Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη
Συνεχίζουν τις πολύ καλές εμφανίσεις Φορτούνης και Μασούρας με την Αλ Καλίτζ – Δύο γκολ πέτυχε κόντρα στην Αλ Ακντούντ και 4 στα τελευταία 5 ματς ο Μασούρας, σκόραρε για 3ο σερί παιχνίδι ο Φορτούνης.
Με πρωταγωνιστές τους Κώστα Φορτούνη και Γιώργο Μασούρα, που σκόραραν από ένα και δύο γκολ αντίστοιχα, η Αλ Καλίτζ επικράτησε εντός έδρας της Αλ Ακντούντ με 4-1, για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 37ο λεπτό με τον Κινγκ και στο 50’ έκαναν το 2-0 με ωραίο δυνατό σουτ του Μασούρα. Στο 77’ πήρε την σκυτάλη ο Φορτούνης για το 3-0, πριν σκοράρει ξανά στο 80’ ο Μασούρας για το 4-0. Οι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 4-1 στο 90+2’ με τον Αλ Χατίλα.
Με τα δύο γκολ που πέτυχε σήμερα, ο Μασούρας έφτασε τα 9 στη φετινή σεζόν, ενώ έχει και 2 ασίστ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, έχοντας 4 γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο Φορτούνης από την άλλη, έχει 7 γκολ και 10 ασίστ, με τον πρώην μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού να έχει σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος.
Στην αρχική ενδεκάδα του Γιώργου Δώνη, ξεκίνησε βασικός και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, με τον διεθνή άσο να βάζει και αυτός το λιθαράκι του στη νίκη της Αλ Καλίτζ.
