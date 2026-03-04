newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Προς χρηματοδότηση η επέκταση της πεζοδρόμησης στην οδό Αβάντων στην Χαλκίδα
04 Μαρτίου 2026, 15:44

Προς χρηματοδότηση η επέκταση της πεζοδρόμησης στην οδό Αβάντων στην Χαλκίδα

Πρόταση 1,05 εκατ. ευρώ από τον Δήμο Χαλκιδέων στο ΕΣΠΑ 2021–2027 για τη μετατροπή της περιοχής σε ζώνη ήπιας κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027 υπέβαλε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 ο Δήμος Χαλκιδέων για το έργο «Αναβάθμιση Οδού Αβάντων Χαλκίδας Ήπιας Κυκλοφορίας Πεζοδρόμου – Ποδηλατοδρόμου», συνολικού προϋπολογισμού 1.050.000 ευρώ.

Με το συγκεκριμένο διεκδικούμενο έργο, ουσιαστικά, επεκτείνεται η πεζοδρόμηση στην οδό Αβάντων μέχρι το ύψος της οδού Σαμαρτζή, ενώ πεζοδρομείται και τμήμα της Λεωφόρου Χαϊνά, από το ύψος της οδού Σαμαρτζή μέχρι την οδό Κατσικογιάννη, αλλά και της κάθετης, στο τμήμα αυτό, οδού Κωνσταντινίδη, η οποία καταλήγει στην είσοδο του 1ου Γυμνασίου και 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Χαλκίδας.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπονται νέο οδόστρωμα με κυβόλιθους, κατασκευή πεζοδρομίων, εφαρμογή μέτρων προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, εγκατάσταση φωτισμού LED, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και νέες διαγραμμίσεις και σημάνσεις για τη ρύθμιση της ήπιας κυκλοφορίας.

Η πρόταση τελεί υπό αξιολόγηση για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τι δήλωσε η Δήμαρχος Χαλκιδαίων

Με αφορμή την πρόταση χρηματοδότησης, η Δήμαρχος Χαλκιδαίων, Ελένη Βάκα δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ένα έργο που θα δώσει ουσιαστικά ενιαία εικόνα και λειτουργικότητα σε έναν από τους κύριους εμπορικούς δρόμους της Χαλκίδας, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πεζού, του ποδηλάτη και των ατόμων με αναπηρία.

Economy
Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Χρήστος Ράπτης
