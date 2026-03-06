Φορτούνης και Μασούρας οδήγησαν την Αλ Καλίτζ σε νίκη (vids)
Με πέναλτι του Φορτούνη και με γκολ του Μασούρα η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη νίκησε 2-1 την Αλ Χαζέμ, η οποία προηγήθηκε στο σκορ.
Υπογραφές Ελλήνων είχε η νίκη της Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη με 2-1 επί της Αλ Χαζέμ, με ανατροπή. Το 1-1 έκανε ο Φορτούνης με πέναλτι στο 60’ και στο 72′ πήρε σειρά ο Μασούρας με γκολ-ποίημα.
Η Αλ Καλίτζ προσπέρασε την αντίπαλό της στη βαθμολογία της Saudi Pro και πλέον ανέβηκε στην 9η θέση. Βασικός αγωνίστηκε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Η φιλοξενούμενη Αλ Χαζέμ προηγήθηκε στο 54′.
هدف! ⚽️
فورتونيس يسجل الهدف الأول لصالح الخليج من نقطة الجزاء، مُعادلًا نتيجة اللقاء 🥅 #الخليج_الحزم | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/9RksraT4Og
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) March 6, 2026
هدف! ⚽️
ماسوراس بطريقة مميزة يقلب النتيجة لصالح الخليج أمام الحزم 🟡🚀 #الخليج_الحزم | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ppuMeBYkbF
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) March 6, 2026
