Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
«Πως ο Πάβλοβιτς επέλεξε την Εθνική Γερμανίας αντί της Σερβίας»
Ποδόσφαιρο 25 Δεκεμβρίου 2025 | 08:14

«Πως ο Πάβλοβιτς επέλεξε την Εθνική Γερμανίας αντί της Σερβίας»

Ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Σερβίας Στέβαν Στογιάνοβιτς αποκάλυψε όσα ειπώθηκαν σε δείπνο στο Μόναχο, τον Μάρτιο του 2024.

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Τους λόγους που ο 21χρονος μέσος της Μπάγερν Μονάχου Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς επέλεξε την Εθνική Γερμανίας του Γιούλιαν Νάγκελσμαν αντί της Εθνικής Σερβίας αποκάλυψε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Σερβίας Στέβαν Στογιάνοβιτς που είχε συνάντηση μαζί του την εποχή που κατείχε το πόστο, για να τον εντάξει στη δύναμή της. Όλα κρίθηκαν σε δείπνο που έλαβε χώρα στο Μόναχο τον Μάρτιο του 2024 και «κομβικό» ρόλο στην απόφασή του έπαιξαν ο μάνατζερ του Ντίτερ Χένες και η μητέρα του.

Με δηλώσεις του ο Στογιάνοβιτς άρχισε να ξεδιπλώνει όλο το κουβάρι των διαπραγματεύσεων με φόντο τη φανέλα της Εθνικής ομάδας με την οποία ο Πάβλοβιτς θα συμμετείχε στο Euro 2024 που τελικά ήταν της Γερμανίας. Κατ’ αρχήν η ιδέα να γίνει διεθνής ο Πάβλοβιτς ανήκει στους Σέρβους και εξαιτίας αυτών κινητοποιήθηκαν και οι Γερμανοί!

«Συναντηθήκαμε στο Μόναχο για δείπνο και μιλήσαμε ανοιχτά», δήλωσε ο Στογιάνοβιτς στην Kurir. «Εξήγησα τι περιμένει από αυτόν ο προπονητής Ντράγκαν Στοΐκοβιτς (σ.σ. αποτελεί παρελθόν) και ποιο ρόλο θα είχε. Στον Πάβλοβιτς προσφέρθηκε θέση στην ομάδα της Σερβίας για το Euro 2024 στη Γερμανία. Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια, αυτή ήταν η πρότασή μας».

Μετά από αυτά προέκυψε και η κίνηση της Γερμανίας: «Ο μάνατζέρ του Ντίτερ Χένες μας είπε ότι η Γερμανία είχε τις ίδιες φιλοδοξίες με τη Σερβία και επίσης ήθελε τον Πάβλοβιτς. Γεννήθηκε στη Γερμανία, αναπτύχθηκε ποδοσφαιρικά στην Μπάγερν, έπαιξε σε όλες τις γερμανικές μικρές εθνικές ομάδες. Στη συνέχεια μας κοίταξε και είπε: “Θα τον έχετε μόνο αν η Γερμανία δεν τον καλέσει τον Ιούνιο. Από τον Σεπτέμβριο θα μπορούσε να είναι δικός σας”. Τελικά, ο Πάβλοβιτς έλαβε την κλήση για το Euro 2024. Ίσως ακόμη και να βοηθήσαμε, γιατί ανοιχτά είπαμε ότι θα ήταν μέρος της ομάδας της Σερβίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Από την στιγμή που ο Πάβλοβιτς έγινε μεγάλο θέμα στη Γερμανία, πρακτικά δεν είχαμε καμία πιθανότητα».

Για το πως ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς πήρε την τελική απόφαση, αν προτιμάτε για τους λόγους που τον «οδήγησαν» στην Εθνική Γερμανίας, ο Στογιάνοβιτς αποκάλυψε:  «Η μητέρα του είναι Γερμανίδα, γεννήθηκε στη Γερμανία. Καταλαβαίνει καλά τα σερβικά, αλλά τα μιλά λιγότερο άπταιστα. Η αίσθησή μου ήταν ότι ο πατέρας του ήθελε να παίξει για τη Σερβία, αλλά δεν ήταν αυτός που αποφάσιζε. Μετανιώνω που ποτέ δεν μιλήσαμε με τη μητέρα του. Δεν ήταν στη συνάντηση. Όταν ο Ντίτερ Χένες διαχειρίζεται την καριέρα, οι άλλοι δεν έχουν πολύ λόγο. Σε εκείνη την κατάσταση, ποτέ δεν είχαμε πραγματικά καμία ευκαιρία».

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Euroleague 25.12.25

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της Euroleague και φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για να φύγει από τη γαλλική ομάδα, καθώς συνεχώς σε δηλώσεις του αναφέρει είτε τη δυσαρέσκεια του, είτε ότι θα αγωνιζόταν εύκολα σε άλλη ομάδα.

Σύνταξη
Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
Μπάσκετ 24.12.25

Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»

Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα έκανε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση, ποζάροντας μαζί με την οικογένειά του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας ευχές για τις γιορτές.

Σύνταξη
Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία

Ο Αντεγέμι έχει προσελκύσει αρνητική προσοχή το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και εντός αγωνιστικού χώρου. «Έχει μυαλό ερασιτέχνη», τον κατακεραύνωσε ο Μπάμπελ

Βάιος Μπαλάφας
Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν! Εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε για υπόθεση ναρκωτικών!

O πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν συνελήφθη από τις Αρχές της Τουρκίας με τις κατηγορίες της προμήθειας ναρκωτικών, της διευκόλυνσης της χρήσης ναρκωτικών και της χρήσης ναρκωτικών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Γιασικεβίτσιους: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»
Μπάσκετ 24.12.25

Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Σάρας: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διαμαρτυρήθηκε για το ιδιαίτερα «βαρύ» πρόγραμμα της Euroleague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εξηγώντας ότι το καλεντάρι είναι εξουθενωτικό για τους παίκτες.

Σύνταξη
Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και ο Ιταλός δηλώνει πως αν έπρεπε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα υπέγραφε ξανά… χίλιες φορές σε μια ομάδα που η ιστορία της μιλάει από μόνη της.

Σύνταξη
Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!

Ιστορικό χαρακτήρα αποκτά εκείνο το πολύ όμορφο τέρμα του Μανού Γκαρθία στο Αγρίνιο που είχε ακυρωθεί για ένα... άγγιγμα στο αντίπαλό του, με τον Λανουά να δικαιολογεί την απόφαση με τον όρο... touch!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμος 25.12.25

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη
Μεταβαλλόμενος κόσμος 25.12.25

Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη

Εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού (και) στην Αρκτική, η Μόσχα αυξάνει το αποτύπωμά της στην στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις σφαίρες ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;
Culture Live 25.12.25

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;

Για δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Κι όμως, πίσω από τη ζεστή εικόνα της «Μιας Υπέροχης Ζωής», κρύβονται πιο σύνθετα ερωτήματα για την εξουσία, την αποδοχή και το ποιοι μένουν τελικά στο περιθώριο

Σύνταξη
Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση
Σούπερ Εργολάβος 25.12.25

Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση

Μπορεί δέκα χρόνια μετά η μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 να ανήκει στην ιστορία, αλλά κάποιοι αναπολούν εκείνες τις εποχές, καθώς έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χάρη στη συνεργασία του κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν
Fizz 25.12.25

Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν

Ενώ οι φήμες για ρήξη με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, συνεχίζουν να απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ επιλέγουν να απαντήσουν με μουσική, χιούμορ και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο αναμμένο τζάκι.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της παρότι υπάρχουν ακόμη «στρατιωτικές επιλογές»
Οικονομική πίεση 25.12.25

«Καραντίνα» επιβάλλει στη Βενεζουέλα ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος εστιάζει αρχικά «στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις», στη Βενεζουέλα, δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος, παρότι «οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν».

Σύνταξη
Σενεγάλη: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους με μετανάστες
Μετανάστες 25.12.25

Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους

Σκάφος στο οποίο επέβαιναν παράτυποι μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Σενεγάλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δώδεκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ρωσία: Η αεράμυνα κατέρριψε 25 ουκρανικά drones που κατεθύνονταν στη Μόσχα
Ρωσικές πηγές 25.12.25

Καταρρίψεις δεκάδων ουκρανικών drones καθ' οδόν προς τη Μόσχα

Δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους, ενώ περιορίστηκαν οι δραστηριότητες σε δύο αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Υεμένη: Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές
Χούθι - κυβερνητικοί 25.12.25

Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων στην Υεμένη

«Συμφωνία για την ανάκτηση και την παράδοση πτωμάτων σε όλα τα μέτωπα» καθώς και αιχμαλώτων πολέμου στην Υεμένη, ανακοίνωσαν οι Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
