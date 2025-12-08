newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Capital Link: Καταλύτης ανάπτυξης τα νέα έργα υποδομών στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Δεκεμβρίου 2025 | 20:08

Capital Link: Καταλύτης ανάπτυξης τα νέα έργα υποδομών στην Ελλάδα

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη μίλησαν κορυφαία στελέχη από τον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάδας και στάθηκαν στις προπτικές που υπάρχουν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Στις θετικές προοπτικές που υπάρχουν για τις επενδύσεις στις υποδομές στην ελληνική οικονομία υπογράμμισαν κορυφαία στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου στο πλαίσιο του 27ου Capital Link Forum Invest in Greece που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη. Κοινή διαπίστωση όλων ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, και στάθηκαν στην ανάγκη αναβάθμισης του μοντέλου ανάπτυξης των υποδομών.

Ο κ. Αλέξανδρος Κορτέσης, Εταίρος της POTAMITISVEKRIS, δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πλέον υποσχόμενους προορισμούς στην Ευρώπη για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση και τις διαρκείς δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Τόνισε ότι την τελευταία δεκαετία, η χώρα υλοποίησε επιτυχώς σημαντικές πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού σε βασικούς τομείς—όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η διαχείριση υδάτων και η υγεία—ενισχύοντας τον ρόλο της ως περιφερειακή πύλη logistics και προωθώντας μια φιλόδοξη ενεργειακή μετάβαση.

Οι επενδύσεις στο Capital Link

Ο κ. Κορτέσης υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η χώρα εισέρχεται τώρα σε μια κρίσιμη επόμενη φάση που απαιτεί συνεχή και στοχευμένη επένδυση σε τομείς υψηλής ανάπτυξης. Σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς περιλαμβάνονται η επέκταση της δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενίσχυση υποδομών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, καθώς και ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός περιφερειακών μεταφορών και συστημάτων ύδρευσης.

Η Πηνελόπη Λαζαρίδου, Εκτελεστική Διευθύντρια και Γενική Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπογράμμισε πως οι υποδομές στην Ελλάδα επικεντρώθηκε κυρίως σε έργα μεταφορών, τα οποία έθεσαν τα θεμέλια για την τρέχουσα οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, τονίζοντας πως σε αυτό το περιβάλλον, η θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθορίζεται από το μέγεθος και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της.

Μέσα από μια σειρά διαγωνισμό, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξασφάλισε σήμερα από τα πιο εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα, αναφέροντας ενδεικτικά τους αυτοκινητόδρομους οι οποίοι συμπεριλαμβανομένων της Αττικής Οδού, της Εγνατίας και του Βόρειου Άξονα Κρήτης ξεπερνούν τα 2.000 χλμ.

Το μοντέλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Έκανε ειδική αναφορά στο καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο περιλαμβάνει από την ανάπτυξη και χρηματοδότηση μέχρι την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση και διασφαλίζει σταθερές ταμειακές ροές και υψηλές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η εμπειρία της διοίκησης και η συνέπεια στην υλοποίηση μεγάλων έργων ενισχύουν τη θέση της ως αξιόπιστου εθνικού εταίρου σε όλο τον οικονομικό κύκλο.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά «κάνει πράξη όσα λέει», υπογράμμισε η Πηνελόπη Λαζαρίδου, Εκτελεστική Διευθύντρια και Γενική Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Κοιτώντας μπροστά, σημείωσε η κα. Λαζαρίδου, η Ελλάδα περνά στη δεύτερη γενιά έργων υποδομής, με projects που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα φιλικά προς το περιβάλλον και υψηλής καινοτομίας όπως η Αμφιλοχία, η μεγαλύτερη επένδυση αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, αναγνωρισμένη από την ΕΕ ως έργο κοινού ενδιαφέροντος.

Ακόμη και τα παραδοσιακά έργα μεταφορών —όπως η Εγνατία και ο ΒΟΑΚ— εισέρχονται σε μια εποχή λειτουργίας με ευρωπαϊκά πρότυπα, επιβεβαιώνοντας ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά «κάνει πράξη όσα λέει», όπως τονίζει η ίδια, αναλαμβάνοντας ρόλο πρωτοπόρου στον μετασχηματισμό των ελληνικών υποδομών.

Μιτζάλης (AVAX): «Η ανάγκη για νέες υποδομές δεν σταματά»

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Ομίλου AVAX, Αντώνης Μιτζάλης επεσήμανε ότι στην Ελλάδα, η ανάγκη για νέες υποδομές δε σταματά», τονίζοντας πως «τομείς όπως η ενέργεια, η διαχείριση των υδάτων, ο σιδηρόδρομος και η συντήρηση και θωράκιση των δευτερευόντων οδικών δικτύων είναι τα έργα της επόμενης ημέρας».

ΑΒΑΞ

Ο κ. Μιτζάλης επισημαίνει ότι ενώ το ελληνικό κατασκευαστικό προϊόν μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, ο κλάδος χρειάζεται «νέο αίμα» για να ανταπεξέλθει στον όγκο έργων που έρχονται, ιδίως σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις. Η ρεαλιστική αυτή επισήμανση συνδέεται με κάτι μεγαλύτερο: η επενδυτική επιτάχυνση μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανανέωση του ίδιου του κλάδου, δημιουργώντας τις συνθήκες για την επόμενη γενιά μηχανικών, τεχνικών και εταιρειών.

Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ): Η υδατική ασφάλεια ως πυλώνας ανθεκτικότητας

Ο Χάρης Σαχίνης, CEO της ΕΥΔΑΠ αναφέρθηκε στην μακροπρόθεσμη υδατική ασφάλεια της χώρας, η οποία προϋποθέτει στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές ανθεκτικές, αποδοτικές και οικονομικά βιώσιμες σε όλο τον κύκλο ζωής τους. «Από την πλευρά της ΕΥΔΑΠ, προτεραιότητα αποτελεί η μετάβαση από αποσπασματικές, έργο-κεντρικές προσεγγίσεις σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παγίων, ώστε κάθε ευρώ που επενδύεται να αποδίδει μετρήσιμη αξία σε βάθος δεκαετιών», σημείωσε

Τόνισε ότι η επιλογή τεχνολογιών πρέπει να καθοδηγείται όχι από τη νεωτερικότητα, αλλά από αποδεδειγμένη απόδοση, διαλειτουργικότητα και συνολικό κόστος κύκλου ζωής. Οι προηγμένες αναλύσεις δεδομένων, η έξυπνη μέτρηση και οι ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες επεξεργασίας αποτελούν βασικά εργαλεία για την πρόβλεψη βλαβών, τη βελτιστοποίηση της συντήρησης και τη μείωση του μη ανταποδοτικού νερού. Παράλληλα, οι επενδύσεις οφείλουν να ενισχύουν την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή—αντιμετωπίζοντας την ξηρασία, αυξάνοντας την εφεδρεία του συστήματος και διασφαλίζοντας συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σε ό,τι αφορά την απόδοση των αναδόχων, υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες προμηθειών πρέπει να επιβραβεύουν την ποιότητα, τη λογοδοσία και τα μακροχρόνια αποτελέσματα, και όχι τη βραχυπρόθεσμη μείωση κόστους. Απαιτούνται διαφανείς μηχανισμοί παρακολούθησης, συμβάσεις συνδεδεμένες με επιδόσεις και ισχυρά πλαίσια εποπτείας.

Τέλος, επεσήμανε ότι η βιωσιμότητα αποτελεί ουσιαστικό επενδυτικό κριτήριο. Τα έργα πρέπει να προάγουν την κυκλική οικονομία, την ενεργειακή ουδετερότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ευθυγραμμίζοντας την ΕΥΔΑΠ με τη συνολική πράσινη μετάβαση της χώρας.»

Hill International: Οι ευκαιρίες πέρα από το 2030

Ο Μανώλης Σιγάλας, Senior Vice President και Managing Director Ευρώπης της Hill International υπογράμμισε ότι οι προοπτικές του κλάδου των Υποδομών και των Κατασκευών στην Ελλάδα παραμένουν ιδιαίτερα θετικές.

Συγκεκριμένα, όπως είπε η υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών προγράμματα είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ υπάρχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων, που περιλαμβάνει υποδομές, ενέργεια, κτιριακά έργα και data centers.

Ενδεικτικό μέγεθος του κατασκευαστικού αντικειμένου, συνέχισε ο κ. Σιγάλας είναι πως το ανεκτέλεστο (backlog) των μεγάλων ελληνικών κατασκευαστικών ομίλων έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2019, ξεπερνάει πλέον τα €17 δις κι αυξάνεται.

Υπάρχουν σημαντικά έργα, διεθνούς εμβέλειας, που ο χρονικός τους ορίζοντας εκτείνεται πέρα από το 2030, σημείωσε ο κ. Σιγάλας

«Λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο μέσο ρυθμό απορρόφησης / υλοποίησης του ανεκτέλεστου (burn rate) που είναι περί τα €3,5 δις συνολικά τον χρόνο προκύπτει σημαντικό κατασκευαστικό αντικείμενο με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τουλάχιστον μέχρι το τέλος της δεκαετίας (χωρίς μάλιστα να λαμβάνουμε υπόψη νέα έργα που θα ωριμάσουν). Επίσης, υπάρχουν σημαντικά έργα, διεθνούς εμβέλειας, που ο χρονικός τους ορίζοντας εκτείνεται πέρα από το 2030, όπως η προγραμματιζόμενη επέκταση του αεροδρομίου Ελευθέριος  Βενιζέλος, οι μελλοντικές φάσεις του Ελληνικού, τα έργα της  Ελληνικό Μετρό, ο ΒΟΑΚ και άλλα», ανέφερε.

Ο ρόλος των υποδομών αναβαθμίζεται

Ο Σιγάλας αναδεικνύει μια ακόμη διάσταση: η στρατηγική ατζέντα της ΕΕ (Άμυνα, Ενέργεια, Τεχνολογία) προϋποθέτει νέες κρίσιμες υποδομές. Από dual-use δίκτυα μεταφορών μέχρι υποδομές LNG και FSRUs στον «Κάθετο Άξονα», η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής και οικονομικής μετάβασης.

«Σε αυτό το περιβάλλον ο ρόλος του κλάδου των Υποδομών ενισχύεται και αναβαθμίζεται. Έχουμε την ευκαιρία και τις δυνατότητες να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές προοπτικές που παρουσιάζονται προς όφελος της εθνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των Ελλήνων μηχανικών κι επιστημόνων», υπογράμμισε.

Με στρατηγικό σχεδιασμό στην ιεράρχηση νέων έργων, με προγραμματισμό για τη συντήρηση κι αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, με διεθνή προσανατολισμό και εξωστρέφεια, σημείωσε ο κ. Σιγάλας

Το στέλεχος της Hill International έσπευσε ωστόσο να υπογραμμίσει πως υπάρχουν προκλήσεις και προβλήματα στην υλοποίηση των έργων, που σχετίζονται εν μέρει και με τη «φέρουσα ικανότητα» του κλάδου.

«Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να εφησυχάζουμε και να μένουμε αδρανείς απλώς προσδοκώντας ευνοϊκές εξελίξεις στο μέλλον. Αντιθέτως, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το υφιστάμενο ισχυρό υπόβαθρο ώστε να προγραμματίσουμε έγκαιρα την επόμενη μέρα. Με στρατηγικό σχεδιασμό στην ιεράρχηση νέων έργων, με προγραμματισμό για τη συντήρηση κι αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, με διεθνή προσανατολισμό και εξωστρέφεια», είπε κλείνοντας.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Ακίνητα: Έρχεται μίνι ΕΝΦΙΑ μέσω δημοτικού τέλους – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ
Τι προβλέπεται 08.12.25

Έρχεται νέος «ΕΝΦΙΑ» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω δημοτικού τέλους - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ένα νέο δημοτικό τέλος για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που θα τεθεί σε διαβούλευση και καθορίζει τα έσοδα για τους ΟΤΑ

Σύνταξη
Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση
Agro-in 08.12.25

Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση

Με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Οικονομία 08.12.25

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές προστατευόμενες από τον αρχαιολογικό νόμο απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν τη χώρα (βίντεο)
Ισχυρός σεισμός 08.12.25

Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν την Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύνταξη
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία
Κόσμος 08.12.25

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί σε λιμάνια, αεροδρόμια και κεντρικές αρτηρίες ξεκίνησαν από σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μας κοροϊδεύουν, λένε στο in οι αγρότες, αναφερόμενοι στην κυβέρνηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. «Γαλάζιος ιστό αράχνης γύρω από το ίδρυμα» και «ΟΝΝΕΔίτες σε αλληλεπίδραση».

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά
Live 08.12.25 Upd: 21:34

Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλάδα 08.12.25

Να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ζητά η Μουρτζούκου - «Θα προκύψει με αποδείξεις ποιοι ευθύνονται»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο