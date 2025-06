Οι αξιωματούχοι της Ατλάντα και άλλων περιοχών των νοτιοανατολικών ΗΠΑ ανέφεραν ότι είδαν μια «πύρινη σφαίρα» να διασχίζει τον ουρανό το απόγευμα της Πέμπτης, όπου φαίνεται πως είναι μετεωρίτης, χωρίς να έχει αποκλειστεί ακόμα το ενδεχόμενο να πρόκειται για «διαστημικά σκουπίδια».

Σύμφωνα με το WYFF TV στη Νότια Καρολίνα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Γκρίνβιλ – Σπάρτανμπουργκ αναφέρει ότι από το βίντεο που έχουν δει φαίνεται να πρόκειται για μετεωρίτη. Πλέον έχουν δοθεί στην δημοσιότητα τουλάχιστον 3 διαφορετικά βίντεο από την πτώση του αντικειμένου που πλέον προσδιορίζεται ως μετεωρίτης.

VIDEO | This was just sent to me taken from a dash camera on I-85 SB in Upstate South Carolina pic.twitter.com/49PvNsorAK

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Ρόζγουελ, μαζί με αξιωματούχους στις κομητείες Φόρσιθ και Ντόσον στην Τζόρτζια, επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν πολλαπλές μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό 11 Alive.

Video of likely meteor falling to earth this afternoon across the southeast. Reports of fireball sightings across the Carolinas and Georgia around lunchtime. Super bright even in the daytime! (Video from John Eckard) pic.twitter.com/1BBiQMNmEp

Στην κομητεία Ρόκντεϊλ, οι κάτοικοι περιέγραψαν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη και ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν, ανέφερε ο 11 Alive. Λογικά μιας και τα πετρώματα μετεωρίτη είναι πολύ σπάνια και ακριβά, πιθανώς να ακολουθήσει ένα κυνήγι θησαυρού για την ανεύρεσή του.

There have been sightings of a meteor across parts of Georgia & South Carolina this afternoon.

The falling meteor was seen from satellite, with a brief flash near Atlanta, GA! pic.twitter.com/WTtPvclve0

