Στην τελική ευθεία εισέρχεται το ελληνικό πρόγραμμα ερευνών υδρογονανθράκων, μετά την υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Bορειοδυτικό Ιόνιο. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πρόκειται για την πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από περίπου τέσσερις δεκαετίες.

Η υπογραφή της Σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY και της σουηδικής εταιρείας Stena Drilling πραγματοποιήθηκε την Τετάτη σε εκδήλωση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του υφυπουργού Νίκου Τσάφου, ενώ παρευρέθηκαν οι πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και της Σουηδίας Χάκαν Εμσγκαντ.

Για μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειάς της και την ταχεία ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων έκανε λόγο στην ομιλία του κατά την υπογραφή της σύμβασης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι σε περίπου 300 μέρες, τον Φεβρουάριο του 2027, θα πραγματοποιηθεί η ερευνητική γεώτρηση στη χώρα, στο σημείο Ασωπός 1 του Βορειοδυτικού Ιονίου.

«Αν οι ισχυρές ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου στο σημείο Ασωπός 1 επιβεβαιωθούν και επιτρέψουν εμπορική εκμετάλλευση, τότε θα οδηγήσει την πατρίδα μας σε ένα άλμα οικονομικής ανάπτυξης και γεωπολιτικής ισχύος. Η χώρα μας θα είναι πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική ενεργειακά, ενώ θα έχουμε ιδιαίτερα αυξημένα δημόσια έσοδα για όλους – τουλάχιστον το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο Δημόσιο –, περισσότερες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, απόκτηση τεχνογνωσίας και υψηλής εξειδίκευσης, επενδύσεις και ανάπτυξη υποδομών», είπε ο Στ. Παπασταύρου.

Ο υπουργός συνεχάρη την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY για τον επαγγελματισμό, την ανταπόκριση και τη συνεργασία της, σε πολύ απαιτητικούς ρυθμούς, όπως είπε, μέχρι την προχθεσινή υπογραφή, και καλωσόρισε τη Stena Drilling.

«Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι μέρος της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, η οποία βασίζεται σε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Αξιοποιούμε τους φυσικούς μας πόρους με σύνεση και σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και με επίγνωση ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά μέρος της εθνικής μας ασφάλειας. Αυτές οι συνεργασίες ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις στο μέλλον. Η ενέργεια γίνεται συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας και σταθερή γέφυρα που ενώνει Ευρώπη και Αμερική», είπε ο υπουργός Ενέργειας.

«Εμπιστοσύνη στην Ελλάδα»

Στη δική της τοποθέτηση η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέφερε ότι η συνεργασία μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στο εγχείρημα φέρνει κοντά την αμερικανική καινοτομία, την ελληνική τεχνογνωσία και τη σουηδική τεχνολογία. «Η σημερινή συμφωνία αντανακλά την κοινή μας δέσμευση για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού τώρα και στο μέλλον.

Η στενή μας συνεργασία αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στην οικονομική πορεία της Ελλάδας, εμπιστοσύνη στο ρυθμιστικό πλαίσιο διαφάνειας που έχει διαμορφώσει η Ελλάδα, και εμπιστοσύνη στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών επιχειρήσεων.

Η συμφωνία αυτή για γεωτρήσεις αναδεικνύει τις ευκαιρίες που προσφέρει η περιοχή και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου και πυλώνα σταθερότητας. Η σημερινή υπογραφή δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδικασίας. Είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου – ενός κεφαλαίου που χαρακτηρίζεται από στενότερη συνεργασία, μεγαλύτερη φιλοδοξία και απτά αποτελέσματα».

Στην πρόοδο της Ελλάδας με τη σταθεροποίηση της οικονομίας της, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, την ανάδειξή της σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας και σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο πρεσβευτής της Σουηδίας Χάκαν Εμσγκαντ.

«Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας προς τους εταίρους μας, προς τον ελληνικό λαό και προς την κυβέρνηση», ανέφερε σε μήνυμά του ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τζον Αρντιλ, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης επεσήμανε ότι «μια ανακάλυψη υδρογονανθράκων, είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου, έχει από μόνη της μια μεγάλη σημασία, πόσω δε μάλλον αν αυτό το πολλαπλασιάσεις και με άλλες πιθανές ευκαιρίες για να εξερευνήσεις και να βρεις κοιτάσματα, τα οποία τα κάνουμε με συνεργάτες οι οποίοι είναι κορυφαίοι στον κόσμο. Η ExxonMobil, η Chevron είναι εταιρείες οι οποίες μπορούν να προσθέσουν πάρα πολύ μεγάλη αξία στην Ελλάδα. Είτε βρούμε είτε δεν βρούμε κάτι. Η αξία είναι δεδομένη».

Γεώτρηση για 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου

Με την εκτίμηση ότι μπορεί να βρεθούν 270 δισ. κυβικά μέτρα αποθέματα φυσικού αερίου υπεγράφη την Τετάρτη η σύμβαση για την εκμίσθωση του γεωτρύπανου μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – Helleniq Energy και της σουηδικής εταιρείας Stena Drilling που θα πραγματοποιήσει τη γεώτρηση στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Η γεώτρηση, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Energean Μαθιός Ρήγας, θα γίνει σε βάθος 4.622 μέτρων. Πρόκειται για την πρώτη γεώτρηση σε βαθιά νερά που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η ερευνητική γεώτρηση στον στόχο Block 2 «Αίσωπος 1» αφορά μια δομή με έκταση 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (30×35 χλμ.) και υπολογίζεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2027.

Η ερευνητική γεώτρηση θα έχει διάρκεια 60 ημέρες με το κόστος της γεώτρησης να εκτιμάται περίπου στα 70 εκατ ευρώ. Τη γεώτρηση θα κάνει το «Stena DrillMΑΧ» – είναι πλοίο – γεωτρύπανο 6ης γενιάς, κατασκευασμένο το 2007 από τη Samsung Heavy Industries. Ανήκει στη σειρά DrillMAX, ομάδα πλοίων υψηλών προδιαγραφών που σχεδιάστηκαν για να ξεπερνούν τα όρια της υπεράκτιας γεώτρησης.

Πιθανότητα επιτυχίας 16%

Ενα από τα βασικά χαρακτηριστικά του «Stena DrillMAX» είναι η ικανότητά του να λειτουργεί σε υπερβαθέα ύδατα. Εχει σχεδιαστεί για να επιχειρεί σε βάθη νερού έως 10.000 πόδια (3.000 μέτρα) και να πραγματοποιεί γεωτρήσεις σε βάθη έως 35.000 πόδια (πάνω από 10 χιλιόμετρα) επιτρέποντας την πρόσβαση σε κοιτάσματα που κάποτε θεωρούνταν απροσπέλαστα.

Οπως ανέφερε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της Energean Μαθιός Ρήγας, μιλώντας για τα βασικά χρονικά ορόσημα μέχρι τη γεώτρηση, το εκτιμώμενο κοίτασμα είναι 270 δισ. κυβικά μέτρα, αρκετά μεγάλο αν αναλογιστεί κανείς ότι η σημερινή κατανάλωση της Ελλάδας κυμαίνεται μεταξύ 6-7 δισ. κυβικών μέτρων τον χρόνο.

«Είναι μια τεράστια ανεξερεύνητη γεωλογική ζώνη και η πιθανότητα επιτυχίας είναι 16%, που θεωρείται σχετικά υψηλή στον τομέα των γεωτρήσεων», τόνισε. Πρόσθεσε επίσης ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη γεώτρηση πρόκειται να κατατεθεί στις 15 Ιουνίου 2026 , η εκτιμώμενη έγκριση είναι η 15η Νοεμβρίου 2026, προκειμένου η γεώτρηση να υλοποιηθεί 14-24 Φεβρουαρίου 2027.

«Με τη Stena Drilling έχουμε εκτελέσει με απόλυτη επιτυχία, απόλυτη ασφάλεια και απόλυτο σεβασμό στα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα 10 γεωτρήσεις σε νερά με υπερδιπλάσια βάθη σε σχέση με αυτά που θα δουλέψουμε στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Είμαστε συνεπώς βέβαιοι ότι η πρώτη ερευνητική θαλάσσια γεώτρηση στη χώρα μας έπειτα από 40 χρόνια θα πραγματοποιηθεί με τις βέλτιστες συνθήκες και προϋποθέσεις» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, προσθέτοντας ότι η συνολική επένδυση θα δώσει σημαντική πνοή εργασίας σε ελληνικές εταιρείες σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

