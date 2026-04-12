Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Όλοι θέλουν παίκτες της Μπάγερν – Μετά τον Ολίσε στο «στόχαστρο» και ο Πάβλοβιτς
On Field 12 Απριλίου 2026, 20:10

Όλοι θέλουν παίκτες της Μπάγερν – Μετά τον Ολίσε στο «στόχαστρο» και ο Πάβλοβιτς

Πολλές αγγλικές ομάδες αλλά και η Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα, έχουν «κυκλώσει» το όνομα του 21χρονου μεσοαμυντικού των Βαυαρών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της εντυπωσιακής πορείας της Μπάγερν στο Champions League αλλά και στο γερμανικό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα τα βλέμματα μεγάλων αγγλικών και ισπανικών ομάδων, να είναι στραμμένα στον 21χρονο μεσοαμυντικό των πρωταθλητών Γερμανίας.

Έτσι, μετά τον Ολίσε, για την απόκτηση του οποίου ενδιαφέρονται ένα… κάρο ομάδες, έτσι και στην περίπτωση του Πάβλοβιτς το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Μάντσεστερ Σίτι αλλά και της Τσέλσι φέρνει το όνομα του νεαρού χαφ σε πρωταγωνιστικό ρόλο στα μεταγραφικά «σενάρια» του καλοκαιριού.

Και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως ο Πάβλοβιτς φιγουράρει σε περίοπτη θέση στις μεταγραφικές λίστες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα με τις δύο κορυφαίες ισπανικές ομάδες να έχουν εντυπωσιαστεί με την εξέλιξη του παίκτη.

Φαίνεται όμως πως η Μπάγερν δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να συζητήσει το ενδεχόμενο πώλησης του παίκτη, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ομάδα του Μονάχου, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Αυτή την στιγμή ο Πάβλοβιτςε κοστολογείται 75 εκατ. ευρώ αλλά είναι προφανές πως αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, τότε η αξία του στο ποδοσφαιρικό «χρηματιστήριο» θα… εκτοξευθεί.

Είναι πάντως ξεκάθαρο τόσο στην περίπτωση του Ολίσε όσο και σε αυτή του Πάβλοβιτς, ότι η Μπάγερν δεν θέλει να χάσει τα μεγάλα της αστέρια κι έχει στείλει το μήνυμα σε Αγγλία και Ισπανία, ότι οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες δεν είναι προς πώληση.

Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι ο Πάβλοβιτς έχει γεννηθεί στο Μόναχο και είναι παίκτης από τις ακαδημίες της Μπάγερν κι αυτό επίσης είναι ένα γεγονός που μετράει πολύ για τους οπαδούς του γερμανικού συλλόγου.

Τα δημοσιεύματα μάλιστα του γερμανικού Τύπου αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο συζητήσεων της Μπάγερν με τον νεαρό μεσοαμυντικό, ώστε να γίνει αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων της συνεργασίας των δύο παικτών.

Η Μπάγερν θέλει δηλαδή να προτείνει μια γενναία αύξηση αποδοχών στον παίκτη, ώστε ο Πάβλοβιτς να είναι ικανοποιημένος και σε ότι αφορά το οικονομικό κομμάτι.

Ίσως μάλιστα αυτή η πρόταση να περιλαμβάνει και μια χρονική επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, μέχρι το 2030 ή και το 2031.

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Νικόλαος Κώτσης
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Μετά το φινάλε του Champions League…
Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Γιώργος Νοικοκύρης
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Δήμος Μπουλούκος
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση – Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο
Πέφτει αυλαία στην «εορταστική νηνεμία» για την κυβέρνηση. Στα «χέρια» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοίγει ο δρόμος στην Ολομέλεια της Βουλής για άρσεις ασυλίας. Τα βήματα που ακολουθούν.

CNBC: Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια – Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις
Η συναισθηματική σταθερότητα σε μια σχέση δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων, αλλά την ύπαρξη ενός «ασφαλούς λιμανιού» όπου τα πάντα μπορούν να συζητηθούν χωρίς τον φόβο της κριτικής. Τα ζευγάρια που διακρίνονται για την «ισορροπία» που διέπει τη σχέση τους δεν αποφεύγουν τα δύσκολα θέματα· αντίθετα, τα επιδιώκουν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει
Μετά τις αναρτήσεις, στις οποίες ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ επανέφερε τις απειλές περί αφανισμού του Ιράν. Ισχυρίζεται ότι τώρα θα έχει βοήθεια από το ΝΑΤΟ.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Νότιγχαμ και Άστον Βίλα έμειναν στο 1-1, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε από την Σάντερλαντ (0-1) στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι και μπήκε στη ζώνη του υποβιβασμού – Νίκη για την Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Νιουκάστλ (2-1).

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο
Περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»
Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με αγριογούρουνο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ευθύνεται, γιατί αρνείται να απαρνηθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και για να το τιμωρήσει, προχωρά σε αποκλεισμό των Στενών, ακόμη και για πλοία που περνούσαν.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

