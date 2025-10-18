«Μέταλλο» από την εποχή Βενγκέρ

Έχουν περάσει 21 χρόνια από την τελευταία φορά που η Άρσεναλ κατάφερε να κατακτήσει την Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας στην άκρη του πάγκου της, τον Αρσέν Βενγκέρ.

Ήταν μια εντυπωσιακή σεζόν για την ομάδα του Λονδίνου και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ένα μοναδικό επίτευγμα εκείνης της αγωνιστικής περιόδου, την κατάκτηση του τίτλου χωρίς ήττα.

Οι «κανονιέρηδες» ήταν ασταμάτητοι και πήραν με φανταστικό τρόπο το πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα τους σε όλα τα παιχνίδια της Πρέμιερ Λιγκ.

Η Άρσεναλ της σεζόν 2003-2004 ήταν ανίκητη και είχε το «μέταλλο» της πρωταθλήτριας, ένα «μέταλλο’ που οι οπαδοί τους διακρίνουν και στην φετινή ομάδα, την Άρσεναλ του Μίκελ Αρτέτα.

Οι gunners πήραν σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Φούλαμ και «σκαρφάλωσαν» στην κορυφή της βαθμολογίας της Πρέμιερ Λιγκ.

Η ομάδα του Αρτέτα έδειξε στο Γκράβεν Κότατζ γιατί είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, καθώς δεν είναι μόνο το πληρέστερο ρόστερ των τελευταίων 15 χρόνων, αλλά και η αποφασιστικότητα των «κανονιέρηδων».

Διακρίνει κάποιος την μεγάλη θέληση και την μαχητικότητα των παικτών της ομάδας του Λονδίνου, να φτάσουν μέχρι το… τέλος του δρόμου κι αυτό βέβαια είναι και αποτέλεσμα της δουλειάς του Ισπανού προπονητή.

Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά φέτος στην Άρσεναλ, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και όλοι θεωρούν πως οι «κανονιέρηδες» έχουν ότι χρειάζεται για να υλοποιήσουν τον μεγάλο τους στόχο.

Arsenal got one point last season from Newcastle (a), West Ham (h) and Fulham (a). They’ve just picked up nine points from those same fixtures this time around. Wasn’t pretty today, especially first half. But it’s five wins in a row now in all comps. pic.twitter.com/RvPkd9YEag — Charles Watts (@charles_watts) October 18, 2025

Ο Αρτέτα βλέπει ότι στο ρόστερ υπάρχει τεράστια ποιότητα αλλά φέτος υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος, που μπορεί να κάνει την διαφορά. Ο Ισπανός τεχνικός βλέπει «βάθος» πρωταθλητισμού στον πάγκο της ομάδας του κι αυτό του δίνει την δυνατότητα να διαχειριστεί πολύ καλύτερα τα πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Φαίνεται ότι όλοι στον οργανισμό των «κανονιέρηδων» πιστεύουν στην υλοποίηση του μεγάλου στόχου, της κατάκτησης δηλαδή της Πρέμιερ Λιγκ και είναι σημαντικό να εστιάσουμε στο «μέταλλο» που έχει η φετινή Άρσεναλ και θυμίζει το «μέταλλο» που είχαν οι «κανονιέρηδες» την εποχή του Αρσέν Βενγκέρ.