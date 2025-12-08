newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Δεκεμβρίου 2025 | 20:46

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Ardill (ExxonMobil), Αλεξόπουλος (HELLENiQ ENERGY) και Μπένος (Energean) ανήγγειλαν την πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο block 2

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο block 2, βορειοδυτικά του Ιονίου Πέλαγους ανήγγειλαν οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας.

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη τονίστηκε ο ρόλος της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου και LNG αλλά και για τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αποθέματα σε υδρογονάνθρακες. Στη διάρκεια συγκεκριμένου πάνελ ο Dr John Ardill, αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Έρευνας στο Upstream της ExxonMobil, ο Γεώργιος Αλεξόπουλος αναπληρωτής CEO της HELLENiQ ENERGY και ο Πάνος Μπένος Οικονομικός Διευθυντής της Energean έκαναν γνωστό ότι το 2027 η κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και HELLENiQ ENERGY στην οποία έχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο block 2 θα πραγματοποιηθεί πιθανόν η πρώτη ερευνητική γεώτρηση.

Πιθανή ερευνητική γεώτρηση το 2027

Ο Dr. John Ardill, υπογράμμισε τη σημασία του φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια και μίλησε για το δυναμικό της Ελλάδας στον τομέα του upstream. Όπως δήλωσε: «Η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται, και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παραμένουν απαραίτητα για τη στήριξη των σύγχρονων προτύπων διαβίωσης. Το φυσικό αέριο προσφέρει σημαντική μείωση εκπομπών σε σχέση με τον άνθρακα, ενώ παρέχει αξιόπιστη βασική ηλεκτροπαραγωγή που συμπληρώνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθώς αναζητούμε νέες πηγές εφοδιασμού, η Ανατολική Μεσόγειος ξεχωρίζει ως μια αποδεδειγμένα παραγωγική περιοχή φυσικού αερίου και αναδύεται ως περιφερειακό ενεργειακό κέντρο χάρη στην εγγύτητά της στις ευρωπαϊκές αγορές και στο ανεκμετάλλευτο δυναμικό».

Ο Ardill έκανε ιδιαίτερη μνεία στις γεωτρήγσεις στην Κύπρο αλλά και στην πιθανή γεώτρηση στο block 2: «Μετά την επιτυχία μας στις γεωτρήσεις στην Κύπρο το 2019 και το 2025, είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε πλέον στο Ελληνικό Οικόπεδο 2. Ανυπομονούμε να προχωρήσουμε στην αξιολόγησή μας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή ερευνητική γεώτρηση το 2027. Με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας στο upstream, κορυφαίο χαρτοφυλάκιο LNG, αταλάντευτη δέσμευση στην ασφαλή και υπεύθυνη λειτουργία, καθώς και φιλοδοξία να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές Scope 1 & 2 για τα διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία έως το 2050, η ExxonMobil βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να βοηθήσει την Ελλάδα να αξιοποιήσει το υδρογονανθρακικό της δυναμικό», κατέληξε.

Η γεώτρηση και το FSRU της HELLENiQ ENERGY

Από τη μεριά του ο Γιώργος Αλεξόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, μίλησε με τη σειρά του για τη διενέργεια της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες:  Η Ελλάδα ενισχύει σταδιακά τη θέση της στον χώρο της ενέργειας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς η σημαντική πρόοδος στην έρευνα υδρογονανθράκων, η σταθερή επέκταση των υποδομών φυσικού αερίου και οι εξελίξεις στο τομέα του ηλεκτρισμού διαμορφώνουν τον ουσιαστικό στρατηγικό της  ρόλο. Η ερευνητική δραστηριότητα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης επιταχύνεται, με τη συμμετοχή μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών ομίλων. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από δεκαετίες αδράνειας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027. Η HELLENiQ ENERGY είναι υπερήφανη που συμμετέχει στην προσπάθεια αξιοποίησης των φυσικών πόρων της χώρας μας», τόνισε με έμφαση.

Ο Γιώργος Αλεξόπουλος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της υλοποίησης και του FSRU της HELLENiQ ENERGY στη Θεσσαλονίκη: «Το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου έχει αυξήσει τις υποδομές παραλαβής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και την δυναμικότητα εξαγωγών, επιτρέποντας στην Ελλάδα να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην κάλυψη των αναγκών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με δεδομένη και την σταδιακή απόσυρση του ρωσικού φυσικού αερίου. Πρόσθετες πλωτές μονάδες παραλαβής LNG (FSRU) που βρίσκονται σε σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης μίας από τη HELLENiQ ENERGY, σε συνδυασμό με ενισχυμένες διασυνοριακές διασυνδέσεις, θα ενισχύσουν τη δυνατότητα της χώρας να διαχειριστεί μεγαλύτερες ροές φυσικού αερίου, ιδιαίτερα LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της περιοχής».

Πιθανοί πόροι 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων

Στο ίδιο πάνελ ο Πάνος Μπένος, οικονομικός διευθυντής της Energean μίλησε με τη σειρά του για τη γεώτρηση στο block 2.

«Η Energean, σε συνεργασία με την Exxon Mobil και με τη διπλωματική υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, θα υλοποιήσει ερευνητικές γεωτρήσεις στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να μεταβάλει τις περιφερειακές ισορροπίες φυσικού αερίου, απελευθερώνοντας δυνητικούς πόρους 200 δισεκ. κυβικά μέτρα, ενισχύοντας την ελληνική και περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία», τόνισε και στη συνέχεια μίλησε για τις δραστηριότητες της Energean στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου: «Στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, η Energean ξεχωρίζει ως αξιόπιστος συντελεστής στην ενεργειακή ασφάλεια. Η Energean λειτουργεί το μοναδικό FPSO στην Ανατολική Μεσόγειο, στην θάλασσα του Ισραήλ. Μέσω της επιτυχούς ανάπτυξης των κοιτασμάτων Karish και Karish North, και της μελλοντικής ανάπτυξης του Katlan, η Energean καλύπτει το ήμισυ της εγχώριας ζήτησης του Ισραήλ. Αυτή η μακροπρόθεσμη, ανταγωνιστικά τιμολογημένη και αξιόπιστη προμήθεια συμβάλλει στην οικονομική ανθεκτικότητα του Ισραήλ και δημιουργεί τη βάση για εξαγωγές σε γειτονικές αγορές, όπως η Κύπρος και η Αίγυπτος».

Ψήψος εμπιστοσύνης από τις πετρελαϊκές

O κ. Rikard Scoufias, πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), ανέπτυξε το πώς η ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας αναδεικνύεται ως εξαιρετική επενδυτική προοπτική, με τον τομέα των υδρογονανθράκων να λειτουργεί σταθεροποιητικά. Ανέφερε σχετικά: «Η ΕΔΕΥΕΠ είναι το σημείο αναφοράς της χώρας για τους υδρογονάνθρακες και τους ενεργειακούς πόρους. Υπό την υφιστάμενη Ηγετική Ομάδα, σε στενή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με ισχυρή κυβερνητική υποστήριξη, η ΕΔΕΥΕΠ υλοποιεί μια διαφοροποιημένη ενεργειακή στρατηγική – σχεδιασμένη ώστε να δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες με απτά οικονομικά, γεωπολιτικά και κοινωνικά οφέλη».

Ο ίδιος μιλώντας για τις πετρελαϊκές που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό upstream είπε: «Η ΕΔΕΥΕΠ υποστηρίζει δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και προσελκύει κορυφαίους διεθνείς επενδυτές – όπως οι ExxonMobil, Chevron, HELLENiQ ENERGY, και Energean. Η παρουσία τους στην Ελλάδα αντανακλά την εμπιστοσύνη τους στο πολλά υποσχόμενο –αλλά ανεξερεύνητο– γεωλογικό δυναμικό της χώρας, το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, και τις σημαντικές ενεργειακές υποδομές της».

Με στρατηγική οι κινήσεις της Ελλάδας

Ο Gus Παπαμιχαλόπουλος Senior Partner της «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος Δικηγορικής Εταιρείας» υπογράμμισε: «Η Ελλάδα είχε διαμορφώσει μια σαφή και αξιόπιστη στρατηγική για την ανάδειξή της σε ηγετικό ενεργειακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου — μια στρατηγική που δεν στηριζόταν σε εξαγγελίες, αλλά σε μετρήσιμα βήματα, ενισχυμένη επενδυτική εμπιστοσύνη και υποδομές που συνδέουν την παραγωγή με τις αγορές της Ευρώπης. Το ενεργειακό περιβάλλον της περιοχής είχε μεταβληθεί ουσιαστικά, και η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια είχε καταστήσει την Ανατολική Μεσόγειο ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα είχε κινηθεί έγκαιρα και αποφασιστικά, προχωρώντας σε μεταρρυθμίσεις, βελτιώνοντας τη ρυθμιστική αποτελεσματικότητα και διαμορφώνοντας ένα επενδύσιμο πλαίσιο που ισορροπούσε την ενεργειακή επάρκεια με τους στόχους απανθρακοποίησης της ΕΕ».

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Ακίνητα: Έρχεται μίνι ΕΝΦΙΑ μέσω δημοτικού τέλους – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ
Τι προβλέπεται 08.12.25

Έρχεται νέος «ΕΝΦΙΑ» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω δημοτικού τέλους - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ένα νέο δημοτικό τέλος για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που θα τεθεί σε διαβούλευση και καθορίζει τα έσοδα για τους ΟΤΑ

Σύνταξη
Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση
Agro-in 08.12.25

Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση

Με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Οικονομία 08.12.25

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές προστατευόμενες από τον αρχαιολογικό νόμο απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν τη χώρα (βίντεο)
Ισχυρός σεισμός 08.12.25

Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν την Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύνταξη
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία
Κόσμος 08.12.25

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί σε λιμάνια, αεροδρόμια και κεντρικές αρτηρίες ξεκίνησαν από σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μας κοροϊδεύουν, λένε στο in οι αγρότες, αναφερόμενοι στην κυβέρνηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. «Γαλάζιος ιστό αράχνης γύρω από το ίδρυμα» και «ΟΝΝΕΔίτες σε αλληλεπίδραση».

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά
Live 08.12.25 Upd: 21:34

Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλάδα 08.12.25

Να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ζητά η Μουρτζούκου - «Θα προκύψει με αποδείξεις ποιοι ευθύνονται»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο