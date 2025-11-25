Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία
25 Νοεμβρίου 2025 | 21:40

«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία

Ο θάνατος της Λαίδης Τζόαν Μπράνσον σε ηλικία 80 ετών αφήνει τον Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον «συντετριμμένο» και σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης που διήρκεσε μισό αιώνα και υπήρξε η κρυφή κινητήρια δύναμη πίσω από την αυτοκρατορία της Virgin

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο κόσμος του επιχειρείν και της υψηλής κοινωνίας στη Βρετανία πενθεί την απώλεια της Λαίδης Τζόαν Μπράνσον, συζύγου του μεγιστάνα της Virgin, Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο δισεκατομμυριούχος, σε μια σπάνια και βαθιά προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε τον θάνατο της γυναίκας που υπήρξε η σύντροφός του για 50 χρόνια, περιγράφοντάς την ως τον «καλύτερο φίλο, τον βράχο και το φως» της ζωής του.

Η είδηση έρχεται λίγους μήνες πριν το ζευγάρι γιόρταζε την χρυσή του επέτειο, την 7η Φεβρουαρίου.

Η Λαίδη Τζόαν, η οποία καταγόταν από ταπεινή οικογένεια της Γλασκώβης (ο πατέρας της ήταν ναυπηγός), έμελλε να γίνει η πιο σημαντική επιρροή στη ζωή του Σερ Ρίτσαρντ.

Η πρώτη τους συνάντηση, το 1976, φαντάζει βγαλμένη από σενάριο. Μετά από αυτή, η Τζόαν έγινε ο «σταθερός βράχος» και η «πηγή σοφίας» του δισεκατομμυριούχου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι της οφείλει πολλές από τις καλύτερες αποφάσεις της ζωής του.

View this post on Instagram

A post shared by Richard Branson (@richardbranson)

«Υπέροχη»

Η Λαίδη Τζόαν, παρά τη δόξα του συζύγου της, παρέμεινε πάντα ένα άτομο χαμηλών τόνων, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και δίνοντας σπάνια συνεντεύξεις.

Ο Σερ Ρίτσαρντ, στην ανάρτηση του, τόνισε τον ρόλο της ως μητέρα και γιαγιά: «Ήταν η πιο υπέροχη μαμά και γιαγιά που θα μπορούσαν να ευχηθούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας».

Η Λαίδη Τζόαν αφήνει πίσω της δύο παιδιά, τη Χόλι και τον Σαμ, καθώς και τέσσερα εγγόνια, τον Άρτι, την Έτα (παιδιά της Χόλι) και την Εύα-Δήια με τον Μπλούι Ρέιφ Ρίτσαρντ (παιδιά του Σαμ).

Το ζευγάρι, το οποίο μοιραζόταν μια σχέση που διήρκεσε σχεδόν μισό αιώνα, φαινόταν να είναι σε καλή κατάσταση όταν η Λαίδη Τζόαν γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά της το καλοκαίρι, με τον Σερ Ρίτσαρντ να της αφιερώνει ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Σε ευχαριστώ που ήσουν στο πλευρό μου σε όλα – στις χαρές, στις λύπες και σε όλες αυτές τις ήσυχες, ήρεμες και ειρηνικές στιγμές ενδιάμεσα. Αυτές είναι οι στιγμές που αγαπώ περισσότερο μαζί σου. Σ’ αγαπώ όλο και περισσότερο κάθε χρόνο».

Ακαταμάχητο πάθος

Η ιστορία τους, που ξεκίνησε με έναν παράφορο έρωτα στο Λονδίνο και επισφραγίστηκε με έναν γάμο-παραμύθι στο ιδιωτικό τους νησί, περιλαμβάνει πάθος, απίστευτη επιμονή και μια μεγάλη δόση ρομαντικής τρέλας που καθόρισε την πορεία ενός από τους πλουσιότερους άνδρες του κόσμου.

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον γνώρισε την Τζόαν Τεμπλμαν τον Φεβρουάριο του 1976 στο The Manor, το στούντιο ηχογράφησης της Virgin Records στο Δυτικό Λονδίνο. Ο ίδιος περιέγραψε τη συνάντηση ως «έρωτα με την πρώτη ματιά». Η Τζόαν, μια Σκωτσέζα καλλονή, προσγειωμένη και με ισχυρό χαρακτήρα, δεν ήταν μια εύκολη κατάκτηση.

Ο Μπράνσον την ερωτεύτηκε παράφορα και ήξερε ότι  έπρεπε να την κερδίσει με απόλυτη επιμονή και στρατηγική. Έμαθε ότι εργαζόταν σε ένα κοντινό κατάστημα με αντίκες και μικροαντικείμενα και, αποφασισμένος, ξεκίνησε την πολιορκία:

«Έπρεπε επίμονα να τριγυρνάω στο μαγαζί και να αγοράζω αμέτρητα αντικείμενα πριν αρχίσουμε να βγαίνουμε», έχει δηλώσει ο ίδιος.

Ο Μπράνσον γέμισε το σπίτι του με παλιές ζωγραφισμένες πινακίδες, από ψωμιά Hovis μέχρι τσιγάρα Woodbine – όλα αγορασμένα ως πρόσχημα για να βρίσκεται κοντά της.

Μάλιστα, ένα από τα αντικείμενα που αγόρασε, μια πινακίδα με τη φράση Now, that’s what I call music, ενέπνευσε αργότερα τη θρυλική συλλογή δίσκων της Virgin, αποδεικνύοντας ότι η Τζόαν επηρέασε ακόμη και την επιχειρηματική του ιδιοφυΐα.

Νησί για δώρο

Η ιστορία πίσω από την αγορά του Νησιού Νέκερ στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, το ιδιωτικό καταφύγιο του ζευγαριού, επιβεβαιώνει τον βαθύ έρωτα τους.

Ο Μπράνσον παραδέχτηκε ότι έκανε την αρχική προσφορά των 100.000 δολαρίων, έναντι των 6 εκατομμυρίων δολαρίων  που ζητούσε ο μεσίτης, με μοναδικό σκοπό να εντυπωσιάσει την τότε φίλη του Τζόαν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού γνωριμίας στο ειδυλλιακό νησί.

Ένα χρόνο αργότερα, ο Μπράνσον, με επιμονή, κατάφερε να αγοράσει το νησί για 180.000 δολάρια όπου και παντρεύτηκαν 11 χρόνια αργότερα, το 1989, ενώ τα δύο τους παιδιά, η Χόλι και ο Σαμ, ήταν ήδη 8 και 4 ετών αντίστοιχα.

«Της χρωστάω πολλά, της χρωστάω τα πάντα» είχε γράψει σε μια ανάρτηση του στο blog το 2019.

