Η αφιέρωση του Μίλτου Πασχαλίδη στον Αλέξη Τσίπρα – «Ό,τι νότες πω, είναι για σένα»

Έντονα φορτισμένο συναισθηματικά ήταν το βράδυ της 15ης Μαρτίου. Στη γνωστή μουσική σκηνή «Σταυρός του Νότου», ο Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Μπέττυ Μπαζιάνα, άκουσε το πρόγραμμα του Μίλτου Πασχαλίδη και τα λόγια καρδιάς που του απηύθυνε.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, ο τραγουδοποιός Μίλτος Πασχαλίδης αντιλήφθηκε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και, απευθυνόμενος σε εκείνον από το μικρόφωνο, έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά: «δεν θα ξεχάσω ποτέ την στάση σου όταν χάσαμε το Θάνο (Μικρούτσικο). Θα στο χρωστάω πάντα αυτό, το έχω μες την καρδιά μου και ό,τι νότες πω μέχρι να πούμε καληνύχτα, είναι για σένα».

Αμέσως μετά τα λόγια αυτά, ο Πασχαλίδης ξεκίνησε να ερμηνεύει τον «Ερωτόκριτο».

Θλίψη στο πανελλήνιο

Ο Θάνος Μικρούτσικος πέθανε σε ηλικία 72 ετών ύστερα από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, τον Δεκέμβριο του 2019. Η είδηση του θανάτου σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο.

Τότε, ο Αλέξης Τσίπρας αποχαιρέτησε όπως αξίζει «τον συνθέτη, τον καλλιτέχνη, τον ευαίσθητο άνθρωπο, τον παντοτινό εραστή της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης» που «θα τον θυμόμαστε πάντα, μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του, αλλά και από το στίγμα που άφησε η ζωή του κοντά στους ταπεινούς και καταφρονεμένους».