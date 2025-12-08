Capital Link: Καταλύτης ανάπτυξης τα νέα έργα υποδομών στην Ελλάδα

Στις θετικές προοπτικές που υπάρχουν για τις επενδύσεις στις υποδομές στην ελληνική οικονομία υπογράμμισαν κορυφαία στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου στο πλαίσιο του 27ου Capital Link Forum Invest in Greece που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη. Κοινή διαπίστωση όλων ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, και στάθηκαν στην ανάγκη αναβάθμισης του μοντέλου ανάπτυξης των υποδομών.

Ο κ. Αλέξανδρος Κορτέσης, Εταίρος της POTAMITISVEKRIS, δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πλέον υποσχόμενους προορισμούς στην Ευρώπη για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση και τις διαρκείς δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Τόνισε ότι την τελευταία δεκαετία, η χώρα υλοποίησε επιτυχώς σημαντικές πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού σε βασικούς τομείς—όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η διαχείριση υδάτων και η υγεία—ενισχύοντας τον ρόλο της ως περιφερειακή πύλη logistics και προωθώντας μια φιλόδοξη ενεργειακή μετάβαση.

Ο κ. Κορτέσης υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η χώρα εισέρχεται τώρα σε μια κρίσιμη επόμενη φάση που απαιτεί συνεχή και στοχευμένη επένδυση σε τομείς υψηλής ανάπτυξης. Σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς περιλαμβάνονται η επέκταση της δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενίσχυση υποδομών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, καθώς και ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός περιφερειακών μεταφορών και συστημάτων ύδρευσης.

Η Πηνελόπη Λαζαρίδου, Εκτελεστική Διευθύντρια και Γενική Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπογράμμισε πως οι υποδομές στην Ελλάδα επικεντρώθηκε κυρίως σε έργα μεταφορών, τα οποία έθεσαν τα θεμέλια για την τρέχουσα οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, τονίζοντας πως σε αυτό το περιβάλλον, η θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθορίζεται από το μέγεθος και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της.

Μέσα από μια σειρά διαγωνισμό, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξασφάλισε σήμερα από τα πιο εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα, αναφέροντας ενδεικτικά τους αυτοκινητόδρομους οι οποίοι συμπεριλαμβανομένων της Αττικής Οδού, της Εγνατίας και του Βόρειου Άξονα Κρήτης ξεπερνούν τα 2.000 χλμ.

Το μοντέλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Έκανε ειδική αναφορά στο καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο περιλαμβάνει από την ανάπτυξη και χρηματοδότηση μέχρι την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση και διασφαλίζει σταθερές ταμειακές ροές και υψηλές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η εμπειρία της διοίκησης και η συνέπεια στην υλοποίηση μεγάλων έργων ενισχύουν τη θέση της ως αξιόπιστου εθνικού εταίρου σε όλο τον οικονομικό κύκλο.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά «κάνει πράξη όσα λέει», υπογράμμισε η Πηνελόπη Λαζαρίδου, Εκτελεστική Διευθύντρια και Γενική Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Κοιτώντας μπροστά, σημείωσε η κα. Λαζαρίδου, η Ελλάδα περνά στη δεύτερη γενιά έργων υποδομής, με projects που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα φιλικά προς το περιβάλλον και υψηλής καινοτομίας όπως η Αμφιλοχία, η μεγαλύτερη επένδυση αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, αναγνωρισμένη από την ΕΕ ως έργο κοινού ενδιαφέροντος.

Ακόμη και τα παραδοσιακά έργα μεταφορών —όπως η Εγνατία και ο ΒΟΑΚ— εισέρχονται σε μια εποχή λειτουργίας με ευρωπαϊκά πρότυπα, επιβεβαιώνοντας ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά «κάνει πράξη όσα λέει», όπως τονίζει η ίδια, αναλαμβάνοντας ρόλο πρωτοπόρου στον μετασχηματισμό των ελληνικών υποδομών.

Μιτζάλης (AVAX): «Η ανάγκη για νέες υποδομές δεν σταματά»

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Ομίλου AVAX, Αντώνης Μιτζάλης επεσήμανε ότι στην Ελλάδα, η ανάγκη για νέες υποδομές δε σταματά», τονίζοντας πως «τομείς όπως η ενέργεια, η διαχείριση των υδάτων, ο σιδηρόδρομος και η συντήρηση και θωράκιση των δευτερευόντων οδικών δικτύων είναι τα έργα της επόμενης ημέρας».

Ο κ. Μιτζάλης επισημαίνει ότι ενώ το ελληνικό κατασκευαστικό προϊόν μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, ο κλάδος χρειάζεται «νέο αίμα» για να ανταπεξέλθει στον όγκο έργων που έρχονται, ιδίως σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις. Η ρεαλιστική αυτή επισήμανση συνδέεται με κάτι μεγαλύτερο: η επενδυτική επιτάχυνση μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανανέωση του ίδιου του κλάδου, δημιουργώντας τις συνθήκες για την επόμενη γενιά μηχανικών, τεχνικών και εταιρειών.

Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ): Η υδατική ασφάλεια ως πυλώνας ανθεκτικότητας

Ο Χάρης Σαχίνης, CEO της ΕΥΔΑΠ αναφέρθηκε στην μακροπρόθεσμη υδατική ασφάλεια της χώρας, η οποία προϋποθέτει στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές ανθεκτικές, αποδοτικές και οικονομικά βιώσιμες σε όλο τον κύκλο ζωής τους. «Από την πλευρά της ΕΥΔΑΠ, προτεραιότητα αποτελεί η μετάβαση από αποσπασματικές, έργο-κεντρικές προσεγγίσεις σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παγίων, ώστε κάθε ευρώ που επενδύεται να αποδίδει μετρήσιμη αξία σε βάθος δεκαετιών», σημείωσε

Τόνισε ότι η επιλογή τεχνολογιών πρέπει να καθοδηγείται όχι από τη νεωτερικότητα, αλλά από αποδεδειγμένη απόδοση, διαλειτουργικότητα και συνολικό κόστος κύκλου ζωής. Οι προηγμένες αναλύσεις δεδομένων, η έξυπνη μέτρηση και οι ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες επεξεργασίας αποτελούν βασικά εργαλεία για την πρόβλεψη βλαβών, τη βελτιστοποίηση της συντήρησης και τη μείωση του μη ανταποδοτικού νερού. Παράλληλα, οι επενδύσεις οφείλουν να ενισχύουν την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή—αντιμετωπίζοντας την ξηρασία, αυξάνοντας την εφεδρεία του συστήματος και διασφαλίζοντας συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σε ό,τι αφορά την απόδοση των αναδόχων, υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες προμηθειών πρέπει να επιβραβεύουν την ποιότητα, τη λογοδοσία και τα μακροχρόνια αποτελέσματα, και όχι τη βραχυπρόθεσμη μείωση κόστους. Απαιτούνται διαφανείς μηχανισμοί παρακολούθησης, συμβάσεις συνδεδεμένες με επιδόσεις και ισχυρά πλαίσια εποπτείας.

Τέλος, επεσήμανε ότι η βιωσιμότητα αποτελεί ουσιαστικό επενδυτικό κριτήριο. Τα έργα πρέπει να προάγουν την κυκλική οικονομία, την ενεργειακή ουδετερότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ευθυγραμμίζοντας την ΕΥΔΑΠ με τη συνολική πράσινη μετάβαση της χώρας.»

Hill International: Οι ευκαιρίες πέρα από το 2030

Ο Μανώλης Σιγάλας, Senior Vice President και Managing Director Ευρώπης της Hill International υπογράμμισε ότι οι προοπτικές του κλάδου των Υποδομών και των Κατασκευών στην Ελλάδα παραμένουν ιδιαίτερα θετικές.

Συγκεκριμένα, όπως είπε η υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών προγράμματα είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ υπάρχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων, που περιλαμβάνει υποδομές, ενέργεια, κτιριακά έργα και data centers.

Ενδεικτικό μέγεθος του κατασκευαστικού αντικειμένου, συνέχισε ο κ. Σιγάλας είναι πως το ανεκτέλεστο (backlog) των μεγάλων ελληνικών κατασκευαστικών ομίλων έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2019, ξεπερνάει πλέον τα €17 δις κι αυξάνεται.

Υπάρχουν σημαντικά έργα, διεθνούς εμβέλειας, που ο χρονικός τους ορίζοντας εκτείνεται πέρα από το 2030, σημείωσε ο κ. Σιγάλας

«Λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο μέσο ρυθμό απορρόφησης / υλοποίησης του ανεκτέλεστου (burn rate) που είναι περί τα €3,5 δις συνολικά τον χρόνο προκύπτει σημαντικό κατασκευαστικό αντικείμενο με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τουλάχιστον μέχρι το τέλος της δεκαετίας (χωρίς μάλιστα να λαμβάνουμε υπόψη νέα έργα που θα ωριμάσουν). Επίσης, υπάρχουν σημαντικά έργα, διεθνούς εμβέλειας, που ο χρονικός τους ορίζοντας εκτείνεται πέρα από το 2030, όπως η προγραμματιζόμενη επέκταση του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, οι μελλοντικές φάσεις του Ελληνικού, τα έργα της Ελληνικό Μετρό, ο ΒΟΑΚ και άλλα», ανέφερε.

Ο ρόλος των υποδομών αναβαθμίζεται

Ο Σιγάλας αναδεικνύει μια ακόμη διάσταση: η στρατηγική ατζέντα της ΕΕ (Άμυνα, Ενέργεια, Τεχνολογία) προϋποθέτει νέες κρίσιμες υποδομές. Από dual-use δίκτυα μεταφορών μέχρι υποδομές LNG και FSRUs στον «Κάθετο Άξονα», η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής και οικονομικής μετάβασης.

«Σε αυτό το περιβάλλον ο ρόλος του κλάδου των Υποδομών ενισχύεται και αναβαθμίζεται. Έχουμε την ευκαιρία και τις δυνατότητες να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές προοπτικές που παρουσιάζονται προς όφελος της εθνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των Ελλήνων μηχανικών κι επιστημόνων», υπογράμμισε.

Με στρατηγικό σχεδιασμό στην ιεράρχηση νέων έργων, με προγραμματισμό για τη συντήρηση κι αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, με διεθνή προσανατολισμό και εξωστρέφεια, σημείωσε ο κ. Σιγάλας

Το στέλεχος της Hill International έσπευσε ωστόσο να υπογραμμίσει πως υπάρχουν προκλήσεις και προβλήματα στην υλοποίηση των έργων, που σχετίζονται εν μέρει και με τη «φέρουσα ικανότητα» του κλάδου.

«Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να εφησυχάζουμε και να μένουμε αδρανείς απλώς προσδοκώντας ευνοϊκές εξελίξεις στο μέλλον. Αντιθέτως, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το υφιστάμενο ισχυρό υπόβαθρο ώστε να προγραμματίσουμε έγκαιρα την επόμενη μέρα. Με στρατηγικό σχεδιασμό στην ιεράρχηση νέων έργων, με προγραμματισμό για τη συντήρηση κι αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, με διεθνή προσανατολισμό και εξωστρέφεια», είπε κλείνοντας.

