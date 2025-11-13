Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Η σιδηροδρομική σύνδεση του Ναυπλίου με το Άργος και την Κόρινθο αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και πάγια διεκδίκηση του Δήμου Ναυπλιέων, ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης, βιώσιμης κινητικότητας και ενίσχυσης της τουριστικής φυσιογνωμίας της περιοχής, αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Ναυπλίου και προσθέτει:

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την 36η τακτική συνεδρίασή του στις 5 Νοεμβρίου 2025, ενέκρινε την υπ’ αριθ. 263/2025 απόφαση και εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα, το οποίο κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Καράπαυλο και φέρει τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ναυπλιέων κ. Δημητρίου Ορφανού.

Το ψήφισμα του Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξεδόθη αναφέρει: «Η σιδηροδρομική επανασύνδεση του Ναυπλίου με Άργος και Κόρινθο ήταν πάντοτε αίτημα της κοινωνίας του Ναυπλίου και ο Δήμος Ναυπλιέων πάντοτε διεκδικούσε την επαναλειτουργία της γραμμής. Με τις τελευταίες εξελίξεις και μετά από συνεννόηση με τον κ. Δήμαρχο προτείνεται η έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου Καταθέτω σχέδιο ψηφίσματος, αναμένοντας τις προτάσεις σας για τις διορθώσεις και προσθήκες που θεωρείτε αναγκαίες.

«Η μετρική γραμμή του σιδηροδρόμου Πελοποννήσου είναι ένα δίκτυο με μακρά ιστορία στον τομέα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Η εν λόγω γραμμή αποτελεί ένα σπουδαίο κατασκευαστικό έργο του 19ου αιώνα και διέρχεται από περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους και από μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας.

Ο Δήμος Ναυπλιέων διαχρονικά από το έτος 2011, που αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας της μετρικής γραμμής Πελοποννήσου και ιδίως της σιδηροδρομικής σύνδεσης Κορίνθου- Ναυπλίου, ήταν υπέρ της επαναλειτουργίας της γραμμής . Η σύνδεση του Ναυπλίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας αποτελεί λύση οικονομικά βιώσιμη, περιβαλλοντικά ωφέλιμη, προσφέροντας συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ΙΧ.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να ξεκινήσουν την σύνταξη μελετών που θα διερευνήσουν τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών βρίσκει το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου κάθετα αντίθετο.

Ζητάμε την πλήρη και οριστική ακύρωση των μελετών και την διάθεση μέρους των σχετικών κονδυλίων για μία οριστική επικαιροποιημένη μελέτη βιωσιμότητας της γραμμής, ιδίως μέχρι το Ναύπλιο, ώστε να είναι δυνατόν να προχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα τα έργα πλήρους ανάταξης της γραμμής, ώστε να επιτευχθεί η σιδηροδρομική σύνδεση του Ναυπλίου τόσον για καθημερινές μεταφορές επιβατών, όσον και για τουριστικές ροές.

Η συγκυρία είναι ευνοϊκή διότι το δίκτυο Πελοποννήσου ανήκει στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή και χαρακτηρίζεται ως «ενεργό δίκτυο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας» και συμπεριλαμβάνεται ως άξονας προαστιακής – περιφερειακής σημασίας στο θεσμοθετημένο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο Ελλάδος (2009). Επίσης έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από νέους σιδηροδρομικούς παρόχους για τη χρήση συγκεκριμένων τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου, τόσο για επιβατικές όσο και για τουριστικές διαδρομές.

Καλούμε την Πολιτεία, τον ΟΣΕ και όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση σε όλες τις ενέργειες που θα καταστήσουν εφικτή την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης Κορίνθου-Αργους-Ναυπλίου τόσον για τις καθημερινές μεταφορές, όσον και για την λειτουργία τουριστικού τραίνου».