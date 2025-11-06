Γκολ και ασίστ ο Φορτούνης, δύο τέρματα ο Μασούρας με την Αλ Κάλιτζ (vids)
Εντυπωσιακές εμφανίσεις από τους Κώστα Φορτούνη και Γιώργο Μασούρα στη νίκη της Αλ Κάλιτζ επί της Αλ Χαζέμ.
Εντυπωσιακή ήταν η… ελληνική Αλ Κάλιτζ του Γιώργου Δώνη, στην αναμέτρηση με την Αλ Χαζέμ επικρατώντας με το ευρύ 4-1, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν Κώστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας που έκαναν ό,τι ήθελαν στην αναμέτρηση, με τον πρώτο να βάζει γκολ και να μοιράζει μία ασίστ και τον δεύτερο να σκοράρει δις!
هدف #فورتونيس الأول لصالح الخليج .#الحزم 0 × 1 #الخليجpic.twitter.com/NWJvxuKgqU #صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_الخليج | #الحزم_الخليج@SPL| @Khaleejclub|@alhazem_fc https://t.co/vLUh13U45J
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 6, 2025
Συγκεκριμένα, ο Φορτούνης άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό για την ομάδα του, ενώ η Αλ Χαζέμ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Μάρτινς. Οι δύο Έλληνες συνεργάστηκαν στο 45’+1′ με τον Φορτούνη να κάνει την ασίστ και τον Μασούρα να κάνει το 2-1. Ο Φερνάντες στο 58′ με πέναλτι έκανε το 3-1, ενώ το 4-1 διαμόρφωσε ο Μασούρας στο 75′.
Να θυμίσουμε οτι ο Φορτούνης πρόσφατα αναδείχθηκε παίκτης του Οκτώβρη από την λίγκα της Σαουδικής Αραβίας, βραβείο που του δόθηκαν ως επιβράβρευση των πολύ καλων εμφανίσεων που πραγματοποιεί.
🎥 فيديو | الخليج ينهي الشوط الأول متقدما على الحزم بنتيجة (2-1)
pic.twitter.com/ik1T0RxfHF
— عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) November 6, 2025
🎥 فيديو | رباعية للخليج في شباك الحزم.
pic.twitter.com/VIjGZw5WqU
— عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) November 6, 2025
🇳🇴🇬🇷 QUE DUPLA É ESSA!
Assistência de King e gol de Fortounis!
11 participações em gols para o grego
10 participações em gols para o norueguês.
UMA DAS MELHORES DUPLAS DA LIGA! pic.twitter.com/KVzK7hnXNT
— Central do Arabão (@centraldoarabao) November 6, 2025
