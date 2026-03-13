Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για την καθιερωμένη, μεγάλη καλοκαιρινή του συναυλία

- Το μακάβριο εύρημα της κόκκινης βαλίτσας - Πώς βρέθηκε η σορός στη Χαλκιδική, «φορούσε βέρα»
- Aγωνία για ανήλικη που χάθηκε από χώρο φιλοξενίας - Τι λέει η μητέρα της
- Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
- Θρίλερ με την υπόθεση εξαφάνισης του Κώστα Γρεβενίτη - Νέες μαρτυρίες - Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα ανέβει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων και θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του: ένταση και τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα.
Με 31 χρόνια δισκογραφίας, συνεργασίες και φιλίες που τον (και μας) καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και μας συντροφεύουν, οι συναυλίες του πλέον είναι εμπειρίες κοινής μνήμης και τόποι συνάντησης.
Και αυτή τη φορά ο Βύρωνας θα χωρέσει όλο το σύμπαν του Μίλτου: τραγούδια «σταθμούς», νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακιές συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζούνε λαθραία.
Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο Μίλτος θα μας «τα πει όλα» κι εμείς όλοι μαζί κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό θα «ανοίγουμε τα χέρια μας να χωρέσουμε όλον τον κόσμο να γίνουμε ένα» και θα τραγουδάμε στο Θέατρο Βράχων ως τα «Ξημερώματα».
Συντελεστές:
Θύμιος Παπαδόπουλος: Πνευστά – Ενορχηστρώσεις
Πάρις Περισυνάκης: Λύρα – Μαντολίνο
Νίκη Γρανά: Ακορντεόν – Τραγούδι
Γιάννης Μπελώνης: Πιάνο
Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Ηλεκτρικές Κιθάρες
Αντωνία Τσολάκη: Μπάσο
Ηλίας Δουμάνης: Τύμπανα
Πασχάλης Κολέντσης, Σωτήρης Παπάκος – Ηχοληψία
Μανώλης Μπράτσης – Φωτισμοί
Παραγωγή: STRAY MUSIC
ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Παρασκευή 12 Ιουνίου
Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη
Τιμές Εισιτηρίων:
17 ευρώ Προπώληση
20 ευρώ Ταμείο
- Ηράκλειο: Βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του από την μητέρα του
- Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
- «Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ»
- Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
- Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κεφαλονιά
- Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η αποστολή για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)
- NYT: Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Μπαχρέιν προς το Ιράν – Η πρώτη επίθεση από χώρα του Κόλπου;
- Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις