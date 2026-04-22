Η ιδιαίτερη ανάρτηση του Χέιζ-Ντέιβις: Έγινε αστροναύτης και απάντησε για τα ταξίδια του (pic)
Με ένα ευφάνταστο τρόπο θέλησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να απαντήσει σε όσους είχαν… πρόβλημα με τα ταξίδια του τις τελευταίες μέρες.
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Μονακό στο «Telekom Center» και να επικρατήσει με 87-79 στο πλέι ιν της Euroleague, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις προχώρησε σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση θέλοντας να απαντήσει σε όσους είχαν σχολιάσει αρνητικά τα ταξίδια που είχε κάνει τις προηγούμενες μέρες, ανεβάζοντας μια εικόνα του ντυμένος… αστροναύτης στο διάστημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός φόργουορντ είχε κάνει ταξίδι 19 ωρών πριν τον αγώνα με την Αναντολού Εφές προς την Ινδία για να επισκεφθεί το εμβληματικό Ταζ Μαχάλ, ενώ πριν το ματς απέναντι στη Μονακό για το πλέι ιν βρέθηκε στη Σαντορίνη.
Η ανάρτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις:
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις