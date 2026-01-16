Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη

Με πρωταγωνιστές τους Κώστα Φορτούνη και Γιώργο Μασούρα, που σκόραραν από ένα και δύο γκολ αντίστοιχα, η Αλ Καλίτζ επικράτησε εντός έδρας της Αλ Ακντούντ με 4-1, για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 37ο λεπτό με τον Κινγκ και στο 50’ έκαναν το 2-0 με ωραίο δυνατό σουτ του Μασούρα. Στο 77’ πήρε την σκυτάλη ο Φορτούνης για το 3-0, πριν σκοράρει ξανά στο 80’ ο Μασούρας για το 4-0. Οι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 4-1 στο 90+2’ με τον Αλ Χατίλα.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε σήμερα, ο Μασούρας έφτασε τα 9 στη φετινή σεζόν, ενώ έχει και 2 ασίστ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, έχοντας 4 γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο Φορτούνης από την άλλη, έχει 7 γκολ και 10 ασίστ, με τον πρώην μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού να έχει σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος.

Στην αρχική ενδεκάδα του Γιώργου Δώνη, ξεκίνησε βασικός και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, με τον διεθνή άσο να βάζει και αυτός το λιθαράκι του στη νίκη της Αλ Καλίτζ.