27.11.2025
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη
Media 27 Νοεμβρίου 2025

Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη

Το Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σε μια εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα περίοδο διοργανώνεται από την Capital Link στην Νέα Υόρκη η ετήσια Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις με τη συμμετοχή Κορυφαίων Αμερικανών και Διεθνών Επενδυτών, Διεθνών & Ελληνικών Επιχειρήσεων, Διεθνών & Ελληνικών Τραπεζών & Οργανισμών, Ανώτερων Κυβερνητικών Στελεχών  (του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και 4 Ελλήνων Υπουργών) 17 Εισηγμένων Εταιριών, και 105 Κορυφαίων Ομιλητών.

To Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το New York Stock Exchange – NYSE, το Athens Exchange Group (ATHEX Group) και μεγάλες διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμούς. Η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και η TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation) είναι οι Κύριοι Χορηγοί.

Και φέτος, η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Με τίτλο “Building on Success: Unlocking Greece’s Investment Potential” το ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, 2025 στο «Metropolitan Club» της Νέας Υόρκης.

Αυτή η διεθνής συνάντηση κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα. Μέσα από την πορεία των 27 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.

Η Ελλάδα θεωρείται πλέον “success story” στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και έχει κάνει μια δυναμική επιστροφή στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Χάρη στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης, η χώρα είναι πλήρως ανοιχτή στις επενδύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ επενδυτικό πλαίσιο με στόχο περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα, με τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος  να αναβαθμίζεται μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο. Η χώρα καθίσταται κομβικό σημείο εισαγωγής, μεταφοράς και διανομής LNG προς την Ευρώπη, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, ο ρόλος της ως γέφυρα ενέργειας από τις ΗΠΑ προς την ευρωπαϊκή αγορά ενισχύεται και εδραιώνεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη.

Το Συνέδριο θα αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και θα επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους τους κύριους τομείς της οικονομίας, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία σήμερα.

Θα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του οικονομικού και επενδυτικού τοπίου της χώρας, τονίζοντας τη στρατηγική της θέση, τις φιλικές προς τις επιχειρήσεις πολιτικές και τους τομείς που είναι ανοιχτοί για επενδύσεις.

Το Συνέδριο θα ανοίξει, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα απευθυνθεί στους επενδυτές μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Κυβερνητική Αντιπροσωπεία στο Συνέδριο: Ηγείται ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, Ο οποίος θα είναι και ο Κύριος Ομιλητής του Μεσημεριανού Γεύματος.

Συμμετέχουν οι Υπουργοί: Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης

Άλλοι Έλληνες Αξιωματούχοι: κ. Ορέστης Καβαλάκης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO – Athens Exchange Group, (via webcast), Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, CEO, Enterprise Greece, κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, Γενικός Γραμματέας – Ε.Ο.Τ., κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Deputy CEO – Growthfund;- Nominee Director – HIIF.

Εκπρόσωποι Αμερικάνικων Οργανισμών – Εταιρειών: κ. Michael Kratsios, National Science & Technology Advisor – The White House (via webcast), κ. Harris Mehos, Managing Director – U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Dr. John Ardill, VP – Global Exploration – ExxonMobil Upstream Company, κ. Alex Blades, Partner – Paulson & Co.

Την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπήσει ο κ. Robert Blotevogel, Advisor to Head of Economic Risk Analysis – European Stability Mechanism ESM

Διεθνείς Οργανισμοί: κ. Shrinivas Bommidala, Chairman – Energy & Airports – GMR Group

PARTICIPATING COMPANIES & ORGANIZATIONS

GLOBAL INVESTMENT BANKS: Barclays • BNP Paribas • Goldman Sachs International • Morgan Stanley • UBS International • Ambrosia Capital • AXIA Ventures Group

GREEK SECURITIES FIRMS: NBG Securities

EUROPEAN ORGANIZATIONS: ESM

LISTED COMPANIES: Aegean Airlines S.A. • Alpha Bank • Alter Ego Media • Athens Exchange Group • Athens International Airport • Athens Water Supply & Sewage Company SA (EYDAP) • CrediaBank • Attica Group • AVAX Group • Dimand S.A. • Eurobank S.A. • GEK Terna Group of Companies • HELLENiQ ENERGY Holdings • AKTOR Group of Companies • LAMDA Development • Metlen Energy & Metals  • National Bank of Greece • Opap • Orilina Properties REIC • OTE Group of Companies • Public Power Corporation Renewables – PPC •  Qualco Group • Viohalco Companies

INTERNATIONAL INVESTORS: Brook Lane Capital • CVC Capital Partners • Paulson & Co.

INTERNATIONAL COMPANIES: Applied Materials • Colliers Greece • Deloitte • Energean • ExxonMobil Upstream Company • EY • FTSE Russel • Flott & Co. PC  • GMR GROUP • Google • Hill International • KPMG in Greece • McKinsey & Co. • PwC Greece • Kentriki – Savills Greece • U.S. International Development Finance Corporation

OTHER COMPANIES/ORGANIZATIONS: American-Hellenic Chamber of Commerce (AmCham) • Athens Economics Ltd – JLL Alliance Partner • DECA Investments • Hellenic Gas Transmission System Operator S.A. – DESFA • EFA GROUP • Enterprise Greece  • EOS Capital Partners • Greek National Tourism Organization – GNTO • Growthfund, the National Fund of Greece • (HACC) Hellenic American Chamber of Commerce • Halcyon Equity Partners • Hellenic Development Bank of Investments (HDBI ex TANEO) • Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management Company (HEREMA) • Kos Biotechnology Partners • Rafarm • TEMES S.A. • Thermo Fisher Scientific • Threshold Ventures

LAW FIRMS: Bernitsas Law • D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS LAW FIRM • DLA Piper UK  • Fortsakis, Diakopoulos & Associates Law Firm (FDMA) • Koutalidis Law Firm • Kyriakides Georgopoulos Law Firm  • Machas & Partners Law Firm • Milbank • Lambadarios Law Firm • PotamitisVekris • Reed Smith LLP • Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Thesis Law Firm

GLOBAL SHIPPING COMPANIES: Castor Ships & TORO  • Costamare Shipping • Navios Maritime Partners L.P. (NYSE: NMM)  • Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd (NYSE: TEN)

Στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα κεντρική ομιλία κάνει : ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Εισαγωγικές ομιλίες κάνουν οι: κ. Chris Taylor, Global Head of Listings and Services – NYSE Group, κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO – Athens Exchange Group (via webcast), και Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman, INTERTANKO 2014-2018.

Το Συνέδριο θα κλείσει τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα απονεμηθεί το «2025 Capital Link Hellenic Leadership Award» στον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ – TEMES S.A., ως αναγνώριση της εξαιρετικής συνεισφοράς του στην οικονομία της Ελλάδας. Μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε διάφορους βασικούς τομείς, έχει συμβάλει καθοριστικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, ενισχύοντας το προφίλ της χώρας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού και συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, μέσω της ηγετικής του συμμετοχής σε διάφορους οργανισμούς, έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του προφίλ του Ελληνισμού και στη συνεισφορά σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος θα πραγματοποιήσει Κύρια Ομιλία.

Το Δείπνο ανοίγει με σύντομη ομιλία της η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, Κυρία Αικατερίνη Νασίκα.

Τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο προλογίζει  ο κ. Dean Dakolias, Co-Chairman and Managing Partner – Fortress Investment Group.

Θεματολογία των πάνελ Συζητήσεων και των Παρουσιάσεων

  • The Greek Economic Renaissance: Growth, Resilience & Competitiveness
  • Deals that Defined the Year: M&A and Capital Deals Transforming Greece
  • Tax Policy Updates- Implications for Investors & the Greek Diaspora
  • Connecting Global Investors with Greece: The Role of Key Institutions
  • The Case for Greek Equities
  • Infrastructure & Utilities: Building Greece’s Investment Backbone
  • Greece in the Debt Capital Markets: Sovereign & Corporate Success Stories & Perspectives
  • Greece & the Eastern Mediterranean as a Regional Energy Hub: Unlocking Oil, Gas & LNG Potential
  • The Domestic Investor View: Greek Institutional Investors on Opportunities Ahead
  • Progress in Motion: Metlen’s Transformation from Local Legacy to Global Leadership
  • Building Greece’s Energy Future: Renewables, Power & New Opportunities
  • The Greek Real Estate Market: Prospects for Future Growth & Investments
  • Tourism, a Thriving Sector of the Greek Economy: Investment Opportunities and Current Trends
  • Greece’s Hospitality Industry: A Pillar of Growth & Global Appeal
  • Empowering Greece’s Digital Transformation : AI, Cloud & Cyber Innovation
  • Transforming Athens & Redefining Investment: the Vision & Impact of the Ellinikon Project
  • Greek Shipping as A Driver of Investment in Greece
  • Greece in the Global Health Investment Landscape
  • From Strength to Growth: The Next Chapter for Greek Banks
  • Greek Banks at the Leading Edge: The Investment Case
  • Investing in Global Connectivity: Insights from Government and Industry
  • Global Investors in Greece: Perspectives, Experiences & Opportunities
  • From Reforms to Results: How Greece Championed Europe’s Steepest Drop in Unemployment

