε: “άσε με να τους μιλήσω”, κατέβηκε από το ποδήλατό του, πήγε προς το μέρος τους και τους έπιασε κουβέντα» είπε ο Λουίς. «Σε χρόνο μηδέν τους είχε ηρεμήσει και τους είχε κάνει φιλικούς απέναντί τους. Είχε έναν τρόπο να μιλάει στους ανθρώπους, ακόμα και τότε — να παίρνει μια μικρή συμμορία αλητάμπουρων και να τους μετατρέπει σε φίλους».

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Ο Πάπας Λέων, ακραία δεξιά, με τη στολή των Blues Brothers, μαζί με άλλα αγόρια από τη σχολή θεολογίας -VATICAN DICASTERY FOR COMMUNICATION

Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»

Ο Ντέιβιντ Ζάκερ, που σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Naked Gun», δήλωσε ότι δεν εντυπωσιάστηκε από το reboot με πρωταγωνιστές τους Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
«Malice» και γυρίσματα στην Ελλάδα – Η νέα σειρά με τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι για τους πλούσιους, δυστυχισμένους ανθρώπους
«Malice» και γυρίσματα στην Ελλάδα - Η νέα σειρά με τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι για τους πλούσιους, δυστυχισμένους ανθρώπους

Ο σταρ της σειράς «X-Files», Ντέιβιντ Ντουκόβνι, είναι στο αποκορύφωμα του χαρισματικού του ταλέντου ως αδίστακτος πολυεκατομμυριούχος που προσλαμβάνει τον Τζακ Γουάιτολ ως «απειλητική αρσενική νταντά». Είναι σαν το «The White Lotus» να συναντά τον «Ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ».

Έφη Αλεβίζου
Ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ αφηγείται σε κόμικ τη ζωή του στη σκιά του «βαρώνου της κοκαΐνης»
Ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ αφηγείται σε κόμικ τη ζωή του στη σκιά του «βαρώνου της κοκαΐνης»

Ο Χουάν Πάμπλο Εσκομπάρ επιστρέφει στα χρόνια που μεγάλωσε με ένοπλους φρουρούς και διαρκή φόβο, παρουσιάζοντας σε νέο κόμικ τη ζωή του δίπλα στη σκιά του πατέρα του

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ
Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ

Ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της βρετανικής τηλεόρασης, όταν αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 40 ετών. Τώρα η μητέρα της Καρολίν Φλακ θέλει να ξεσκεπάσει αυτούς που την οδήγησαν στην αυτοκτονία.

Φροίξος Φυντανίδης
Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους
Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους

Αποτελούμενη από μια συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων σε ένα διαμέρισμα στο West Village της Νέας Υόρκης, γυρισμένη με λιτότητα αλλά και υποβλητικότητα, η ταινία Peter Hujar’s Day απολαμβάνει τη ζεστή απλότητά της.

Έφη Αλεβίζου
Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς
Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς

Ο Ζου Ρικούν «πάγωσε» δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα το πρώτο IndieChina Film Festival, καθώς σκηνοθέτες και παραγωγοί δήλωσαν ότι οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους δέχονταν πιέσεις από τις κινεζικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν
Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν

Η Paramount δρομολογεί μια αυτόνομη ταινία Star Trek από τους Ντέιλι και Γκόλντσταϊν, χωρίς το καστ του Κρις Πάιν και χωρίς σύνδεση με προηγούμενα έργα, σηματοδοτώντας πλήρη ανανέωση του franchise.

Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον
Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον

Το Flora And Fern «πάγωσε» ξαφνικά κατόπιν αιτήματος του εκδότη, την ώρα που η πρώην δούκισσα του Γιορκ αντιμετωπίζει νέο κύμα κριτικής για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν

Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής
Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής

H Oδύσσεια, το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, θέλει να είναι η υπερπαραγωγή που θα αποτελειώσει κάθε υπερπαραγωγή. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Stranger Things, ρίχνει αυλαία. Ο επίλογος, αν και στενάχωρος, είναι και απελευθερωτικός λένε στον The Guardian οι δημιουργοί

Λουκάς Καρνής
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
