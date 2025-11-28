Αναγεννάται η Νεοκλασική Αγορά Άργους

Ένα τοπόσημο για τον Δήμο Άργους-Μυκηνών όλα δείχνουν ότι έχει εισέλθει στην τελική φάση για την πλήρη αποκατάσταση του.

Ειδικότερα, ο Δήμος Άργους Μυκηνών χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου να προχωρήσει, με ίδιους πόρους, στην ωρίμανση των μελετών για την αποκατάσταση και ανάδειξη της ιστορικής Νεοκλασικής Αγοράς του Άργους.

«Πρόκειται για ένα έργο – ορόσημο για την πόλη μας, που έρχεται να δικαιώσει ένα πολυετές αίτημα της τοπικής κοινωνίας και να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό μοχλό για το Άργος» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

Η Δημοτική Αγορά του Άργους είναι ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού και εμπορικής δραστηριότητας όπως υποστηρίζει η δημοτική Αρχή και φιλοξενείται σε ένα εμβληματικό κτίριο όπως χαρακτηρίζεται.

Να γίνει πράξη το όνειρο

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Η Νεοκλασική Αγορά είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Η απόφαση για την ωρίμανση των μελετών αποτέλεσε προϊόν στενής συνεργασίας με την Περιφέρεια. Προχωράμε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα για να γίνει πράξη ένα μεγάλο όνειρο των Αργείων».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Άργους-Μυκηνών