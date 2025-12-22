Δήμητρα Παπαδοπούλου: Αναρωτιέται «πότε θα γίνει Βίσση»

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, πριν λίγες μέρες, βρέθηκε στο «Hotel Ερμού» και απόλαυσε την Άννα Βίσση. Η ηθοποιός μετά την επίσκεψη στο καμαρίνι της τραγουδίστριας και μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία συνομιλία που είχαν οι δύο γυναίκες.

Δήμητρα Παπαδοπούλου – Άννα Βίσση: Η αστεία συνομιλία

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πρότεινε στην Άννα Βίσση να αλλάξουν ρόλους και να γίνει δηλαδή εκείνη τραγουδίστρια. Και η συζήτηση συνέχισε με θέμα μήπως «να αλλάξουν το χρώμα των μαλλιών τους», με την τραγουδίστρια να λέει στην ηθοποιό «να σου βάλω καμία τούφα μου;».

Αμέσως μετά, η Άννα Βίσση μοιράστηκε μία άλλη ιδέα της, λέγοντας χαρακτηριστικά «θέλω να παίξω σε κωμωδία» με την ηθοποιό να σχολιάζει «θες να τραγουδάω εγώ και να παίζεις εσύ; Να φύγουν όλοι» με την ερμηνεύτρια να ξεσπάει σε γέλια.

Η ανάρτηση της Παπαδοπούλου και η απάντηση

«Εγώ πότε θα γίνω Βίσση;;» έγραψε η Δήμητρα Παπαδοπούλου με χιούμορ στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.

Τα σχόλια

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση ήταν αμέτρητα ενώ πολλά από αυτά ζητούσαν να δουν μαζί τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και την Άννα Βίσση για να «γκρεμιστεί το σύμπαν». «Δύο αστέρια μαζί», «Καστανό vs Ξανθό», «Φοβερές και οι δύο Καλές γιορτές!», «Τα Χριστούγεννα του 2000. Με μεγάλη επιτυχία!», «Είσαι θεά», «Θεές μαζεμένες», «Φαντάσου λέει να γίνει mini σειρά με αυτές τις δύο… θα γκρεμιστεί το σύμπαν» και πολλά άλλα ακόμα.