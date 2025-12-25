«Πως ο Πάβλοβιτς επέλεξε την Εθνική Γερμανίας αντί της Σερβίας»

Τους λόγους που ο 21χρονος μέσος της Μπάγερν Μονάχου Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς επέλεξε την Εθνική Γερμανίας του Γιούλιαν Νάγκελσμαν αντί της Εθνικής Σερβίας αποκάλυψε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Σερβίας Στέβαν Στογιάνοβιτς που είχε συνάντηση μαζί του την εποχή που κατείχε το πόστο, για να τον εντάξει στη δύναμή της. Όλα κρίθηκαν σε δείπνο που έλαβε χώρα στο Μόναχο τον Μάρτιο του 2024 και «κομβικό» ρόλο στην απόφασή του έπαιξαν ο μάνατζερ του Ντίτερ Χένες και η μητέρα του.

Με δηλώσεις του ο Στογιάνοβιτς άρχισε να ξεδιπλώνει όλο το κουβάρι των διαπραγματεύσεων με φόντο τη φανέλα της Εθνικής ομάδας με την οποία ο Πάβλοβιτς θα συμμετείχε στο Euro 2024 που τελικά ήταν της Γερμανίας. Κατ’ αρχήν η ιδέα να γίνει διεθνής ο Πάβλοβιτς ανήκει στους Σέρβους και εξαιτίας αυτών κινητοποιήθηκαν και οι Γερμανοί!

«Συναντηθήκαμε στο Μόναχο για δείπνο και μιλήσαμε ανοιχτά», δήλωσε ο Στογιάνοβιτς στην Kurir. «Εξήγησα τι περιμένει από αυτόν ο προπονητής Ντράγκαν Στοΐκοβιτς (σ.σ. αποτελεί παρελθόν) και ποιο ρόλο θα είχε. Στον Πάβλοβιτς προσφέρθηκε θέση στην ομάδα της Σερβίας για το Euro 2024 στη Γερμανία. Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια, αυτή ήταν η πρότασή μας».

Μετά από αυτά προέκυψε και η κίνηση της Γερμανίας: «Ο μάνατζέρ του Ντίτερ Χένες μας είπε ότι η Γερμανία είχε τις ίδιες φιλοδοξίες με τη Σερβία και επίσης ήθελε τον Πάβλοβιτς. Γεννήθηκε στη Γερμανία, αναπτύχθηκε ποδοσφαιρικά στην Μπάγερν, έπαιξε σε όλες τις γερμανικές μικρές εθνικές ομάδες. Στη συνέχεια μας κοίταξε και είπε: “Θα τον έχετε μόνο αν η Γερμανία δεν τον καλέσει τον Ιούνιο. Από τον Σεπτέμβριο θα μπορούσε να είναι δικός σας”. Τελικά, ο Πάβλοβιτς έλαβε την κλήση για το Euro 2024. Ίσως ακόμη και να βοηθήσαμε, γιατί ανοιχτά είπαμε ότι θα ήταν μέρος της ομάδας της Σερβίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Από την στιγμή που ο Πάβλοβιτς έγινε μεγάλο θέμα στη Γερμανία, πρακτικά δεν είχαμε καμία πιθανότητα».

Για το πως ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς πήρε την τελική απόφαση, αν προτιμάτε για τους λόγους που τον «οδήγησαν» στην Εθνική Γερμανίας, ο Στογιάνοβιτς αποκάλυψε: «Η μητέρα του είναι Γερμανίδα, γεννήθηκε στη Γερμανία. Καταλαβαίνει καλά τα σερβικά, αλλά τα μιλά λιγότερο άπταιστα. Η αίσθησή μου ήταν ότι ο πατέρας του ήθελε να παίξει για τη Σερβία, αλλά δεν ήταν αυτός που αποφάσιζε. Μετανιώνω που ποτέ δεν μιλήσαμε με τη μητέρα του. Δεν ήταν στη συνάντηση. Όταν ο Ντίτερ Χένες διαχειρίζεται την καριέρα, οι άλλοι δεν έχουν πολύ λόγο. Σε εκείνη την κατάσταση, ποτέ δεν είχαμε πραγματικά καμία ευκαιρία».