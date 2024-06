Απρόοπτο στην Εθνική Γερμανίας: Ο Τσαν παίρνει τη θέση του Πάβλοβιτς (pic)

Η εθνική Γερμανίας μετράει αντίστροφα για την έναρξη του Euro 2024 , που θα την βρει ως οικοδέσποινα να υποδέχεται την Σκωτία την Παρασκευή (14/6,22:00), με την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν να δέχεται ένα πλήγμα λίγο πριν από τη σέντρα.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε με σημερινό της δημοσίευμα η «Bild», με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο από την πλευρά του να προσθέτει πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας κάλεσε ήδη τον Εμρέ Τσαν για να καλύψει το κενό του. Ο 20χρονος μέσος της Μπάγερν Μονάχου προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν, όπου είχε 25 συμμετοχές (2 γκολ,2 ασίστ) και η απουσία του θα αποτελέσει πλήγμα αφού ο Νάγκελσμαν τον υπολόγιζε αρκετά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

🚨🇩🇪 Aleksandar Pavlović will miss Euro 2024 due to tonsillitis, reports BILD.

Julian Nagelsmann has called Emre Can as replacement for Pavlović 🟡⚫️🆕 pic.twitter.com/p8c9Y5Zzbg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2024